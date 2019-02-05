Venezuela'da darbe sabırsızlığı: Orduya art arda çağrılar yapılıyor

Amerika kıtasında Venezuela’ya karşı ABD öncülüğünde 14 ülkeden oluşturulan “Lima Grubu”nun 10 üyesi, Venezuela ordusunu kendini geçici devlet başkanı ilan eden sağ siyasetçi Juan Guaido’yu tanımaya çağırdı. Aynı gün Guaido da orduya seslenerek, “O an geldi” dedi.

KANADA’DA VENEZUELA TOPLANTISI

Lima Grubu üyeleri olan, gerici ve ABD iş birlikçisi politikalarıyla öne çıkan Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ile Kanada’nın temsilcileri, Kanada’nın başkenti Ottawa’da bir araya gelerek Venezuela’daki gelişmeleri görüştü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada “Lima Grubu Venezuela Silahlı Kuvvetlerine Başkomutan sıfatı ile Geçici Devlet Başkanına bağlılığını bildirmesi çağrısında bulunuyor” ifadeleri yer alırken ordudan aynı zamanda Venezuela’ya “insani yardım” girişine engel olmaması istendi. Açıklamada, bütün diplomatik girişimlerin Juan Guido’yu ve onun yol haritasını muhatap alması gerektiği de savunuldu.

Ülkedeki “ağır insani durum”dan endişe edildiğine değinilen açıklamada, bu sorunların kaynağı olarak Devlet Başkanı Maduro hedef gösterildi.

‘BM HAZIR OLSUN’ ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kurumlara “Venezuela halkına insani yardım yapılması için hazırlıklı olma” çağrısı yapıldı. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği adına geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Venezuela’ya BM yardımı yapılabilmesi için Devlet BAşkanı Nicolas Maduro’nun resmi onayı gerektiği vurgulanmıştı. BM, kendini başkan ilan Juan Guaido’ya dair herhangi bir “tanıma” açıklaması yapmadı.

GUAIDO’DAN ORDUYA: O AN GELDİ

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da önceki akşam orduyu bir kez daha kendi tarafına geçmeye çağırdı. Guaido, başkent Caracas’ta düzenlediği ve Twitter’dan canlı olarak yayımlanan basın toplantısında, “Askerler, biz sizi bekliyoruz. Asker, ailene insani yardım imkanını reddedecek misin? Eğer kuşkulanıyorsan, şu anda doğru olanın ne olduğunu ailene sor. O an geldi” diye konuştu.

Muhalif lider ayrıca Almanya’nın 6 milyon ve Kanada’nın da 35.5 milyon avro değerinde insani yardımda bulunacağını da sözlerine ekledi.

MADURO: IRAK’TAKİ GİBİ ELİNİZ KANA BULANIR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Venezuela’ya olası müdahalesinin Golyat-Davut kapışmasına benzeyeceği, yeni bir Vietnam savaşına dönüşeceği ve Trump ile “kuklası (İspanya Başbakanı) Sanchez”in ellerini ebediyen kana bulayacağını söyledi. 6 Şubat’tan itibaren ABD’ye gönderilmek üzere ‘barış için askeri müdahaleye karşı’ başlıklı bir imza kampanyası başlatacaklarını açıklayan Maduro, kampanyanın ülkenin her şehrinde bulunan Bolivar meydanlarında düzenleneceğini duyurdu.

Venezuela’nın “solcu” lideri, İspanya’nın Sosyalist İşçi Partili (PSOE) Başbakanı Pedro Sanchez’e de seslenen Maduro, “Bay Pedro Sanchez bir gün bu darbe, bu müdahalecilik bittiğinde, iki elin ebediyen kanda olacak, daima ellerin kan lekeli kalacak, tıpkı (Eski Başbakan) Joze Maria Aznar’ın ellerinin Irak savaşında kana bulanmış olması gibi” dedi.

Nicolas Maduro: Trump'ın savaş nedeni Venezuela'nın petrolüdür

HANGİ ÜLKELER TANIDI?

İspanya'nın yanı sıra İngiltere, İsveç, Avusturya, Danimarka, Fransa, Portekiz, Almanya ve Hollanda da ABD destekli Muhalif Lider Guaido’yu ‘Geçici Devlet Başkanı’ olarak tanıdı.

İlk tanıyanlar ABD, Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala olmuştu. Türkiye, Rusya, Çin, Küba, Meksika, Bolivya, Uruguay ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti. (DIŞ HABERLER)

Venezuela’da ‘paralel devlet’ mi inşa ediliyor?

Venezuela’da ‘paralel devlet’ mi inşa ediliyor?

ABD'den Venezuela'ya asker gönderme tehdidi

Venezuela'da petrol şirketi PDVSA'nın çalışanları ABD'yi protesto etti