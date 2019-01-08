8 Ocak Salı günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Yurdun birçok yerinde görülen kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde 8 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.

AA'nın servis ettiği haberler ve bazı kaymakamlık ile valiliklerden alınan bilgilere göre eğitime ara verilen il ve ilçelerde son durum şöyle:

DERSİM MERKEZ VE PÜLÜMÜR

Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların ve öğrencilerin sıkıntı ve mağduriyet yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, "Tunceli Merkez ve Pülümür ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, kamuda görevli hamileler ile engelli çalışanların da belirtilen tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS MERKEZ VE MUTKİ

Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde eğitime 8 Ocak Salı ara verildiği belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacak.

Mutki Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde okulların tatil edildiği bildirdi.

BİNGÖL'ÜN DÖRT İLÇESİ

Bingöl'ün dört ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle kapalı olacak. Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerindeki yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması içinbu ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği kaydedildi.

ÇANAKKALE'NİN YENİCE İLÇESİ

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

BALIKESİR'İN MANYAS İLÇESİ

Manyas'ta da İlçe Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

ADIYAMAN'IN SİNCİK İLÇESİ

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi.

ÇORUM SUNGURLU

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil ilan edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ISPARTA'DA ALTI İLÇE

Isparta’nın 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Isparta’ya bağlı Gelendost, Keçiborlu, Gönen, Senirkent ve Atabey ilçelerinin genelinde kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Uluborlu ilçesinde ise İleydağı köyü dışındaki bölgelerde taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

KONYA'DA ÜÇ İLÇE

Konya'da etkili olan kar yağışının ardından 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Konya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı ilçeler beyaza büründü. Etkili olan kar yağışının ardından Beyşehir, Hadim ve Seydişehir ilçelerinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime Salı günü de ara verildi.

KARAMAN'IN ÜÇ İLÇESİ

Karaman'nın 3 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Kar yağışı nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 8 Ocak Salı günü için ara verilmesi kararlaştırıldı.

BURSA BÜYÜKORHAN

Bursa’nın ilçelerinden Büyükorhan'da eğitime bir gün ara verildi. Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 08.01.2019 Salı günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.

BATMAN'IN SASON İLÇESİ

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Batman’ın Sason ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle merkez ve ilçeye bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli bütün okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile olanlar da idari izinli sayılacaklar” denildi.

AĞRI'DA BUZLANMA NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ağrı'da aşırı buzlanma nedeniyle merkeze bağlı taşımalı eğitim veren köy okullarında 8 Ocak Salı günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı sonrası köy yollarında aşırı buzlanma görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

7 Ocak Pazartesi günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği iller