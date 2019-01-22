22 Ocak 2019 13:22
Son Düzenlenme Tarihi: 22 Ocak 2019 15:01

HDP 20 ilde ve bağlı ilçelerde eş başkan adaylarını açıkladı

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde aralarında büyükşehirlerin de olduğu 20 il ve bağlı ilçelerde göstereceği eş başkan adaylarını açıkladı.  

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HDP 20 ilde ve bağlı ilçelerde eş başkan adaylarını açıkladı

Görsel: HDP'nin logosu

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    HDP yerel seçimlerde 20 il ve bağlı ilçelerde göstereceği eş başkan adaylarını açıkladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş başkan adayları Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık oldu.
     
    İşte il ve ilçe belediye eş başkanlarının listesi: 
     
    DİYARBAKIR

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hülya Alökmen Uyanık / Adnan Selçuk Mızraklı  
    Kayapınar: Kezban Yılmaz / Necati Pirinççioğlu 
    Hazro: Gülistan Ekti  / Ahmet Çevik
    Kulp: Fatma Ay / Mehmet Emin Ay  
    Kocaköy: Rojda Nazlıer / Kasım Pervane
    Çermik: Makbule Çakın / Muharrem Şahin  
    Çınar: Necla Tamriş / Ozan Kardaş
    Dicle: Yasemin Üçer / Felat Aygören   
    Ergani: Meryem Yıldız / Ahmet Kaya  
    Hani: Cemal Satı
    Sur: Filiz Buluttekin / Cemal Özdemir 
    Bağlar: Zübeyda Zümrüt / Zeyat Ceylan 
    Yenişehir: Belgin Diken / İbrahim Çiçek 
    Lice: Salime Zingil / Tarık Mercan 
    Silvan: Naşide Toprak / Abbas Hilmi Azizoğlu 
    Bismil: Gülşen Özer / Orhan Ayaz 
    Eğil: Gülistan Ensarioğlu / Mustafa Akkul 
     
    VAN
     
    Van Merkez: Bedia Özgökçe Ertan / Mustafa Avcı
    Tuşba: Ayşe Minaz / Yılmaz Berki 
    Muradiye: Leyla Balkan / Yılmaz Şalan  
    Erciş: Yıldız Çetin / Mahmut Pala 
    Saray: Caziye Duman / Şahabettin Bilmez  
    Bahçesaray: Gülistan Önver / Garip Aykut 
    İpekyolu: Azim Yacan / Şehzade Kurt
    Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit / Seyfettin İtha 
    Özalp: Dilan Öğrenci / Yakup Almaç 
    Çaldıran: Leyla Adsak / Faruk Demir 
    Başkale: Şengül Polat / Erkan Acar
    Gürpınar: Rojbin Akdağ / Kemal Güler
    Gevaş: Melek Arapoğlu / Veysi Şeker
     
    MARDİN
     
    Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk / Figen Altındağ 
    Nusaybin: Semire Nergiz / Ferhat Kut 
    Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz / Salih Kuday
    Derik: Mülkiye Esmez / Mehmet Şerif Kıran 
    Artuklu: Nurettin Turgay 
    Dargeçit: Mevlüde Çelebi / Ahmet İnci 
    Mazıdağı: Nalan Özaydın / İbrahim Çoko 
    Midyat: Rezan Tasman / Osman Demirci
     
    KARS
     
    Kars Merkez: Ayhan Bilgen / Şevin Alaca
    Digor: Guljin Kaya / Mustafa Özyağcı 
    Kağızman: Çiğdem Özlü / Memet Alkan 
    Pazarcık: Münevver Subaşı / Ebubekir Erkmen 
    Sarıkamış: Zeynep Çelik / Yaşar Aras 
     
    MUŞ
     
    Muş Merkez: Sibel Genç / Sırrı Sakık 
    Bulanık: Eylem Suruca / Adnan Topçu
    Malazgirt: Gülay Çelik / Erdal Çakar
    Varto: Ülkü Baytaş / Gıyasettin Aydemir
     
    BATMAN
     
    Batman Merkez: Songül Korkmaz / Sabri Özdemir
    Bekirhan: Gülistan Sönük /  Fırat Karabulut 
    Kozluk: Nazime Avcı / Ayhan Eren 
    Beşiri: Felek Özbek / Mustafa Öztürk 
    İkiköprü: Hatice Taş / Osman Karabulut 
    Gercüş: Zeynep Aslan / Abdulkerim Kaya   
     
    BİTLİS
     
    Bitlis Merkez: Zekiye İlbasan / Faruk İşler
    Tatvan: Serap Çakmak / Habip Yeşiltepe 
    Hizan: Dilek Aslan / Erkan Çetin
    Mutki: Belgin Korkmaz / İrfan Hülagü  
    Ahlat: Leyla Aslanargın

    HAKKARİ

    Hakkari Merkez : Seher Kadiroğlu Ataş / Cihan Kahraman  
    Esendere: Semra Aktan / Mustafa Işık 
    Yüksekova: Remziye Yaşar / İrfan Sarı 
    Çukurça: Hevidar Ertunç / Ebubekir Kanat 
    Şemdinli: Felem Aker / Sami Beşer 
    Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan / Emin Bulgan 

    AĞRI

    Doğubayazıt: Yıldız Acar / Cesim Çakçı 
    Diyadin: Hazal Aras / İhsan Yenigün  
    Patnos: Müşerref Geçer / Emrah Kılıç 
    Tutak: Selma Şahin / Baran Öztürk 
    Taşlıçay: Betül Yaşar / Mehmet Umut Doğruer 
    Eleşkirt: Derya Oğul / Rıfat Yerlikaya

    MALATYA 

    Arvguvan: Seda Gültüten / İlhan Yıldız 

    ARDAHAN

    Göle: Nizamettin Öztürk
     
    ŞIRNAK
     
    Şırnak Merkez: Nurcan Altürk / Hişyar Uysal 
    Beytüşşebap: Sabiha Akdağ / Cahit Özkan  
    Güçlükonak: Zilan Ecevit/ M. Emin kılıç
    Kumçatı (Dergule): Zozan Aksu / Dursun Çakır 
    Sırtköyü: Asiye Arslan / Mehmet Ballicak
    Balveren: Zahide Erk / Musa Sidar 
    Cizre: Mehmet Ziriğ / Berivan Kutlu 
    Silopi: Adalet Fidan / Sülayman Şavluk 
    İdil: Songül Erdem / Niyazi Çevrim 
    Fındık Beldesi:  Ahmet İmre / Sevim İmre 
    Uludere: Selahattin Ürün / Feride Yaman 
     
    BİNGÖL

    Genç: Şefika Doğan / Sadullah Ürkün 
    Solhan: Ayşe kaya  / M. Sıdık Çeliker
    Karlova: Evin Özen / Özkan Bingöl 
     
    IĞDIR
     
    Iğdır Merkez: Eylem Çelik / Yaşar Akkuş 
    Tuzluca: Ayşe Aras / Kemal Savaş  
    Halfeli (Belde): Hasan Sefa
     
    ERZURUM

    Erzurum Büyükşehir Belediyesi: Barış Kemaloğlu
    Tekman: Müzahit Karakuş / Yanes Çelik
    Hınıs: Nurcan Felekoğlu / Bedir Fırat 
    Karayazı: Melike Göksu / Burhanettin Şahin 
    Karaçoban: Remziye Sönmez / Halit Oğun  
     
    URFA
     
    Viranşehir: Servet Kılıç / Hıdır Oktay  
    Halfeti: Emel Çiftyürek / Abdurrahman Çiftçi  
    Siverek: Emine Çetiner / Turan Tüysüz  
    Birecik: Fatma Korkmaz / Hakan Arıcı  
     
    ADIYAMAN

    Kömür: Zilan Erbay / Erkan Karataş  
    Pınarbaşı: Meral Çalışkan / Hüseyin Uzun  

    SİİRT
     
    Gökçebağ (Belde): Serhat Çiçek 
    Beğendik (Belde): Dijvar Ulaş
    Kurtalan: Esmer Baran / Baran Akgül 
    Kayabağlar (Belde): Netice Petek / Abdulkerim Polat
    Baykan: Özden Yılmaz / Hekim Duva 
    Ziyaret: Hevin Kınay / Hüsnü Sevimli  
     
    ELAZIĞ

    Karakoçan:  Serap Doğan Mutlu / Mahmut Ercan  
    Sarıcan: Mihriban Tağtekin / Bekir Polat
     
    ERZİNCAN

    Çağlayan: Özlem Demir / Veli Pınar Çağlayan  (MA)

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