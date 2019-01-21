21 Ocak 2019 13:15

İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü

İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 oranında verilen zam teklifini yüzde 26'ya düşürdü. Teklifin geri çekilmesine tepkiler geldi.

İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Metehan UD
    İzmir

    Grev yasağını fırsata çevirmeye çalışan İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 oranında verilen zam teklifini yüzde 26'ya düşürdü. Yüksek Hakem'le korkutularak teklif kabul ettirilmeye çalışılırken teklife sosyal medya tepki gösterilence bu teklif de geri çekildi.

    İzmir'in toplu ulaşımdaki en önemli ağlarından biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) ortak kuruluşu İZBAN'daki toplu iş sözleşme görüşmeleri tıkanmış ve Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi'ne üye işçiler 10 Aralık'ta greve çıkmıştı. Grev 29. gününde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte' denilerek yasaklanmıştı.

    Grev yasağı ile birlikte başlayan 60 günlük sürede devam ederken geçtiğimiz günlerde sendika yönetimi, TCDD yönetimi ile görüştü. Görüşmede, TCDD bürokratları daha önce verdikleri, toplamda yüzde 26'lık olan zam teklifini yineledi. Bu teklif çıplak maaş, ikramiye, diğer ekonomik haklarla birlikte teknikerler için yüzde 22,10; makinistler için yüzde 26; teknisyenler için yüzde 24,18; operatörler için yüzde 22,96; muhasebeciler için yüzde 28,2; vezneciler için yüzde 29,38 oranına tekabül ediyor. İşyeri temsilcisinin işçilere yönelik bilgilendirme mesajındaki ifadelerinden kaynaklı verilen bu teklif de geri çekildi.

    KOCAOĞLU YASAK ÖNCESİ YÜZDE 30 DEMİŞTİ

    Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu grev yasaklanmadan önceki gece Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı arayarak yüzde 30 zam teklifi verdiğini söylemişti. İşçiler bu teklifi değerlendiremeden grevin yasaklandığını öğrendi. Sendikacılar, TCDD bürokratlarına Kocaoğlu'nun yüzde 30'luk zam teklifini hatırlattıklarında ise bilgilerinin dahilinde verilmediğinin cevabını aldı. Grevin yasaklanmasını fırsata çevirmeye çalışan İZBAN yönetimi, Yüksek Hakem Kurulu ile tehdit ederek sözleşmeyi en düşük maliyetle kapatmaya çalışıyor. Son verilen yüzde 26'lık zammın geri çekilmesi ile ortada resmi bir teklif de bulunmuyor. Sözleşmenin, Yüksek Hakeme gitmesi durumunda yüzde 4-5 oranında bitirilebilir.

    METRO ÇALIŞANLARI İLE MAKAS AÇILDI

    Verilen yüzde 26'lık teklifin ardından İZBAN tarafından işçi ücretlerinin 4 binleri geçtiğine dair bir bilgi notu paylaşılmıştı ancak işçilerin aldığı maaşlar üzerinden yapılan hesaplar bu bilgilerin gerçek olmadığını ortaya koyuyor. İZBAN yönetiminin açıkladığı tabloda tekniker için 4 bin 136 TL maaş verileceği iddia edilse de işçinin alacağı miktar 3 bin 125 TL, makinist için İZBAN'ın açıkladığı rakam 4 bin 152 TL iken işçinin alacağı miktar 3 bin 75 TL, teknisyen için İZBAN'ın açıkladığı rakam 3 bin 988 TL iken işçinin alacağı miktar 2 bin 975, istasyon operatörleri için İZBAN'ın açıkladığı rakam 3 bin 820 iken işçinin alacağı miktar 2 bin 825, gişeci veznedar için İZBAN'ın açıkladığı rakam 3 bin 773 iken işçinin alacağı miktar 2 bin 675 TL. İzmir Metro AŞ'nin yakın zamanda biten toplu iş sözleşmesine göre İzmir Metro ile İZBAN işçileri arasındaki ücret farkları yüzde 32 ile 55 arasında.

    'KOCAOĞLU'NUN TEKLİFİNDEN TCDD'NİN NASIL HABERİ OLMAZ?'

    Evrensel’e konuşan işçiler büyükşehirin teklifinden TCDD yönetiminden haberinin olmamasının mantıklı olmadığını ifade ederek “Grev sürecinde İZBAN'ı ağzından düşürmeyen Kocaoğlu şimdi neden suskunları oynuyor. Bize en yakın örnek gösterilen İzmir Metro AŞ'deki alınan rakamlardan sonra İZBAN'da iş barışı hiç bir zaman sağlanamaz. Her toplu sözleşme döneminde grev kaçınılmaz durumda. Her ne kadar Aziz Kocaoğlu bizi AKP'nin siyasi maşası olmakla suçlasa da sonuç itibari ile grev AKP tarafından yasaklandı. Kendi menfaatleri uğruna İZBAN çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini görmezden geldiler. İşçiyi ezdiler. 2012'den beri bize verilen hiç bir söz tutulmadı. Bizim taleplerimizden dolayı 'çocukla' suçlayanlar paylaşımlarımızdan dolayı 'çocukça' bir tavırla tekliflerini geri çekiyorlar. İZBAN'ın AKP'li ve CHP'li ortakları da işçilere karşı grev yasağında birleşmiş durumdalar. Şu anda da Yüksek Hakemle tehdit edilerek dayatma yapılıyor” dedi.

    İZBAN İŞÇİLERİ EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İSTİYOR

    Aliağa ile Selçuk arasındaki 40 istasyon ve 136 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren İZBAN’da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçinin toplu sözleşme talepleri ekonomik kriz karşısındaki eriyen maaşlarında iyileştirme ve raylı ulaşım iş kolundaki diğer işçilerle aynı maaşı alabilmekti. Bunun İZBAN'a maliyeti bütçenin yüzde 34'ü civarında. Grev 29 gün boyunca da pek çok tartışmaya sahne olmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi işçilerle halkı karşı karşıya getirecek açıklamalarda bulunurken TCDD sessizliğini korudu. Greve 'AKP'nin yerel seçim hamlesi' şeklinde suçlamalar yönetilmişti.

    İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklandı

    İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklandı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Şehir hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Tank palet’in özelleştirilmesi önlenecekse...

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Bizim İşçi B’miz: Sedat

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Sermaye ve yolsuzluk

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Ozan Kabak transferi ve ufuktaki tehlike

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yitirdiklerimiz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı
    MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı

    Burdur'da Uğur Şen, Çanakkale'de Hakan Pınar, Çorum'da Kenan Şahin, Kırklareli'nde Derya Bulut aday gösterildi.

    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik
    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik

    CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı: 7 bin seçmenin burada yaşamadığını, öldüğünü ya da göçtüğünü tespit ettik.

    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak
    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak

    Küresel büyüme beklentilerini düşüren IMF, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın öngörülenden fazla olacağını açıkladı.

    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü
    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü

    Yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe giden lise öğrencisi Zinnur Tomay minibüs kazasında hayatını kaybetti.

    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

    15 Temmuz'un yönetildiği iddia edilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada savcı mütalaasını sundu.

    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı
    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı

    İstanbul Arnavutköy’de Petek Mobilya fabrikası haciz yoluyla boşaltıldı; işçiler ücret ve tazminatları ödenmeden ortada bırakıldı.

    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti
    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti

    Emek Partisi, toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığı için Kocaeli ve Mersin’de greve çıkan İzocam işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’
    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: 100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen ilk kez oy kullanacak.

    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları
    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları

    GÜNCELLENDİ
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    GÜNCELLENDİ
    'Kanlı Ay' tutulması başladı
    'Kanlı Ay' tutulması başladı
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor
    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor

    Erdoğan: Marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız.

    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi
    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

    Bulgaristan'da yaşanan grip salgını nedeniyle yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan

    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler yemeklerin kötü ve az verilmesini protesto etmek için yürüyüş yaptı.

    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi
    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi

    İYİ Partinin seçmen taşıma iddiaları ile ilgili yaptığı itirazların incelenmeden reddedildiği açıklandı.

    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu
    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu

    HDP'li Beştaş, İstanbul'da iki polisin bir kadına şiddet ve tecavüzünün amirleri tarafından örtbas edilmeye çalışılmasını İçişleri Bakanı'na sordu.

    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı
    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı

    Suriye'de ABD ve YPG'nin ortak devriyesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Arşiv)

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel Muhabiri Kemal Özer için tahliye kararı verildi
    Evrensel Muhabiri Kemal Özer için tahliye kararı verildi

    Evrensel’in Dersim Muhabiri Kemal Özer için 16 aylık tutukluluğun ardından tahliye kararı verildi.

    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu
    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu

    Lübnan’da dördüncüsü düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Zirvesi devlet liderlerinin katılmaması nedeniyle zayıf geçti.

    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı
    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı

    Marmaray’da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle 1.5 ay kapalı kalacak.

    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü
    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü

    İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 oranında verilen zam teklifini yüzde 26'ya düşürdü. Teklifin geri çekilmesine tepkiler geldi.

    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü
    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü

    Adana'da bir erkek, tartışma bahanesiyle eşini bıçaklayarak öldürdü.

    Gölköy’de evler heyelan riski ile karşı karşıya
    Gölköy’de evler heyelan riski ile karşı karşıya

    Ordu Gölköy’de karın erimesi sonrası toprak kayması meydana geldi. Yüksek gerilim hattı direklerindeyse yıkılma tehlikesi oluştu.

    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı
    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı

    Adana'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunurken yakalanan erkek tutuklandı.

    Yargıdan yeni tip suç icadı: Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama
    Yargıdan yeni tip suç icadı: Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama

    Ekşi Sözlük'te Aleviler ve Osmanlı başlığı altındaki yorumlara tepki gösteren yazara ‘Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama’ davası açıldı.

    Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı
    Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı

    İzmir’de iki haftadır süren yağmur sebebiyle tarlaları su bastı, pazarda ürün miktarı azaldı, fiyatlar arttı.

    Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı
    Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, bugünkü yazısıyla gazeteye veda ettiğini duyurdu.