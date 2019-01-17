Malatya'da seçim gündemi: Kriz koşullarında seçim endişe veriyor

Abdullah ŞAHİN

Kıvılcım EFTELYA

Malatya

31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlere kriz koşulları altında gidiliyor. Biz de Malatya’daki yurttaşlarla yerel seçimlere dair sohbet ettik. Genel olarak memnuniyetsizliğin hakim olduğu Malatya’da yurttaşlar, ekonomik olarak zor durumda olduklarını ve ileriyi göremediklerini söyledi.

"VAATLER BOŞA ÇIKTI"

Daha önceki seçimlerde verilen vaatlerin yerine getirilmediğinden yakınan Sabiha Öcal, “Eski sistem devam ediyor. Vaatler boşa çıktı. Bu seçimde de vaatlerin yerine getirilmeyeceğini düşünüyorum. Yerellerden pek bir beklentim yok, umutsuzum” dedi.

Korkularının olduğunu söyleyen Öcal, “Bu korkular sadece ekonomik boyutta değil elbette. Keşke sadece ekonomik boyutta olsa. Ekonomik boyut yine bir şekilde aşılabilir ama farklı şeyler de var. Tabi bu sefer ekonomik boyutta olanlar da ağır basıyor” dedi.

Öcal, “Kızım İstanbul’da doktor ama o doktor maaşıyla geçinemiyor. Telefonda konuştuk. Nöbetten çıkmış, ‘Beğenmediğimiz tavuklu pilav 22 TL’ dedi. Gidip evde yemek yemiş” dedi.

"KORKULARIM VAR"

Geçmişten beri seçimlerde CHP’ye oy verdiğini söyleyen Öcal, “Bugün de yine istemesem de CHP’ye oy vereceğim. İlk defa bu kadar gönülsüz oy vereceğim. CHP’nin hiçbir şeyi çözmeyeceğini hatta belki de AKP’den bile geri bir tutum alacağını düşünüyorum” dedi.

Son olarak Öcal, “Dediğim gibi ne yerel ne de genel seçimlerden bir beklentim yok. Sadece korkularım var” dedi.

"İŞVERENİN SIRTINDAN HALKIN SIRTINA"

Belediyenin yaptığı hizmetlerden memnun olmadığını söyleyen Serdar Murat Gür, “Yandaş kesimin toparlayıp ayağa kaldırdığı bir sistemin içerisindeki bir belediyeden bahsediyoruz. Çalışmalarını az buluyorum” dedi. Elektrik ve doğal gaz faturalarına yapılan yüzde 10’luk indirime dair ise Gür, “Bu yapılan indirimler seçim yatırımı. 1 verdiyse seçimden sonra 10 alacak” dedi. Asgari ücretlere yapılan zammın da seçim yatırımı olduğunu düşünen Gür, “Dışarıdan isteğe bağlı yatırılan sigorta zamlarına şu anda 192 TL ek zam yapılmış durumda. Bunu da işverenin sırtından alıp yeniden halkın sırtına yüklemiş konumdadırlar” dedi.

"İLERİYİ GÖREMİYORUZ"

Belediye hizmetlerinden ve bundan önceki seçimlerde vaatlerin yerine getirilmemesinden yakınan Basri Gürpınar, “Bu yerel seçimlerde de Malatya üzerinden bir değişiklik olacağını düşünmüyorum, tekrar AKP alır” dedi. Yapılan zamların halkı zorladığını söyleyen Gürpınar, “Önce yüzde 40- yüzde 50’lik bir zam yapıldı daha sonra göstermelik yüzde 10 bir indirim yapıldı” dedi.

Seçimlerin çözüm olmadığını vurgulayan Gürpınar, “Bu seçimler ortalığı daha da karıştıracak çünkü ileriyi göremiyoruz” dedi.

"MAAŞA DA ÜRÜNLERE DE ZAM"

Belediye hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen Abdurrahman Bozmaz, “Belediyede iyi işler yapılıyor. Bu seçimde de yine AKP önde gider diye düşünüyorum” dedi. Asgari ücret konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyen Bozmaz, “Evet asgari ücrete zam yapıldı. Bir yandan maaşa zam yapıyorlar, bir yandan da fiyatları yükseltiyorlar” dedi.