Venezuela'da Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirler onaylandı

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno, kendini ülkenin geçici başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin onaylandığını açıkladı.

Moreno, sosyal medya hesabından ihtiyati tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada, "(Guaido) Hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar ülkeden izinsiz çıkma yasağı, mal varlığını elden çıkarması ve banka hesapları ve/veya Venezuela topraklarında sahip olduğu diğer finansal araçların dondurulması ihtiyati tedbirleri onaylanmıştır." ifadesini kullandı.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, dün öğle saatlerinde Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin uygulanması için TSJ'ye başvuruda bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Başsavcısı Saab'ın adımına Twitter hesabından şu açıklamayla cevap vermişti:

"Venezuela'nın gayrimeşru eski başsavcısının, Devlet Başkanı Juan Guaido'ya yönelik tehditlerini reddediyoruz. Bir kez daha tekrar edeyim: (Venezuela'da) Demokrasiyi yıkmaya ve Guaido'ya zarar vermeye çalışanlar için ciddi sonuçlar olacaktır."

Ulusal Meclis Başkanı Guaido da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hapisle tehdit edilmeyi küçümsemiyorum ama bu ülkedeki hiçbir şey yeni değil." ifadesini kullanmıştı.

BBC'YE RÖPORTAJ VERDİ: HALK DİKTATÖRLÜK ALTINDA

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido BBC’ye verdiği röportajda halkının ‘dikatörlük’ altında yaşadığını söyledi ve seçimlerin yenilenmesi çağrısını yineledi.

Guaido BBC'nin İspanyolca servisi BBC Mundo'ya “Benim görevim özgür seçimler çağrısı yapmak çünkü iktidarın istismarı söz konusu ve diktatörlük altında yaşıyoruz” dedi.

Guaido "Venezuela'da ya Maduro rejimi altında otorite, baskı ve işkence altında yaşamayı kabul edeceğiz ya da halkımız için özgürlük, demokrasi ve refahı” diye devam etti.

Guaido Maduro yönetiminin sokaklarda ‘genç insanları öldürdüğünü’ de iddia etti.

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GUAIDO’DAN ‘DIŞ TEMSİLCİLİKLERE ATAMA’

Öte yandan Juan Guaido, Amerika kıtasındaki bazı ülkelere temsilci atadıklarını duyurdu. Guaido, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Meclisten, ABD, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelere diplomatik temsilci atamak için izin istediğini belirtti.

Guaido paylaşımında, Ulusal Meclisin, ABD, Arjantin, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Ekvador, Şili, Honduras, Kanada, Peru ve Lima Grubu'na temsilci atanması talebini oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu.

Guaido, Venezuela'nın Washington'daki temsilciliğine Carlos Alfredo Vecchio'nun getirildiğini ifade etti.

Vecchio, dün Guaido tarafından ABD temsilciliğine atandığını açıklamış ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'da Vecchio'yu tanıdıklarını açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ülkesinin ABD'deki tüm diplomatlarını geri çekmişti.

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BEYAZ SARAY: JUAN GUAIDO'NUN YANINDAYIZ

Beyaz Saray ABD'de bulunan Venezuela'ya ait tüm varlıkların Juan Guaido'nun kontrolüne geçtiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Ocak'ta Guaido'yu resmen tanıdığı hatırlatılan açıklamada, Nicolas Maduro yönetiminin ABD nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Merkez Bankası ve diğer finansal kurumlardaki Venezuela'ya ait tüm varlıkların “Venezuela halkının meşru temsilcisi” sıfatıyla Guaido yönetimine geçtiği ifade edildi.

Trump yönetiminin Guaido'yu tanıyan ülkeleri takdir ettiği ve diğer ülkeleri de bu yönde teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya insani yardım yapmaya devam edeceğine ve yardım miktarını artıracağına da dikkat çekildi.

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Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak'taki açıklamasıyla Guaido'nun "Venezuela'nın tek meşru lideri" olarak tanıdığına işaret edilerek, bu ülkeye ait tüm finansal varlıkların da Guaido'nun kontrolüne geçtiği belirtildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, dün bir adım atarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almış ve ülkenin ABD'deki 7 milyar dolarlık varlığını dondurmuştu.

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Maduro ise dün yaptığı açıklamada, “Bu yaptırım kararlarıyla (PDVSA'nın ABD'deki şirketi) Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz” şeklinde konuşmuştu. (DIŞ HABERLER)