HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Batıda seçmenimiz güç birliği yapacak
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP seçmeninin batıda güç birliği yapacağını ifade etti. Oluç ayrıca 8 ilin belediye başkan adaylarını da açıkladı.
Fotoğraf: Evrensel
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, parti genel merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Oluç, partisinin açıklanmayan bazı il ve ilçelerde belediye eş başkan adaylarını da açıkladı.
İKTİDARA AÇLIK GREVİ ÇAĞRISI
Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 91. gününü geride bırakan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in eylemine ilişkin konuşan Oluç, Güven’in ve cezaevlerinde devam eden açlık grevlerinin kritik aşamada olduğunu hatırlattı. Oluç, “Bu açlık grevlerinin nedeni Sayın Öcalan’a yönelik tecrittir. Nisan 2015’ten beri 46 ay, bin 400 gündür sadece iki kez 15’er dakika aile görüşme yapılmıştır. Bu durum insani ve hukuki açıdan kabul edilebilir değildir. Sayın Öcalan, hükümlü olabilir, ceza almış olabilir ama insani hakları vardır ve bunların kullandırılmaması devletin ve iktidarın hakkı değildir. İktidar ve adalet bakanına bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; Bu konuda herhangi bir adım atılmaması demek yaşanacak her türlü soru sorumluluğun Adalet Bakanlığı’nda olması anlamına geliyor” diye belirtti.
AMACIMIZ BATI’DA İSE İKTİDARA KAYBETTİRMEK
HDP’nin Batı’da ki seçim stratejisini açıklamasının ardından tüm medyanın bu durumu tartıştığına dikkat çeken Oluç, şöyle devam etti: “Bu tartışmaları kimi zaman ilgi ile kimi zaman da gülerek izliyoruz. Herkes HDP’yi tartışıyor, TV’lere çıkıyor uzmanlar ve HDP’yi tartışıyorlar. HDP bu tartışmaların içinde bulunmuyor ama hepsinin tartıştığı konu HDP. Uzun tartışıp icatlarda bulunmalarına gerek yok. Söylediğimiz şudur ve bir kez daha söylüyoruz; Kürt illerinde kayyımların gasp ettiği yerlerde kazanmak, kayyımların olmadığı ve bizim belediyemiz olmayan yerleri de kazanmak, Batı’da ise iktidara kaybettirmek ve kazanmak. Bu kadar basittir taktiğimiz. Hem kazanacağız hem de iktidara kaybettireceğiz diyoruz. Bu konuda çeşitli taktik adımlar atılmıştır. Çünkü HDP bu yerel seçimleri herhangi bir seçim olarak değerlendirmiyor. Batı da ise bütün bu tartışanlara bir kez daha söylüyoruz; hiç bir parti ile açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız ittifak yoktur. Batıda seçmenlerimiz sandıkta güç birliği yapacaktır. Demokrasi güçleri ile el ele kol kola davranacaklardır.”
8 İLDE ADAY AÇIKLANDI
Öte yandan HDP Sözcüsü Oluç, Bingöl, Ağrı, Siirt, Konya, Yalova, Muğla, Denizli ve Balıkesir’deki belediye başkan adaylarını açıkladı.
Açıklamaya göre Bingöl’de Hatice Kavran ve Milletvekili Hişyar Özsoy, Ağrı’da Abdurrahman Doğar ve Yeliz Karaaslan, Siirt’te Berivan Helen ve Işık Resul Kaçar eş başkan adayları olarak gösterildi.
Konya’da Hangül Işık ve Gıyasettin Almaz, Yalova’da Semra Gönenç ve Yüksel Akın, Muğla’da Dilek Dobrucalı ve Mehmet Polat, Denizli’de Şerife Yıldırım ve Musa Aydın, Balıkesir’de İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aday gösterildi.
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GAZİANTEP VE ADIYAMAN'DA ADAY GÖSTERİLMEYECEK
HDP, Celal Doğan’ın Demokratik Sol Partiden (DSP) aday olduğu Gaziantep ve Ahmet Faruk Ünsal’ın Saadet Partisinden aday olduğu Adıyaman’da aday göstermeyeceğini duyurdu. Bu kentlerde DSP ve SP desteklenecek.
AÇIKLANAN ADAYLARIN TAMAMI
Oluç'un açıkladığı adayların tamamı şöyle:
AĞRI
Ağrı Merkez: Yeliz Karaaslan - Abdurrahman Doğar
BİNGÖL
Bingöl Merkez: Hatice Kavran - Hişyar Özsoy
DİYARBAKIR
Çınar: Necla Tamriş – Bedri Kaya
ERZURUM
Hınıs: Nurcan Felekoğlu - Mehmet Bayraktar
IĞDIR
Halfeli: Merve Madak - Hasan Safa
MERSİN
Akdeniz: Emine Şilan Yüksekkaya – Alaattin Erdoğan
MUŞ
Varto: Ülkü Karaaslan - Mahmut Yalçın
SİİRT
Siirt Merkez: Berivan Helen Işık - Resul Kaçar
URFA
Viranşehir: Roza Yazmacı - Hıdır Oktay
Ceylanpınar: Narin Gezgör - Mehmet Ali Kahraman
Bozova: Rabia Aslan - Mahmut Çakmak
DERSİM
Dêrsim Merkez: Nurşat Yeşil – Hıdır Demir
Hozat: İlknur Doğan – Nesimi Ataş
Pertek: Mustafa Taşkale
Mazgirt: Ali Ekber Saratlı
Akpazar: Songül Doğan – Orhan Çelebi
Nazımiye: Rahime Kızılkan – Özkan Arslan
Ovacık: Serpil Argın - Sinan Zenk
Pülümür: Gürol Yılmaz
Çemişgezek: Süleyman Karadağ
BALIKESİR
Balıkesir Merkez: Ali Kenanoğlu
KONYA
Konya Büyükşehir Belediyesi: Hangül Işık- Gıyasettin Almaz
Cihanbeyli: Serap Kaya-Mehmet Yalçın
Meram: Arif Baş
Karatay: Abdurrahman Aslan
Ereğli: Sıddık Atıcı
Selçuk: Ramazan Ot
YALOVA
Yalova Merkez: Semra Gönenç
MUĞLA
Muğla Merkez: Dilek Dobrucalı-Mehmet Polat
DENİZLİ
Denizli Merkez: Şerife Yıldırım-Musa Aydın. (HABER MERKEZİ)
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