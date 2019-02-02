ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Maduro'nun yoldan çekilme vakti

ABD yönetimi, kendini Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido'nun talebine karşılık ülkeye "insani yardım" göndereceğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından Venezuela ile ilgili açıklama yaptı. Bolton, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'nun ricasına uygun olarak, onun yetkilileriyle de istişare ederek Venezuela halkı için ilaç, tıbbi malzeme ve gıda takviyelerini içeren insani yardımları mobilize edecek ve (bu ülkeye) nakledecektir. Artık Maduro'nun yoldan çekilme vakti gelmiştir.

Pursuant to the request of Interim President Juan Guaido, and in consultation with his officials the US will mobilize and transport humanitarian aid—medicine, surgical supplies, and nutritional supplements for the people of Venezuela. It’s time for Maduro to get out of the way. https://t.co/LXZsBf8vq6 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 Şubat 2019

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Bolton'ın "insani yardım" açıklamasına destek verdi.

Pompeo, Guaido'nun "insani yardımla" ilgili Twitter paylaşımını alıntılayarak, "ABD, sizin insani yardım mobilize etme çabalarını destekliyor. Venezuela halkına destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

.@jguaido, the United States supports your efforts to mobilize humanitarian aid and we stand ready to provide assistance to the people of #Venezuela. #EstamosUnidosVE https://t.co/Ph6SFxnIS4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 Şubat 2019

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MÜDAHALE TARTIŞMASI

Bolton ve Pompeo'nun "Venezuela'ya insani yardım" açıklaması, ABD'nin bu ülkeye müdahalesini kolaylaştıracak bir adım olarak nitelendirildi.

Guaido, dün attığı tweet ile Venezuela halkı için insani yardım çabalarını artırdıklarını ve ülkeye gıda ve tıbbi malzemenin girişine izin vereceklerini yazmıştı.

ABD yönetimi, daha önceki açıklamalarında Venezuela halkına yardım için 20 milyon dolar ayırdığını ve bu yardımı göndermeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin kendi ülkesine yardım çabalarını "egemenlik hakkına müdahale" olarak yorumlamış ve buna karşı olduklarını ifade etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de dün yaptığı açıklamada, "Maduro rejimine son verme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı. (AA)

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