28 Ocak 2019 09:46
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Ocak 2019 14:33

HDP, İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacağını açıkladı

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimde İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

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HDP, İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacağını açıkladı

Görsel: HDP'nin logosu

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    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Oluç bu iller dışındaki büyükşehirler ve il belediyeleri için çalışmaları tamamlandığında açıklama yapacaklarını söyledi.

    Mezopotamya Ajansı bugün HDP'nin yerel seçim stratejisine ilişkin yaptığı haberde partinin İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da aday göstermeyeceğini duyurmuştu.

    Haberde Halkların Demokratik Partisinin (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirlediği aktarılmıştı.

    KULİS: 7 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY ÇIKARILMAYACAK

    Toplantılarda alınan kararlar gereği Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplamda yedi büyükşehirde aday gösterilmeyeceği belirtildi.

    İLÇELERDE ADAY ÇIKARILACAK

    HDP, aday göstermediği büyükşehirlerin birçok ilçesinde kendi adayını çıkaracak. Mersin’in Akdeniz ilçesi ve İstanbul’un Şişli ilçesi gibi yerlerde aday gösterilecek.

    KONYA VE İLÇELERİNDE ADAY ÇIKARILACAK

    Toplantılarda alınan kararlardan bir diğeri ise, İç Anadolu Bölgesi’nde partinin en güçlü olduğu yerler arasında olan Konya ve ilçelerinde aday çıkarılması. Alınan kararlara göre, HDP Konya Büyükşehir ile Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde kesin aday çıkartacak. Konya’nın diğer ilçeleri içinse tartışmaların sürdüğü belirtildi. 

    EGE’DE ADAY ÇIKARMA EĞİLİMİ VAR 

    Ege Bölgesi için yürütülen tartışmalarda ise, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, olmak üzere, birçok ilde aday çıkarma eğiliminde. Partinin kararlaştırdığı konulara dair önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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