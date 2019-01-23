"Danone patronu işçilerin iradesine saygı göstersin"

Kırklareli Lüleburgaz’da bulunan Danone fabrikasında patronunun DİSK/Gıda-İş Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Danone Baştemsilcisi Nejdet Çalışkan’a yönelik tehditleri ve işçilerin örgütlülüğüne yönelik baskıları protesto edildi.

DİSK’e bağlı sendika temsilcileri, Danone işçileri ve CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan’ın katılımıyla gerçekleşen açıklamada konuşan Gıda-İş Trakya Bölge Temsilcisi Cengiz Atlı, Danone patronunu, işçilerin iradesine, sendikal hak ve özgürlüklere saygı göstermeye çağırarak, “Haklarımızı ve baştemsilcimizi sonuna kadar savunmakta kararlıyız” dedi.

"ÇALIŞKAN’DAN VAZGEÇERSENİZ YÜZDE 20 ZAM"

2019 yılı ücret artışlarının görüşüldüğü toplantıda işçilerin, önerilen yüzde 20 oranındaki ücret artışı teklifini kabul etmediklerini aktaran Atlı, ancak yöneticilerin işçileri bölmek için işçilerle yapılan bir toplantıda Nejdet Çalışkan’ın bu teklifi kabul etmiş gibi anlattığını belirtti. Çalışkan’ın söz alarak bunun doğru olmadığını söylediğini, yöneticiler tarafından susturulmaya çalıştığını ifade eden Atlı, “Toplantıdaki işçi arkadaşlarımızın hepsi bu duruma tepki göstermiş. Ertesi gün Baştemsilcimiz Nejdet Çalışkan’dan, sanki suç işlemiş gibi savunma istemişler” dedi.

Yöneticilerin işçileri tek tek çağırarak “Baştemsilcimiz Nejdet Çalışkan’dan vazgeçildiği” takdirde yüzde 20 zam vereceklerini, yoksa yüzde 16 zam vereceklerini söylediklerini ifade eden Atlı şöyle devam etti: “Danone Tikveşli Lüleburgaz fabrikasında çalışan işçilerin tercih ettiği sendika ve temsilciler tanınmalı. İş barışını bozacak suç ve tutarsız davranışlardan vazgeçmelerini istiyoruz. Biz üretim rekorları kırarak, üzerimize düşeni yapıyoruz. Yöneticilerden de kararlarımıza ve seçimlerimize gerekli saygıyı bekliyoruz. Haklarımızı ve Baştemsilcimizi savunmakta kararlıyız.”

‘TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEĞİ SÖZÜ VERİLDİ"

2018 yılında imzalanan iki yıllık takım sözleşmesinde ücretlere; enflasyon artı yüzde 2 oranında zam öngörüldüğünü söyleyen Atlı, “Yüzde 11’den az, yüzde 16 artı 2’den çok olamaz şartı konmuştu. Eğer ekonomide önemli değişiklikler olursa tekrar gözden geçirileceği sözü verildi. Açıklanan resmi enflasyon yüzde 20.30. Asgari ücrete yüzde 26 zam yapıldı. Araştırma şirketleri en az yüzde 23 ücret artışını öngörürken yöneticilerin yüzde 20 ücret artışında lütfetmişcesine direnmeleri sonucu yaşanan olaylar fabrikamızda çalışma barışını bozmuştur” ifadelerini kullandı. (Lüleburgaz/EVRENSEL)