08 Ocak 2019 06:46
Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ocak 2019 08:14

İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklandı

İZBAN'a bağlı işyerlerinde 10 Aralık'ta başlayan grev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 60 gün ertelendi.

GÜNCELLENDİ
İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklandı

Fotoğraf: Metehan Ud/EVRENSEL

    • Paylaş

    Metehan UD
    İzmir

    İZBAN işçilerinin bir aydır diğer raylı ulaşım işçileri ile aynı maaşı alabilmek için sürdürdüğü grev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yasaklandı. Grev devam etmiş olsaydı işçiler verilen son teklif için bugün oylama yapacaktı.

    AKP iktidarı grev yasaklarına İZBAN'ı da ekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu olan İzmir Banliyo Ağı'nda (İZBAN) otuzuncu gününe girecek grevle ilgili dün gece yeni bir gelişme yaşandı. Türk İş'e bağlı Demiryol İş Sendikası'na üye İZBAN işçileri tarafından sürdürülen grev Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yasaklandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan metinde, "İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63.maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

    İZBAN grevi, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yasaklandı.

    Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2019 tarihli sayısında yayınlanan karar.

    ERTELEME DEĞİL, YASAKLAMA

    6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 63. maddesi “grev ertelemeleri” başlığını taşısa da aslında bu bir yasaklama anlamına geliyor. Kanuna göre Bakanlar Kurulu, grevleri 60 gün süreyle erteliyor. Grevler Bakanlar Kurulu kararıyla durdurulduğunda, tarafların anlaşmamaları halinde grevlerin yeniden başlaması yasal olarak olanaklı değil. Bu nedenle, 60 gün içinde taraflardan ya anlaşmaları bekleniyor ya da toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırılıyor. Bu yapılmazsa sendikanın toplu iş sözleşme yetkisi düşüyor. Dolayısıyla yapılan erteleme değil, açıkça grevin yasaklanmasıdır.

    TAŞIMACILIK İŞ KOLUNDA İLK GREV YASAĞI

    İZBAN grevi, AKP iktidarı döneminde yasaklanan 16. grev oldu. Daha önce metal, petrol, maden, lastik, cam ve ilaç işkollarında çalışan yüz binlerce işçi için grev yasağı kararı veren AKP, taşımacılık iş kolunda ilk kez grev yasaklamış oldu.

    Şehir içi ulaşım toplu taşıma olduğu için grev yasağı kapsamında fakat 2014 yılında Anayasa Mahkemesi, verdiği kararla ilgili düzenlemeyi yasaya aykırı bularak iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi’nin 2014 yılında iptal ettiği şehiriçi toplu ulaşım ve bankacılık sektöründeki grev yasakları, OHAL döneminde yayınlanan 678 Sayılı KHK ile fiilen geri getirilmişti. Kararı Evrensel’e değerlendiren sendika uzmanı Onur Bakır, KHK’deki bu düzenleme ile Anayasa Mahkemesi’nin kararının etrafından dolanılarak, grev yasağının kapsamının yeniden genişletildiğine dikkat çekmişti.

    ‘Hükümete erteleme değil fiili grev yasağı yetkisi verildi’

    İZBAN GREVİ 10 ARALIK'TA BAŞLAMIŞTI

    İzmir'de kent içi ulaşımın ana arterlerinden biri olan İZBAN'da, kurum bürokratları ile sendika arasında süren dördüncü dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine 10 Aralık'ta grev başlamıştı. Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkenin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemi İZBAN'da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçi greve çıkmıştı.  

    DÜN GECE YENİ BİR TEKLİF VERİLMİŞTİ

    İZBAN işçilerinin talebi, diğer illerdeki raylı ulaşım işçilerinin aldığı maaşa yakın bir ücret almak ve aynı haklara sahip olmaktı. Çıplak maaşlarına yüzde 28 zam, ikramiyelerinin 112 güne, sosyal haklarda artış isteyen İZBAN işçileri, sürüş ve vardiya tazminatlarının da toplu sözleşmelerine girmesini istiyordu. Dün gece ayrıntıları henüz öğrenilmeyen yeni bir teklif önerilmişti işçilere. Grev devam etmiş olsa işçiler bugün, verilen teklifi oylayarak greve devam edip etmeme kararı verecekti.

    GREVİN YASAKLANMAMASI SORGULANIR OLMUŞTU!

    Bir aylık grev sürecinde İZBAN işçileri pek çok suçlamaya hedef oldu. İZBAN'ın her iki ortağı da işçilerin haklı taleplerini dikkate almazken TCDD bu süreçte sessizliğini korudu ancak özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin greve yönelik tutumu halkla işçileri karşı karşıya getirici oldu. Suçlamaların başında, "yaklaşan yerel seçimler öncesinde grevin devam ediyor olması" geliyordu.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 'Grev haktır ama bunu sadece İzmir'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor' derken CHP'li İzmir milletvekilleri grevi politik ve AKP'nin yerel seçim hamlesi olarak değerlendirmişti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda işçiler AKP'li olmakla suçlanırken 'İstanbul, Ankara'da olsa ertelenirdi' sözleri ile grevin yasaklanmaması sorgulanır olmuştu.

    ERDOĞAN, CHP'YE İZBAN GREVİ İLE YÜKLENMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2018'de Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AKP İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirirken grev yasaklarını savunmuş ve "Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı" demişti.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Nurettin Sözen'in," Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa, çöp yığınlarıyla demokrasi içinde, sendikası, toplu sözleşmesi olan, grevi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim diyorum" sözlerine Erdoğan şöyle yanıt vermişti:

    "Sayın Sözen bir açıklama yapmış. Çok ilgilimi çekti. İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı. Nurettin Sözen yapılan eleştirilere, Ümraniye Çöplüğü'nün patlaması ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Hale bak ya! O zaman grevler varmış da çöp yığınları ondan varmış. Sen heralde İstanbu'da yaşamıyorsun. Yoksa uzayda mısın. Ümraniye'de vahşi bir çöp depolama alanı var. Sen büyükşehir belediye başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Nasıl fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp, çöp yığını, hava kirliliği, CHP bütün bunlarla beraber susuzluk demektir. Sayın Sözen yoksa İstanbul'un susuzluğunu da yine grevlere mi yıkacaksın? Sen nasıl hesap adamısın, nasıl profesörsün? İşte bunların aklı, mantığı bu. Ne oldu? Biz geldik. İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı."

    Erdoğan, "Sen bir siyasetçi olarak grev denilen olayları ortadan kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun. Böylece de grevler minimize oluyor. Asgari oluyor. Grevsiz bir toplum meydana geliyor. İzmir'de İZBAN'da grev var. Hadi buyur neden çözmüyorsunuz? CHP, mantığında grev var. Onunla övünüyor ya. Onunla yaşamak kendisi için gurur. Tamam da... O insanlar için çile. CHP, çiledir. Ama biz halkımıza bu çileyi çektirtmedik. Biz halkımıza bu zulmü yaptırtmadık. Susuzluğu, hava kirliliğini, çöpü yaşatmadık." diye devam etmişti.

    Erdoğan: Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı

    AKP döneminde yasaklanan grevler

    ALMANAK | 2018'DE İŞÇİ HAREKETİNDE NELER YAŞANDI?

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Hidayet Türkoğlu, Enes Kanter’e yanıt verdi
    SONRAKİ HABER

    BUDO'dan sefer iptalleri (8 Ocak 2019)
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    23 yıl sonra, Metin’i daha çok özlüyoruz

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Ankara’daki yanlış hesap Şam’dan dönebilir

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Amerikan çekilmesi masası...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Geçmişe göz atmak

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Fiyatlar yasayla düşer mi?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    İyi günde mafya, kötü günde devlet

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Tecrit

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Senin de bir Öykü’n olsun

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Yeni Brezilya

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Burak Yılmaz transferi ve 'Hangi taraftarsın' testi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Bir “Tarihe Saygı” ödülünün konusu: Gezici sağlık vagonu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklandı
    İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklandı

    İZBAN'a bağlı işyerlerinde 10 Aralık'ta başlayan grev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 60 gün ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    AKP döneminde yasaklanan grevler
    AKP döneminde yasaklanan grevler

    AKP iktidara geldiği 2002’den bu yana 16 grevi yasakladı. Yasaklanan 16 grevin 7’si OHAL döneminde.

    BUDO'dan sefer iptalleri (8 Ocak 2019)
    BUDO'dan sefer iptalleri (8 Ocak 2019)

    Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İşte, iptal edilen seferler...

    İşçiler ‘Nasıl değişecek’ sorusunu daha sık soruyor
    İşçiler ‘Nasıl değişecek’ sorusunu daha sık soruyor

    İşçilerin gözlemleri, ekonomik krizin etkilerinin giderek derinleştiği, işçiyi de daha fazla sorgulamanın, tartışmanın içine çektiğini anlatıyor.

    Özelleştirmeyle kaçak ocakların sayısı arttı
    Özelleştirmeyle kaçak ocakların sayısı arttı

    Sayıştay denetim raporunda, TTK rödovans (özel şirketlere kiralanan) sahalarında kaçak maden ocaklarının arttığına dikkat çekti.

    Umutsuzluk ve umut
    Umutsuzluk ve umut

    Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, katledilişinin 23. yılında Göktepe'yi yazdı: Umutsuzluğa kapılıp da vazgeçecek kim varsa anımsamalı Metin Göktepe'yi.

    GÜNCELLENDİ
    8 Ocak Salı günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler
    8 Ocak Salı günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler

    Kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede okullar salı günü tatil edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times gazetesine makale yazdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times gazetesine makale yazdı

    Erdoğan'ın ABD'de yayımlanan New York Times için yazdığı makalenin gündeminde Suriye var.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    Atık kağıt işçileriyle bir yılbaşı gecesi
    Atık kağıt işçileriyle bir yılbaşı gecesi
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Denizli'de 'Shrek'in kardan heykeli yapıldı
    Denizli'de 'Shrek'in kardan heykeli yapıldı
    Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
    Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
    GÜNCELLENDİ
    Eren Erdem hakkında önce tahliye, sonra yakalama kararı verildi
    Eren Erdem hakkında önce tahliye, sonra yakalama kararı verildi

    Karşı gazetesi davasında Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verilmesinin ardından yapılan itirazla hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Trump'tan Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklama
    Trump'tan Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklama

    ABD Başkanı Donald Trump: IŞİD ile savaşmaya devam ederken uygun bir hızla çekilmeye, ihtiyatlı şekilde gerekeni yapmaya devam edeceğiz

    6 gazeteci hakim karşısına çıkıyor
    6 gazeteci hakim karşısına çıkıyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaları haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan 6 gazeteci yarın hakim karşısına çıkacak.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da Beşir’i ‘devirme konvoyu’ sarayın kapısına dayandı
    Sudan’da Beşir’i ‘devirme konvoyu’ sarayın kapısına dayandı

    Sudan'da Ömer Beşir'i devirme çağrısı üzerine cumhurbaşkanlığı sarayına yürüyüş yapıldı. Eyleme polis saldırdı.

    'Enflasyon zammı kaşıkla, gelir vergisi kepçeyle!'
    'Enflasyon zammı kaşıkla, gelir vergisi kepçeyle!'

    Enflasyon rakamlarına dikkat çeken CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 'Asgari ücretten vergi alınmasın' dedi.

    İran'dan Trump’ın iddialarına yalanlama
    İran'dan Trump’ın iddialarına yalanlama

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Trump’ın İran’a yönelik 'Bizimle masaya oturmak istiyorlar' açıklamasına tepki gösterdi.

    ‘ABD-İsrail antlaşması ertelendi'
    ‘ABD-İsrail antlaşması ertelendi'

    ABD’nin İsrail Büyükelçisi, Trump tarafından ilan edilmesi beklenen ve ‘Yüzyılın Anlaşması’ denen 'barış' antlaşmasının ertelendiğini açıkladı.

    ‘Enflasyonla mücadele’ dediler, mermi fiyatında indirim yaptılar
    ‘Enflasyonla mücadele’ dediler, mermi fiyatında indirim yaptılar

    Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ‘enflasyonla mücadele’ kapsamında tabanca fişeklerinin fiyatında indirim yaptığını duyurdu.

    ABD'nin Kerkük'teki askeri üssünü genişleteceği iddia edildi
    ABD'nin Kerkük'teki askeri üssünü genişleteceği iddia edildi

    ABD'nin Suriye'den çekilecek askerlerine hazırlık için Irak'ın Kerkük kentinde bulunan K1 Askeri Üssü'nü genişleteceği iddia edildi.

    2 bin yıllık İznik surlarına sprey boyayla yazı yazdılar
    2 bin yıllık İznik surlarına sprey boyayla yazı yazdılar

    Bursa İznik’te Roma döneminden kalan 2000 yıllık surlara sprey boya ile yazı yazıldı.

    CHP'li Özgür Özel'den Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tepki
    CHP'li Özgür Özel'den Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tepki

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açtığı davaları değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Kendisini her mecrada sorgulamaya devam edeceğiz

    HDP Milletvekili Leyla Güven avukat görüşüne çıkamıyor
    HDP Milletvekili Leyla Güven avukat görüşüne çıkamıyor

    Açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle avukatlarının görüşüne çıkamadı.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Akpınar hakkındaki fezleke ayrıldı: Silahlı isyana tahrik etme
    Metin Akpınar hakkındaki fezleke ayrıldı: Silahlı isyana tahrik etme

    Savcılık, Metin Akpınar'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme' suçlamasının dosyadan ayrılmasına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bursa'da kanalizasyonda çalışırken zehirlenen 2 işçi defnedildi
    Bursa'da kanalizasyonda çalışırken zehirlenen 2 işçi defnedildi

    Bursa’da sondaj sırasında girdikleri kanalizasyon borusundaki gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren işçiler Adana'da defnedildi.

    SGK 'tasarruf' adı altında 143 ilaca ödemeyi kesti
    SGK 'tasarruf' adı altında 143 ilaca ödemeyi kesti

    CHP Milletvekili Candan Yüceer, aralarında prostat, sinir sistemi ve antibiyotiklerin de olduğu 143 ilacın ödemesinin kesildiğine dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Suruç'ta işçi minibüsüyle öğrenci servisi çarpıştı: 3 ölü 10 yaralı
    Suruç'ta işçi minibüsüyle öğrenci servisi çarpıştı: 3 ölü 10 yaralı

    Urfa'nın Suruç ilçesinde işçi ve öğrencileri taşıyan iki minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.