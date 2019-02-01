Darbe girişimine katılan 19 asker hakkında mahkeme kararını verdi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığından helikopterlerle hareket ederek darbe girişiminin İstanbul ayağına katılan ve 8'i daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık olan 8 askerin dosyasının ayrılmasına hükmetti. Sanıklardan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırılırken 3 sanık 7 yıl 6 aydan 15 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

DHA'da yer alan bilgiye göre, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde üç gün süren duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Gider, Talip Güler, Salih Kukukdaşoğlu, Halil Can Akbaş, Rıfat Çelik, Fatih Mandacı, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör getirildi. Duruşmada Cumhurbaşkanlığı, TBMM avukatları da hazır bulundu. Mütalaaya karşı sanık ve avukatları savunmalarını yaptı.

SANIK 8 ASKERİN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyetince oy çokluğuyla verilen kararda, Yunanistan'a kaçan sanıklar Abdullah Yetik, Ahmet Güzel, Bilal Kurugül, Ferudun Çoban, Gençay Böyük, Mesut Fırat, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan'ın yakalanamamış olmaları ve savunmalarının alınamamış olması gerekçesiyle dosyalarının ayrılması ifadeleri yer aldı.

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Sanıklar Fatih Mandacı, Talip Güler ve Salih Kukudaşoğlu ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Sanıklar Halil Can Akbaş, Rifat Çelik ve Mehmet Güngör "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

3 SANIK DEĞİŞİK CEZALAR ALDI

Heyet, sanık Mahmut Küçüközer, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek" suçundan Sanık Hüseyin Pehlivan 14 yıl 2 ay hapis, sanık Osman Gider ise 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Ferit Gök ve İsmail Yılmaz'ın ise beraatine karar verildi. (HABER MERKEZİ)