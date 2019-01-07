Taşımalı eğitim, kız çocukları için büyük sorun

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanan köy okulları ve taşımalı eğitim alan öğrencilerin sorunlarını, Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Gürer, okulların açılabilmesi için yönetmenlikte, ilkokullarda 32 olan öğrenci sayısı zorunluluğunun 20’ye indirilmesi gerektiğini söyledi. Çok sayıda köy okulunun kapandığını ve kapanan köy okullarının harap durumda olduğuna dikkat çeken Gürer, “Köyde yaşama doğrudan etkisi olan köy okullarının kapanması ile köyden kente göç arttı. Özellikle kız öğrenciler taşımalı eğitimle okula gönderilmek istenmiyor” dedi.

GÖÇE NEDEN OLUYOR

Öğrenim yaşına gelen çocukların bu nedenle aileleriyle birlikte göç ettiğini ifade eden CHP’li Gürer, “Geçtiğimiz yıl 1 milyon öğrencinin taşımalı eğitim alması bu bağlamda sorunun boyutunun göstergesidir. Yönetmenlikle öğrenci sayısı düşürülerek köy okullarının devam etmesi ve 20 öğrenciye kadar öğrenci sayısının düşürülmemesi halinde sorun artarak sürecek gibi görülmektedir. Köyden kente göç yanında kız öğrencilerin taşımalı eğitime gönderilmeme düşüncesi, veli-okul ilişkisinin kopması, taşıma ile oluşan beslenme ve güvenlik sorunları dahil bu sorunun çok yönlü ele alınması gerekmektedir” açıklamasında bulundu. Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

Okulların açık kalması için mevcut yönetmelikte belirlenen öğrenci sayısının düşürülmesi düşünülmekte midir?

2002-2018 arası kaç köy ve kasaba okulu öğrenci yetersizliğinden kapanmıştır?

Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıklarına bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına ait açma ve kapatma işlemlerinin daha önce valiliklerin yetkisinde olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bu yetkinin Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk, “Yönetmelikle ‘Ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmemelerini istemeleri durumunda ilkokul 1-4. sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi halinde bakanlıkça bu okulların açık kalması sağlanabilir’ hükmü eklenmiştir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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