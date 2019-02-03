HDP, yerel seçimde İstanbul'un 6 ilçesinde aday çıkarıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermeyen HDP, kentin 6 ilçesinde kendi adayıyla seçime gidiyor.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, Gazintep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplam 7 büyükşehirde aday göstermeme kararı aldı. Aday gösterilmeyen illere bağlı ilçelerde kendi adaylarını göstereceğini ifade eden HDP, İstanbul’un 6 ilçesinde aday çıkarıyor. Bu kapsamda CHP ile de görüşmeler yapıldığı ifade ediliyor.
ADAY GÖSTERİLECEK İLÇELER
Buna göre HDP'nin Bağcılar, Kağıthane, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy'de kendi adaylarıyla seçime katılmayı kararlaştırdığı bu ilçeler dışında Kürt seçmenin yoğun olduğu bir ilçede daha aday göstereceği belirtiliyor.
BAĞCILAR ADAYI HÜDA KAYA
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre HDP'nin Bağcılar'daki adayı İstanbul Milletvekili Hüda Kaya.
KÜÇÜKÇEKMECE ADAYINA TEPKİ
CHP ile görüşmeleri sürdüren HDP, CHP-İYİ Parti ittifakı ile Küçükçekmece'de aday gösterilen Kemal Çebi'ye sıcak bakmıyor. Ayrıca CHP’nin bazı ilçelerdeki adaylarının da HDP cephesinde memnuniyetsizlik yarattığı ifade ediliyor.
MARMARA BÖLGESİNDE ADAY GÖSTERİLECEK
İstanbul dışında Tekirdağ, Edirne, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir illerinde de kendi adaylarıyla sandığa gideceği belirtilen HDP'nin oy potansiyeli güçlü olan tüm ilçelerde aday göstereceği aktarıldı. (HABER MERKEZİ)
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