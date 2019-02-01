EYT'lilerden hükümete 'çift dikiş' ve 'fırsatçılık' yanıtı

Volkan PEKAL

Adana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “38 yaşında genç emekliler, çift dikiş yapacaklar,” diyerek taleplerini görmezden geldiği emeklilikte yaşa takılanların anlattıkları, taleplerinin hiç de keyfi ve fırsatçı olmadığını ortaya koyuyor. Emekçiler avanta istiyormuş gibi ifade edilen emeklilik haklarını almak için yıllarca prim ödediklerini hatırlatarak emeklilik hakları ile birlikte insanca yaşayacak ücretler istiyor.

'GÜNDE 3-4 TON TOMRUK SIRTIMDAN GEÇİYOR'

49 yaşındaki İhsan Köse, 30 yıl 4 aydır prim yatırıyor ve primi 8 binlerde olmasına rağmen hala emekli olamamış, kerestecide asgari ücrete hızar işi yapıyor. Sağ ve sol diz kıkırdaklarının çürüdüğünü, sağ ve sol omuz kaslarında yırtılma olduğunu söyleyen Köse, bu halde her gün 3-4 ton tomruğun sırtından geçtiğini söyledi. Aynı zamanda boyun fıtığı olduğunu dile getiren Köse, “Cumhurbaşkanımız çıkıyor diyor ki erken emeklilik istiyorlar. Çift dikiş yapacaklar. Ben çoluğumun çocuğumun rızkı için iki diz kıkırdaklarım çürük olduğu halde, iki omuz kaslarım yırtık olduğu halde onların geleceği için çalışmak zorundayım. Biz 38 yaşında emeklilik istemiyoruz. Biz hakkımız neyse onu istiyoruz” dedi.

KENDİLERİ ÇİFT DİKİŞ YAPARKEN BİZ YOKLUĞA MAHKUM

Raziye Tibile de hasta halde çalışmak zorunda kalan emekçilerden. Bir Metal fabrikasının mutfaşında çalışan Tibile, yaşlanınca rahat etmek, başkasına muhtaç olmadan kendi hakları ile yaşamak istedikleri için yıllarca emek verdiklerini ve prim ödediklerini belirterek “Kendileri çift dikiş yaparken bizi neden bu yokluğa mahkum ediyorlar? Her birinin aylığı 15-20 bin liradan aşağı değil. Biz yasal haklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın eline bakmak istemiyoruz. Ben 48 yaşımda o koca koca tencereleri kaldırıp indiremiyorum artık” diye konuştu.

BİZ KENDİMİZİ KURTARACAĞIZ YA ÇOCUKLARIMIZ...

Primi doldurduktan sonra emekli aldıktan sonra ikinci maaşı kimden aldığının hükümeti ilgilendirmediğini ifade eden Nacar, “Önce kendi aldıklarını ortaya döksünler. İnsanların ikinci maaşa ihtiyaç duyması keyiften mi? Bugün emekli olana bin lira emekli maaşı bağlıyorsunuz. Nasıl bir mucize yaratsın bu insanlar? Bin lirayla çocuk mu okutsunlar? Ev kirası mı ödesinler? Karınlarını mı doyursunlar?” diye sordu.

2 yıl sonra emekli olduğunda kendisini kurtaracağını ifade eden Nacar, “Bizim derdimiz kendi emekliliğimizden ziyade bu sistem var olduğu müddetçe daha sigorta girişleri olmayan çocuklarım kaç yaşına kadar çalışacaklar? Onlar şuan emeklilik tasavvur bile edemiyorlar. Ülke şartlarının olumlu yönde gelişip emeklilik sisteminin yeniden ele alınması gerekir” dedi. Özellikle bu hükümet döneminde devletin savurganlıkta dünya birincisi olduğunu dile getiren Nacar, “Hükümet adına harcadıkça Türkiye’nin güçlü olduğuna inanıyor. Halkı güçlü olmayan devlet güçlü olur mu? Halkının bütün geleceği patronun iki dudağı arasında olacak. Bir gün çalışmazsa aç kalacak ama ülke güçlü olacak. Böyle bir şey yok” diye konuştu.

‘40 YAŞIMDAN SONRA İŞ BULMAM HİÇ BİR ZAMAN KOLAY OLMADI’

Suat Nacar 49 yaşında. İşçilik yaşı 14-15’e kadar düşse de 1988 sigorta girişli. 7 binden fazla primi ile eski sisteme göre 2013’te emekli olması gereken Nacar, “Emekliliği neden bu kadar istediğimiz konusunu konuşunca asıl sıkıntı ortaya çıkıyor. İş bulamama sorunu, piyasa şartlarının kötü olması, çalışanların durumunun her gün kötüye gitmesi, kimsenin iş güvencesinin olmamasından dolayı yıllar önce hak ettiğimiz bir hakkın bize teslim edilmesini kurtuluş olarak görüyoruz. Bu şartlarda 40 yaşımdan sonra iş bulmam hiçbir zaman kolay olmadı. 2 yıl, 3 yıl işsiz gezdiğim oldu. Arada işbaşı yapıp 10 gün, 2 ay, 3 ay çalıştığım oldu. Bütün korkumuz da bu zaten İstikrarlı bir iş hayatımız yok” dedi.

‘AMELİYAT OLMAK İÇİN EMEKLİLİĞİ BEKLİYORUM’

10 yaşından beri işçilik yapan 50 yaşındaki kaynak işçisi Soner Şahin, “40 yıldır çalışma hayatının içerisindeyim. Zenginleri daha ne kadar zengin edeceğiz. Daha ne kadar çalışacağız bu bile belli değil. Alacağın 2 kuruş emekli maaşıyla geçinme şansın yok” dedi. Bu yaşa kadar bir sürü meslek hastalığının da biriktiğini dile getiren Şahin, “Sağ elimle bazen çay bardağı bile kaldıramıyorum. Doktor acil ameliyat diyor. Sağ dizim de aynı. Ameliyat olsak nasıl geçineceğiz? Evin bir sürü sorumluluğu var. Ameliyat olmak için emekliliği bekliyorum. Devlet kendi bütçesini düşünüp insanları emekli etmemek için 40 tane bahane buluyor ama insanların bundan başka çaresi yok” dedi.