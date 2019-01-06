7 Ocak pazartesi günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği iller

Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken Bolu, Çankırı, Çorum Kastamonu, Karabük, Uşak, Konya, Karaman, Bingöl ve Samsun'un bazı merkezlerinde eğitime bir gün ara verildi. Ankara'da ise kar tatilinin söz konusu olmadığı belirtildi.

SAMSUN

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde eğitime ara verildiği açıklandı.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

KASTAMONU

Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 8 ilçede okullar yarın için tatil edildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kent merkezi ve Devrekani ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

ÇANKIRI

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Çankırı'da yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi. Çankırı Valiliği, hava koşulları nedeniyle herhangi bir olumsuz yaşanmaması amacıyla kentte merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valilik'ten yapılan açıklamada ayrıca "Aynı ilçelerimizde hamile ve engelli kamu personeli de bir (1) gün idari izinli sayılmıştır" denildi.

ÇORUM

Çorum’da da kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime yarın ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin, Kargı, Osmancık, Boğazkale, Oğuzlar, Dodurga ve Uğurludağ ilçelerinde okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.

KONYA

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Konya kent merkezi ile bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Beyşehir ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyurulmuştu.

KARAMAN

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe genelinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

KARABÜK

Kar yağışı nedeniyle Karabük'ün 4 ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteorolojik verilere göre günboyu süren yoğun karyağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 7 Ocak 2019 Pazartesi günü Bolu genelinde ilk-ortaöğretim ve liselerde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Ayrıca, Pazartesi günü engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin verildi.

UŞAK

Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent içi trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

BİNGÖL

Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime yarın ara verildi.

ANKARA'DA TATİL YOK

Ankara'daki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" aktarıldı.

AA'nın Ankara Valiliği yetkililerinden edindiği bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi. "Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi. (HABER MERKEZİ)