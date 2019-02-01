Meksika’da sanayi grevi: ‘Yirmi otuz iki’yi alana kadar buradayız

Meksika’da on binlerce sanayi işçisinin “yüzde 20 ücret zammı ve 32 bin peso” ikramiye talebiyle çıktıkları grev devam ediyor.

İki hafta boyunca fiili olarak iş bırakan, 25 Ocak’ta ise 45 fabrikada yasal greve çıkan 30 bin işçinin talepleri karşısında birçok patron geri adım attı. Taleplerin kabul edildiği bazı fabrikalarda üretim yeniden başlarken, daha önce grev yapılmayan kimi fabrikalarda ise işçiler daha fazla dayanamayarak iş bıraktı.

İŞÇİLER KENDİ HABERLERİNİ KENDİLERİ YAPIYOR

Cepillos de Matamoros isimli, yaklaşık 1500 işçinin çalıştığı bir plastik fabrikasının önünde, soğuktan korunmak için renkli battaniyelere sarılmış kalabalık bir grup kadın işçiye uzatılıyor mikrofon. Herhangi bir medya kuruluşu değil mikrofonun sahibi. İşçiler, sosyal medyada kendi yayınlarını kendileri yapıyor.

Patronunu kastederek, “Señor Rubio’yu son ana kadar destekledik ama bize sırtını döndü” diyor biri. Sendika ile patron arasındaki görüşmelerin sonuçlarını beklemişler ve bugüne kadar greve katılmamışlar. Bir diğeri “Üretime devam ettik, şevkle çalıştık, kendisine güvendik fakat o bizi kandırdı” diye ekliyor. “İş bırakmadınız yani” sorusunu hep bir ağızdan “hayır” diye yanıtlarken bir tanesi kızgınlıkla açıklıyor: Bizden yasalara göre davranmamızı istedi, biz de onu yaptık, fazla mesai yaptık, son ana kadar bekledik, ama sözlerini tutmadı, tek aldığımız tehditler oldu.

'12 SAAT AYAKTA ÇALIŞIYORUZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

Kalabalıktaki tek erkek olan genç bir erkek işçi de, “İnsanların işlerini kaybetme korkusunu kullandı. Çünkü burada bekar anneler ya da aile geçindiren babalar var. Bazı işçiler çocuklarını başkalarına bırakarak her gün buraya çalışmaya geliyor. İnsanlar çalışma saatlerine uyuyorlar. 12 saatten fazla burada kalıyoruz ve ayakta çalışıyoruz. Biz, bize verilmesi gerekmeyen bir şey istemiyoruz. İstediğimiz yüzde 20 zam. Burada kimse bu grevi istemiyordu, patron bizi bu greve zorladı. Bize ‘daha fazla bir şey’ veremeyeceğini söyledi. Yatırımcıların ve şirketin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğunu söyledi. Biz hakettiğimizi ve yasalarca bize tanınan hakları alana kadar burada olmaya devam edeceğiz.

Ve sonra hep bir ağızdan, “yirmi, otuz iki” diye bağırıyorlar: Yüzde 20 maaş zammı, 32 bin peso yıllık ikramiye.

MATAMOROS’TA TARİHİ İSYAN

Meksika’nın kuzeyinde, ABD’nin Teksas kentiyle sınır komşusu olan Matamoros kentinde, otomotiv yan sanayi yanı sıra kimya ve gıda fabrikalarının da bulunduğu sanayi bölgesinde 70 bin kadar işçi çalışıyor. Çoğu, başta ABD’liler olmak üzere uluslararası tekeller için üretim yapıyor. Fiili iş bırakmalar ise üç hafta önce başladı. Sendikayla patronlar arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken, patronlar yüzde 8 buçuk zam ve 4 bin peso ikramiye önerdi. Merkezi hükümetin aldığı asgari ücrete %100 zam kararının da maaşlara yansıtılmadığı belirtilen bölgede, Matamoros işçileri, iki sendikanın uzlaşmacı tutumuna rağmen fiili olarak iş bıraktı.

30 yıl sonra ilk defa böyle bir işçi hareketinin görüldüğü bölgede iş bırakma süreci ‘tarihi’ olarak nitelendirildi.

İki hafta boyunca iş bırakan ancak fabrika bölgesinden ayrılmayan işçiler, sendikaları zorlayarak grev kararı da aldırttı ve 25 Ocak’ta 30 bin kadar işçi bu kez toplu greve çıktı. Fabrikalarının önünden ayrılmayan işçiler, kötü hava koşullarına rağmen çadırlar kurdu, birlikte yemekler yaparak dayanışmalarını sürdürdü.

LOPEZ: YÜZDE 60 BAŞARI SAĞLANDI

Matamoros işçilerinin talepleri için sık sık başkent Meksiko’da eylemler düzenleyen Meksika Halk Cephesi (FPR) Başkanı Florentino Lopez ise, grevdeki son durumu anlatıyor.

İşçilerin zaferinin adım adım ilerlediğini söyleyen Lopez, “Fabrikaların yüzde 60’ında işçilerin temel talepleri kabul edildi ve bu fabrikaların işçileri işlerine döndü. 20 fabrikadaki yaklaşık 15 bin işçinin grevi ise sürüyor. İnanıyoruz ki diğer işçilerin de desteğiyle bu işçilerin de talepleri yakın zamanda kabul edilecek” diyor.

GREVE ÇIKMAYAN FABRİKALAR DA HAREKETLİ

Matamoros işçilerine ait “la voz obrera de Matamoros” (Matamoros işçisinin sesi) isimli Facebook sayfasında, greve dahil olmayan Tricon isimli fabrikada işçilerin sosyal medyada iş bırakmayı tartışmaya başlamasının ardından patronun ücret zammı ve ikramiye taleplerini kabul ettiğini duyurduğu aktarılıyor.

Yine aynı sayfada işçilerin paylaştıkları bilgilere göre, yasal greve dahil olmayan Coca Cola fabrikasında da işçiler aynı taleplerle 30 Ocak’ta iş bırakmış. Bu fabrikadaki gelişmeleri işçiler fabrika önünden yaptıkları canlı yayınla aktarılıyor.

Öte yandan Jornada gazetesi ise grev süresince bazı işçilerin işten atıldığını yazdı. (DIŞ HABERLER)