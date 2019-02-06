HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Batıda seçmenimiz güç birliği yapacak

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, parti genel merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Oluç, partisinin açıklanmayan bazı il ve ilçelerde belediye eş başkan adaylarını da açıkladı.

İKTİDARA AÇLIK GREVİ ÇAĞRISI

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 91. gününü geride bırakan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in eylemine ilişkin konuşan Oluç, Güven’in ve cezaevlerinde devam eden açlık grevlerinin kritik aşamada olduğunu hatırlattı. Oluç, “Bu açlık grevlerinin nedeni Sayın Öcalan’a yönelik tecrittir. Nisan 2015’ten beri 46 ay, bin 400 gündür sadece iki kez 15’er dakika aile görüşme yapılmıştır. Bu durum insani ve hukuki açıdan kabul edilebilir değildir. Sayın Öcalan, hükümlü olabilir, ceza almış olabilir ama insani hakları vardır ve bunların kullandırılmaması devletin ve iktidarın hakkı değildir. İktidar ve adalet bakanına bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; Bu konuda herhangi bir adım atılmaması demek yaşanacak her türlü soru sorumluluğun Adalet Bakanlığı’nda olması anlamına geliyor” diye belirtti.

AMACIMIZ BATI’DA İSE İKTİDARA KAYBETTİRMEK

HDP’nin Batı’da ki seçim stratejisini açıklamasının ardından tüm medyanın bu durumu tartıştığına dikkat çeken Oluç, şöyle devam etti: “Bu tartışmaları kimi zaman ilgi ile kimi zaman da gülerek izliyoruz. Herkes HDP’yi tartışıyor, TV’lere çıkıyor uzmanlar ve HDP’yi tartışıyorlar. HDP bu tartışmaların içinde bulunmuyor ama hepsinin tartıştığı konu HDP. Uzun tartışıp icatlarda bulunmalarına gerek yok. Söylediğimiz şudur ve bir kez daha söylüyoruz; Kürt illerinde kayyımların gasp ettiği yerlerde kazanmak, kayyımların olmadığı ve bizim belediyemiz olmayan yerleri de kazanmak, Batı’da ise iktidara kaybettirmek ve kazanmak. Bu kadar basittir taktiğimiz. Hem kazanacağız hem de iktidara kaybettireceğiz diyoruz. Bu konuda çeşitli taktik adımlar atılmıştır. Çünkü HDP bu yerel seçimleri herhangi bir seçim olarak değerlendirmiyor. Batı da ise bütün bu tartışanlara bir kez daha söylüyoruz; hiç bir parti ile açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız ittifak yoktur. Batıda seçmenlerimiz sandıkta güç birliği yapacaktır. Demokrasi güçleri ile el ele kol kola davranacaklardır.”

8 İLDE ADAY AÇIKLANDI

Öte yandan HDP Sözcüsü Oluç, Bingöl, Ağrı, Siirt, Konya, Yalova, Muğla, Denizli ve Balıkesir’deki belediye başkan adaylarını açıkladı.

Açıklamaya göre Bingöl’de Hatice Kavran ve Milletvekili Hişyar Özsoy, Ağrı’da Abdurrahman Doğar ve Yeliz Karaaslan, Siirt’te Berivan Helen ve Işık Resul Kaçar eş başkan adayları olarak gösterildi.

Konya’da Hangül Işık ve Gıyasettin Almaz, Yalova’da Semra Gönenç ve Yüksel Akın, Muğla’da Dilek Dobrucalı ve Mehmet Polat, Denizli’de Şerife Yıldırım ve Musa Aydın, Balıkesir’de İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aday gösterildi.

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GAZİANTEP VE ADIYAMAN'DA ADAY GÖSTERİLMEYECEK

HDP, Celal Doğan’ın Demokratik Sol Partiden (DSP) aday olduğu Gaziantep ve Ahmet Faruk Ünsal’ın Saadet Partisinden aday olduğu Adıyaman’da aday göstermeyeceğini duyurdu. Bu kentlerde DSP ve SP desteklenecek.

AÇIKLANAN ADAYLARIN TAMAMI

Oluç'un açıkladığı adayların tamamı şöyle:

AĞRI

Ağrı Merkez: Yeliz Karaaslan - Abdurrahman Doğar

BİNGÖL

Bingöl Merkez: Hatice Kavran - Hişyar Özsoy

DİYARBAKIR

Çınar: Necla Tamriş – Bedri Kaya

ERZURUM

Hınıs: Nurcan Felekoğlu - Mehmet Bayraktar

IĞDIR

Halfeli: Merve Madak - Hasan Safa

MERSİN

Akdeniz: Emine Şilan Yüksekkaya – Alaattin Erdoğan

MUŞ

Varto: Ülkü Karaaslan - Mahmut Yalçın

SİİRT

Siirt Merkez: Berivan Helen Işık - Resul Kaçar

URFA

Viranşehir: Roza Yazmacı - Hıdır Oktay

Ceylanpınar: Narin Gezgör - Mehmet Ali Kahraman

Bozova: Rabia Aslan - Mahmut Çakmak

DERSİM

Dêrsim Merkez: Nurşat Yeşil – Hıdır Demir

Hozat: İlknur Doğan – Nesimi Ataş

Pertek: Mustafa Taşkale

Mazgirt: Ali Ekber Saratlı

Akpazar: Songül Doğan – Orhan Çelebi

Nazımiye: Rahime Kızılkan – Özkan Arslan

Ovacık: Serpil Argın - Sinan Zenk

Pülümür: Gürol Yılmaz

Çemişgezek: Süleyman Karadağ

BALIKESİR

Balıkesir Merkez: Ali Kenanoğlu

KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi: Hangül Işık- Gıyasettin Almaz

Cihanbeyli: Serap Kaya-Mehmet Yalçın

Meram: Arif Baş

Karatay: Abdurrahman Aslan

Ereğli: Sıddık Atıcı

Selçuk: Ramazan Ot

YALOVA

Yalova Merkez: Semra Gönenç

MUĞLA

Muğla Merkez: Dilek Dobrucalı-Mehmet Polat

DENİZLİ

Denizli Merkez: Şerife Yıldırım-Musa Aydın. (HABER MERKEZİ)

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