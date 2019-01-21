İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü

Metehan UD

İzmir

Grev yasağını fırsata çevirmeye çalışan İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 oranında verilen zam teklifini yüzde 26'ya düşürdü. Yüksek Hakem'le korkutularak teklif kabul ettirilmeye çalışılırken teklife sosyal medya tepki gösterilence bu teklif de geri çekildi.

İzmir'in toplu ulaşımdaki en önemli ağlarından biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) ortak kuruluşu İZBAN'daki toplu iş sözleşme görüşmeleri tıkanmış ve Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi'ne üye işçiler 10 Aralık'ta greve çıkmıştı. Grev 29. gününde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte' denilerek yasaklanmıştı.

Grev yasağı ile birlikte başlayan 60 günlük sürede devam ederken geçtiğimiz günlerde sendika yönetimi, TCDD yönetimi ile görüştü. Görüşmede, TCDD bürokratları daha önce verdikleri, toplamda yüzde 26'lık olan zam teklifini yineledi. Bu teklif çıplak maaş, ikramiye, diğer ekonomik haklarla birlikte teknikerler için yüzde 22,10; makinistler için yüzde 26; teknisyenler için yüzde 24,18; operatörler için yüzde 22,96; muhasebeciler için yüzde 28,2; vezneciler için yüzde 29,38 oranına tekabül ediyor. İşyeri temsilcisinin işçilere yönelik bilgilendirme mesajındaki ifadelerinden kaynaklı verilen bu teklif de geri çekildi.

KOCAOĞLU YASAK ÖNCESİ YÜZDE 30 DEMİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu grev yasaklanmadan önceki gece Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı arayarak yüzde 30 zam teklifi verdiğini söylemişti. İşçiler bu teklifi değerlendiremeden grevin yasaklandığını öğrendi. Sendikacılar, TCDD bürokratlarına Kocaoğlu'nun yüzde 30'luk zam teklifini hatırlattıklarında ise bilgilerinin dahilinde verilmediğinin cevabını aldı. Grevin yasaklanmasını fırsata çevirmeye çalışan İZBAN yönetimi, Yüksek Hakem Kurulu ile tehdit ederek sözleşmeyi en düşük maliyetle kapatmaya çalışıyor. Son verilen yüzde 26'lık zammın geri çekilmesi ile ortada resmi bir teklif de bulunmuyor. Sözleşmenin, Yüksek Hakeme gitmesi durumunda yüzde 4-5 oranında bitirilebilir.

METRO ÇALIŞANLARI İLE MAKAS AÇILDI

Verilen yüzde 26'lık teklifin ardından İZBAN tarafından işçi ücretlerinin 4 binleri geçtiğine dair bir bilgi notu paylaşılmıştı ancak işçilerin aldığı maaşlar üzerinden yapılan hesaplar bu bilgilerin gerçek olmadığını ortaya koyuyor. İZBAN yönetiminin açıkladığı tabloda tekniker için 4 bin 136 TL maaş verileceği iddia edilse de işçinin alacağı miktar 3 bin 125 TL, makinist için İZBAN'ın açıkladığı rakam 4 bin 152 TL iken işçinin alacağı miktar 3 bin 75 TL, teknisyen için İZBAN'ın açıkladığı rakam 3 bin 988 TL iken işçinin alacağı miktar 2 bin 975, istasyon operatörleri için İZBAN'ın açıkladığı rakam 3 bin 820 iken işçinin alacağı miktar 2 bin 825, gişeci veznedar için İZBAN'ın açıkladığı rakam 3 bin 773 iken işçinin alacağı miktar 2 bin 675 TL. İzmir Metro AŞ'nin yakın zamanda biten toplu iş sözleşmesine göre İzmir Metro ile İZBAN işçileri arasındaki ücret farkları yüzde 32 ile 55 arasında.

'KOCAOĞLU'NUN TEKLİFİNDEN TCDD'NİN NASIL HABERİ OLMAZ?'

Evrensel’e konuşan işçiler büyükşehirin teklifinden TCDD yönetiminden haberinin olmamasının mantıklı olmadığını ifade ederek “Grev sürecinde İZBAN'ı ağzından düşürmeyen Kocaoğlu şimdi neden suskunları oynuyor. Bize en yakın örnek gösterilen İzmir Metro AŞ'deki alınan rakamlardan sonra İZBAN'da iş barışı hiç bir zaman sağlanamaz. Her toplu sözleşme döneminde grev kaçınılmaz durumda. Her ne kadar Aziz Kocaoğlu bizi AKP'nin siyasi maşası olmakla suçlasa da sonuç itibari ile grev AKP tarafından yasaklandı. Kendi menfaatleri uğruna İZBAN çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini görmezden geldiler. İşçiyi ezdiler. 2012'den beri bize verilen hiç bir söz tutulmadı. Bizim taleplerimizden dolayı 'çocukla' suçlayanlar paylaşımlarımızdan dolayı 'çocukça' bir tavırla tekliflerini geri çekiyorlar. İZBAN'ın AKP'li ve CHP'li ortakları da işçilere karşı grev yasağında birleşmiş durumdalar. Şu anda da Yüksek Hakemle tehdit edilerek dayatma yapılıyor” dedi.

İZBAN İŞÇİLERİ EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İSTİYOR

Aliağa ile Selçuk arasındaki 40 istasyon ve 136 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren İZBAN’da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçinin toplu sözleşme talepleri ekonomik kriz karşısındaki eriyen maaşlarında iyileştirme ve raylı ulaşım iş kolundaki diğer işçilerle aynı maaşı alabilmekti. Bunun İZBAN'a maliyeti bütçenin yüzde 34'ü civarında. Grev 29 gün boyunca da pek çok tartışmaya sahne olmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi işçilerle halkı karşı karşıya getirecek açıklamalarda bulunurken TCDD sessizliğini korudu. Greve 'AKP'nin yerel seçim hamlesi' şeklinde suçlamalar yönetilmişti.