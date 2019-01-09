Elazığ'da polislerden EMEP üyesine muhbirlik dayatması

Uğurcan DÜZGÜN

Elazığ

Elazığ’da polisler Emek Partisi (EMEP) üyesi Anıl Fırat’a muhbirlik teklifinde bulundu. EMEP Elazığ İl Başkanı Murat Zülfikar, yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

Fırat Üniversitesi öğrencisi Anıl Fırat, 2 Ocak çarşamba günü üniversitede sınav sonrası tanımadığı bir kişi tarafından çağrıldığını ve bu kişinin kendisini üniversite polisi olarak tanıttığını söyledi. Polisin çay içme bahanesiyle kendisini kantine götürdüğünü belirten Fırat, “Masaya oturduğumda 3 kişilerdi. Bana fotoğraflarımın ve bilgilerimin olduğu bir A4 gösterdiler. Emek Partisine gittiğimi bildiklerini söyleyip parti içerisinde edindiğim bilgileri kendilerine bildirmemi istediler” dedi.

‘MUHBİR OLURSAN SORUŞTURMADAN GEÇERSİN’

Polislerin, muhbirlik karşısında güvenlik soruşturmasında yardımcı olacaklarını, yoksa katıldığı 1 Mayıslar, basın açıklamaları, Gezi eylemleri ve aldığı afiş cezasından dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz olacağını söylediklerini aktaran Fırat, “Ayrıca onlara yardım edersem devamsızlık ve not konusunda da yardımcı olacaklarını bunun için hocalarla konuşabileceklerini ve maddi olarak destekleyebileceklerini söylediler” dedi. Fırat’ın polislere “İstediğiniz şeyleri yapmayacağım” demesinin ardından polisin kendisini tekrar arayarak rahatsız ettiğini söyleyerek, “İlk görüşmeden iki gün sonra aradılar. Nerede olduğumu ve ne yaptığımı sorduktan sonra Emek Partisine gitmemi bugün partide bir hareketlilik olduğunu özel bir durumun olup olmadığını öğrenip kendilerine bildirmemi istediler. İsteklerini kabul etmeyince bir il yöneticisi arkadaşın ismini vererek onu aramamı söylediler. Yine kabul etmedim ısrarla ara öğren dön dediler” dedi.

EMEP: YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ

Konuyla ilgili konuşan EMEP Elazığ İl Başkanı Murat Zülfikar, gerekli işlemleri yapıp üyelerini muhbirlikle tehdit edenler hakkında yasal işlemleri başlatacaklarını söyleyerek, "Gençleri geleceksizlik politikalarıyla ‘terbiye’ etmeye çalışanlar, zor koşullarda üniversiteye giden gençlere biat etmeyi ve muhbirliği öğretmeye çalışıyorlar. Gençler işsizlik kıskacında ve bundan dolayı zaten gelecek kaygısı taşıyorlar. Emniyet mensupları da gençlerin bu kaygılarını biliyor ve ‘Muhbir olursan memur da olursun’ diyerek vaatte bulunuyorlar! Ama biz biliyoruz ki gençler bunun cevabını verirler. Bu politikaları da gençleri bu hale getiren devletin politikalarından bağımsız düşünmemek gerekiyor” dedi.