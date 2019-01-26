26 Ocak 2019 13:16

Meksika’da on binlerce metal işçisi grev yaptı

Matamaros'ta 40'tan fazla sendikada 30 binden fazla metal işçisi greve çıktı. En az 8 fabrika patronu işçilerin taleplerini kabul etti.

Meksika’da on binlerce metal işçisi grev yaptı

Fotoğraf: Grevci işçilerin açtığı 'La voz obrera de Matamoros' isimli Facebook sayfası

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    Meksika’nın kuzey sınırındaki sanayi bölgesi Matamoros’ta 40’tan fazla fabrikada sendikaların uzlaşmacı tutumunu reddederek 13 gün boyunca fiili olarak iş bırakan metal işçileri cuma günü de yasal greve çıktı.

    Yerel basında çıkan haberlere göre 40’tan fazla fabrikada grev yapılırken 30 binden fazla işçi de greve katıldı.

    Fotoğraf: Grevci işçilerin açtığı 'La voz obrera de Matamoros' isimli Facebook sayfası

    Grevci işçiler gün boyu fabrika bölgesinden ayrılmadı ve diğer arkadaşlarını da hakları için greve katılmaya çağırdı. Bazı fabrikaların kapılarına kırmızı-siyah bayraklar asıldı.  

    İşçiler adına açılan sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre en az 8 fabrika patronu, işçilerin taleplerini kabul ettiğini açıkladı. İki haftalık iş bırakmalar nedeniyle metal patronlarının en az 150 milyon dolar zarar ettikleri açıklandı.

    Fotoğraf: Grevci işçilerin açtığı 'La voz obrera de Matamoros' isimli Facebook sayfası

    OTOMOTİV TEKELLERİNE ÜRETİM

    Matamoros’ta başta ABD otomotiv tekelleri olmak üzere çok uluslu şirketler için üretim yapan ve ağırlıklı olarak montaj sanayinin bulunduğu bölgede çalışan işçiler yüzde 20 maaş zammı ve yıllık 32 bin peso ikramiye talep ediyor. Patronlar ise yüzde 8.5 zam ve 4 bin peso ikramiye öneriyor.

    Meksika’nın yeni devlet başkanı Lopez Obrador’un sınır bölgelerindeki sanayi işçilerinin asgari ücretlerine yüzde 100 zam kararnamesi yayınladığı ancak metal patronlarının bu karara uymadığı gibi ikramiyeleri de kaldırdıkları belirtiliyor.

    Fotoğraf: Grevci işçilerin açtığı 'La voz obrera de Matamoros' isimli Facebook sayfası

    HÜKÜMET SENDİKAYA ‘SORUNU ÇÖZÜN’ DEDİ

    Grev ile ilgili Twitterdan açıklama yapan sosyal demokrat hükümetin Çalışma Bakanı Luisa Maria Alcalde ise Matamoros’taki sorunların “diyalogla çözülmesi” çağrısı yaptı. Alcalde, çözümün “İşçilerin ve istihdamın yararına” olması gerektiğini söyledi.

    Öte yandan Bakan Yardımcısı Alfredo Dominguez’in ise sendikalardan en geç 10 gün içinde sorunu çözmelerini istediği bildirildi.

    MATAMOROS’LA DAYANIŞMA EYLEMİ

    Öte yandan dün akşam saatlerinde başkent Meksiko’nun merkezinde de yüzlerce kişi Matamoros işçilerine destek eylemi yaptı. Brezilya, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador gibi ülkelerin ya sıra Türkiye’den KESK, DİSK ve Türk-İş’e bağlı çok sayıda sendika merkezi, şube ve yöneticileri Meksikalı işçilerle dayanışma içinde olduklarını açıklamışlardı. (DIŞ HABERLER)

     

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