06 Şubat 2019 11:47
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Şubat 2019 16:58

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Batıda seçmenimiz güç birliği yapacak

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP seçmeninin batıda güç birliği yapacağını ifade etti. Oluç ayrıca 8 ilin belediye başkan adaylarını da açıkladı.

GÜNCELLENDİ
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Batıda seçmenimiz güç birliği yapacak

Fotoğraf: Evrensel

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    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, parti genel merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Oluç, partisinin açıklanmayan bazı il ve ilçelerde belediye eş başkan adaylarını da açıkladı.

    İKTİDARA AÇLIK GREVİ ÇAĞRISI

    Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 91. gününü geride bırakan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in eylemine ilişkin konuşan Oluç, Güven’in ve cezaevlerinde devam eden açlık grevlerinin kritik aşamada olduğunu hatırlattı. Oluç, “Bu açlık grevlerinin nedeni Sayın Öcalan’a yönelik tecrittir. Nisan 2015’ten beri 46 ay, bin 400 gündür sadece iki kez 15’er dakika aile görüşme yapılmıştır. Bu durum insani ve hukuki açıdan kabul edilebilir değildir. Sayın Öcalan, hükümlü olabilir, ceza almış olabilir ama insani hakları vardır ve bunların kullandırılmaması devletin ve iktidarın hakkı değildir. İktidar ve adalet bakanına bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; Bu konuda herhangi bir adım atılmaması demek yaşanacak her türlü soru sorumluluğun Adalet Bakanlığı’nda olması anlamına geliyor” diye belirtti.

    AMACIMIZ BATI’DA İSE İKTİDARA KAYBETTİRMEK

    HDP’nin Batı’da ki seçim stratejisini açıklamasının ardından tüm medyanın bu durumu tartıştığına dikkat çeken Oluç, şöyle devam etti: “Bu tartışmaları kimi zaman ilgi ile kimi zaman da gülerek izliyoruz. Herkes HDP’yi tartışıyor, TV’lere çıkıyor uzmanlar ve HDP’yi tartışıyorlar. HDP bu tartışmaların içinde bulunmuyor ama hepsinin tartıştığı konu HDP. Uzun tartışıp icatlarda bulunmalarına gerek yok. Söylediğimiz şudur ve bir kez daha söylüyoruz; Kürt illerinde kayyımların gasp ettiği yerlerde kazanmak, kayyımların olmadığı ve bizim belediyemiz olmayan yerleri de kazanmak, Batı’da ise iktidara kaybettirmek ve kazanmak. Bu kadar basittir taktiğimiz. Hem kazanacağız hem de iktidara kaybettireceğiz diyoruz. Bu konuda çeşitli taktik adımlar atılmıştır. Çünkü HDP bu yerel seçimleri herhangi bir seçim olarak değerlendirmiyor. Batı da ise bütün bu tartışanlara bir kez daha söylüyoruz; hiç bir parti ile açık ya da gizli merkezi düzeyde yaptığımız ittifak yoktur. Batıda seçmenlerimiz sandıkta güç birliği yapacaktır. Demokrasi güçleri ile el ele kol kola davranacaklardır.”

    8 İLDE ADAY AÇIKLANDI

    Öte yandan HDP Sözcüsü Oluç, Bingöl, Ağrı, Siirt, Konya, Yalova, Muğla, Denizli ve Balıkesir’deki belediye başkan adaylarını açıkladı.

    Açıklamaya göre Bingöl’de Hatice Kavran ve Milletvekili Hişyar Özsoy, Ağrı’da Abdurrahman Doğar ve Yeliz Karaaslan, Siirt’te Berivan Helen ve Işık Resul Kaçar eş başkan adayları olarak gösterildi.

    Konya’da Hangül Işık ve Gıyasettin Almaz, Yalova’da Semra Gönenç ve Yüksel Akın, Muğla’da Dilek Dobrucalı ve Mehmet Polat, Denizli’de Şerife Yıldırım ve Musa Aydın, Balıkesir’de İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aday gösterildi.

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    HDP, İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacağını açıkladı

    GAZİANTEP VE ADIYAMAN'DA ADAY GÖSTERİLMEYECEK

    HDP, Celal Doğan’ın Demokratik Sol Partiden (DSP) aday olduğu Gaziantep ve Ahmet Faruk Ünsal’ın Saadet Partisinden aday olduğu Adıyaman’da aday göstermeyeceğini duyurdu. Bu kentlerde DSP ve SP desteklenecek.

    AÇIKLANAN ADAYLARIN TAMAMI

    Oluç'un açıkladığı adayların tamamı şöyle:

    AĞRI

    Ağrı Merkez: Yeliz Karaaslan - Abdurrahman Doğar

    BİNGÖL

    Bingöl Merkez: Hatice Kavran - Hişyar Özsoy

    DİYARBAKIR

    Çınar: Necla Tamriş – Bedri Kaya

    ERZURUM

    Hınıs: Nurcan Felekoğlu - Mehmet Bayraktar

    IĞDIR

    Halfeli: Merve Madak - Hasan Safa

    MERSİN

    Akdeniz: Emine Şilan Yüksekkaya – Alaattin Erdoğan

    MUŞ

    Varto: Ülkü Karaaslan - Mahmut Yalçın

    SİİRT

    Siirt Merkez: Berivan Helen Işık - Resul Kaçar

    URFA

    Viranşehir: Roza Yazmacı - Hıdır Oktay

    Ceylanpınar: Narin Gezgör - Mehmet Ali Kahraman

    Bozova: Rabia Aslan - Mahmut Çakmak

    DERSİM

    Dêrsim Merkez: Nurşat Yeşil – Hıdır Demir

    Hozat: İlknur Doğan – Nesimi Ataş

    Pertek: Mustafa Taşkale

    Mazgirt: Ali Ekber Saratlı

    Akpazar: Songül Doğan –  Orhan Çelebi

    Nazımiye: Rahime Kızılkan – Özkan Arslan

    Ovacık: Serpil Argın - Sinan Zenk

    Pülümür: Gürol Yılmaz

    Çemişgezek: Süleyman Karadağ

    BALIKESİR

    Balıkesir Merkez: Ali Kenanoğlu

    KONYA

    Konya Büyükşehir Belediyesi: Hangül Işık- Gıyasettin Almaz

    Cihanbeyli: Serap Kaya-Mehmet Yalçın

    Meram: Arif Baş

    Karatay: Abdurrahman Aslan

    Ereğli: Sıddık Atıcı

    Selçuk: Ramazan Ot

    YALOVA

    Yalova Merkez: Semra Gönenç

    MUĞLA

    Muğla Merkez: Dilek Dobrucalı-Mehmet Polat

    DENİZLİ

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