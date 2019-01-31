Avrupa Parlamentosu Venezuela'da Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı

Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'da kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı.

Avrupa Parlamentosu'nun Brüksel'deki "Venezuela'da durum" başlıklı oturumunda dün Latin Amerika ülkesindeki gelişmeleri görüşen üyeler, bugün karar tasarısını oyladı. Oylama sonucunda, "Guaido'yu Venezuela Anayasası'nın 233'üncü maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan" tasarı 104'e karşı 439 oyla kabul edildi.

Tasarıda, "Ülkedeki mevcut yönetim insan hakları ihlallerine bir an önce son vermeli" denildi.

Venezuela'da 23 Ocak günü muhalif lider Juan Guaido, kendisini ülkenin geçici başkanı ilan etmiş, ABD de hemen desteğini bildirmişti. Trump, Guaido’yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdığını açıklamıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD hükümetiyle tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesme kararı almıştı.

Guaido ABD'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından da tanınmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine destek verdiğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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