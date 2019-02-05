HDP, Antep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'ı destekleyecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Demokratik Sol Parti'den adaylığını açıklayan Celal Doğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

HDP Antep İl Eşbaşkanı Müslüm Kılıç, Antep’te demokrasiye katkı sunmak adına Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmayacaklarını söyledi.

MA'da yer alan habere göre yerel seçim stratejilerine ilişkin konuşan HDP İl Eşbaşkanı Müslüm Kılıç, “Biz Celal Doğan’ın Antep’te yaşayan her kesime hitap eden bir aday olduğunu düşünüyoruz. Adaylık noktasında resmi açıklamayı yapmakla halkın beklentisine cevap verdi. HDP olarak Antep’te demokrasiye katkı sunmak adına Celal Doğan’ın aday olmasına sevindik. Demokrasiye destek sunma adına belediye başkan adayı çıkarmayıp, Doğan'ı destekleyeceğiz.”

Celal Doğan DSP'den adaylığını açıkladı

‘KENTİ YÖNETENLER SORUNLARI ÇÖZMEDİ’

2004 yılında yerel yönetimin AKP’ye geçmesinden sonra ise Antep’in rant temelli imar politikalarıyla betonlaştığını ve kirlendiği ifade eden Kılıç, AKP’li belediyeler döneminde hava kirliliği, trafik ve ulaşım gibi sorunların çözümsüz kalıp kronikleştiğini dile getirdi.

Kılıç, “3 dönemdir bu kenti yöneten parti şehrin kronikleşen sorunlarını çözmediği için sorunların daha da katlandığını görüyoruz. Bu genel sorunları ele aldığımız 3 dönemdir kenti yöneten AKP halkın taleplerine cevap olamamıştır. Bu konularda yetkin ve donanımlı olan Celal Doğan’ın tekrardan başkanlığı kazanmasıyla kentin tekrardan marka bir şehir haline geleceğine inanıyoruz. Antep halkı özlem duyduğu hizmete Celal Doğan’la kavuşacaktır” diye konuştu.

Merkez ilçeler olan Şahinbey, Şehitkamil ile Oğuzeli ilçelerinde ve 7 taşra ilçede uygulayacakları seçim stratejisinin netleşmediğini aktaran Kılıç, “İlçe yönetimleri ve komisyonlarımızla toplantılarımızı sürdürüyoruz. Belediye meclis üyeliği listesi ve ilçe belediye başkan adayları noktasında belirlediğimiz isimler var. Ancak daha netleşen bir şey yok. En kısa süre içerisinde bu noktada da kararımızı halkımızla paylaşacağız” dedi.

Antep'te AKP ve MHP'nin adayı Fatma Şahin olurken, CHP ve İYİ Parti Ejder Demir’i aday göstermişti. (HABER MERKEZİ)