ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Maduro'nun yoldan çekilme vakti

ABD yönetimi, kendini Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido'nun talebine karşılık ülkeye "insani yardım" göndereceğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından Venezuela ile ilgili açıklama yaptı. Bolton, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'nun ricasına uygun olarak, onun yetkilileriyle de istişare ederek Venezuela halkı için ilaç, tıbbi malzeme ve gıda takviyelerini içeren insani yardımları mobilize edecek ve (bu ülkeye) nakledecektir. Artık Maduro'nun yoldan çekilme vakti gelmiştir.

Pursuant to the request of Interim President Juan Guaido, and in consultation with his officials the US will mobilize and transport humanitarian aid—medicine, surgical supplies, and nutritional supplements for the people of Venezuela. It’s time for Maduro to get out of the way. https://t.co/LXZsBf8vq6