Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi

Yönetmen Ali Ergül’ün “Kumla boğulup, toprağa gömülen emekçilerin hikâyesi” diye anlattığı kot kumlama işçilerinin silikozise yakalanması ve yaşamlarını ele alan “Şeva Xize” (Kumun Gecesi) belgesel gösteriminin galası dün akşam yapıldı. Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Sanat Evi’nde gösterimi yapılan belgesel gösterimine Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Züleyha Gülüm, Hüda Kaya, Oya Ersoy, Dilşat Canbaz, Limter İş Genel Başkanı Kamber Saygılı, Dev-Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un arasında bulunduğu çok sayıda emek ve meslek örgütü temsilcisi katıldı.

‘BELGESEL ÇEKEREK DİRENİYORUM’

Belgeselin yönetmenliğini üstlenen Ali Ergül konuşmasına iş cinayetinde yaşamını yitiren Emek Partisi (EMEP) üyesi Sedat Yeşilköy’ü anarak başladı. Ülkeyi yöneten iktidarların işçileri ölüme götüren mekanizmaların aktörü olduğunu söyleyen Ergül, “Asgari ücret için kısmi olarak bile olsa yan yana gelenler neden meslek hastalıklarında yan yana gelmiyor? Evet bugün sendikalarla bugün yan yana geldik. Belgeselin amacı da buydu. İzleyeceğiniz şey çok sanatsal değil. Yapabildiğim şey video çekerek direnmek” dedi.

İSİG adına konuşma yapan Murat Çakır son üç yılda yıllık ortalama 2000 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Meslek hastalıkları konusunda hiçbir verinin olmadığını dikkat çeken Çakır, her yıl binlerce arkadaşımız meslek hastalıkları sebebiyle ölüyor ancak biz onları kalp krizinden vs. gibi hastalıklardan öldüğü kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TEK ÇIKIŞ YOLUMUZ ÖRGÜTLENMEK’

Dev-Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut sermayenin cezasızlık zırhıyla korunduğunu belirterek mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Mücadelenin gerekliliğini her alanda vurguladıklarını ifade eden Karabulut, “Biz örgütlülüğümüzü gerçekleştirdiğimizde iş cinayetlerini de durdururuz. İnsani çalışma koşullarını da sağlarız. Tek çıkış yolumuz örgütlenmek” şeklinde konuştu.

Limter İş Genel Başkanı Kamber Saygılı ise iş cinayetleri mücadelesini temel bir mücadele alanı haline dönüştüremediklerini dile getirerek “Asgari ücrete verilen tepkiyi ve mücadeleyi hâlâ iş cinayetlerine gösteremiyoruz. Meslek hastalığı esasen zamana yayılmış ölüm anlamına geliyor. Galasını yaptığımız Kumun Gecesi filmi akciğer hastalığına dikkat çeken aynı zamanda bu hastalığa karşı toplumsal duyarlılığı arttırmaya çalışan bir film” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)