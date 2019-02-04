Bazı AB ülkeleri, Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanıdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya erken seçimler için ültimatom veren Avrupa Birliği (AB), şimdi de Venezuela’da “paralel devleti” destekleme planı yapıyor. Ültimatomun yanıtsız kalmasından sonra Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya, İsveç ve Avusturya, darbeci Juan Guaido’yu resmen geçici devlet başkanı olarak tanıdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, televizyondan yayımlanan açıklamasında "Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Guiado'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyorum" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Twitter'daki paylaşımında "Nicolas Maduro, verdiğimiz 8 günlük süre içerisinde yeni bir Devlet Başkanlığı seçimi yapılacağını açıklamadı. Bu yüzden Birleşik Krallık ve Avrupalı müttefikleri, Guaido'yu meşru seçimler yapılana kadar geçici devlet başkanı olarak tanıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise yaptığı açıklamada, ülke olarak Guaido’yu Venezuela’nın devlet başkanı olarak tanıdıklarını söyledi.

Ayrıca Almanya, İsveç ve Avusturya hükümetleri de darbeci Guaido’yu tanıdıklarını ifade ettiler. Böylece Pazartesi öğlen saatlerine kadar 6 AB ülkesi Guaido’yu devlet başkanı olarak tanımış oldu.

Daha önce erken seçim yapan Almanya da Guaido’ya destek vermişti. Ancak resmi olarak tanımama yoluna başvurabileceği tahmin ediliyor. İtalya, Portekiz ve Yunanistan’ın ise Guaido'yu tanıma niyetinde olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle AB’nin Venezuela konununda ortak bir tutum almasına pek ihtimal verilmiyor.

DANİMARKA DESTEK İLETTİ

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile görüşerek ülkesinin desteğini ilettiğini bildirdi.

"İTALYA, AB'NİN AÇIKLAMASINI ENGELLEDİ"

Öte yandan AB'nin, Venezuela’da Guaido’yu tanımaya yönelik resmi açıklamasını ise İtalya’nın engellediği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Brüksel'deki diplomatik bir kaynağın "Elimdeki bilgiye göre, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerindeki AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları arasında gerçekleşen gayriresmi toplantıda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, Venezuela'da yeni başkanlık seçimleri düzenlenmezse AB'nin Guaido'yu tanıyacağı yönünde yapacağı açıklamayı İtalya veto etti" dediği aktarıldı. (DIŞ HABERLER)

AB’nin Venezuela tutarsızlığı