26 Aralık 2018 17:58
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 18:15

Erdoğan hedef gösterdi; RTÜK, FOX TV ve Halk TV'ye ceza verdi

RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği Halk TV ve FOX TV'ye ceza verdi.

GÜNCELLENDİ
Erdoğan hedef gösterdi; RTÜK, FOX TV ve Halk TV'ye ceza verdi

Fotoğraf: Google Street Wiew

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    Birkan BULUT
    Ankara

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği FOX TV spikeri Fatih Portakal'ın programı ile Halk TV'de oyuncular Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 'Halk Arenası' programına RTÜK'ten ceza çıktı. Halk TV'ye “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla 5 kez, FOX TV'ye ise 3 kez program durdurma cezası verildi. Bu cezayı bir yıl içerisinde ikinci kez alan televizyon kanalı kapatılıyor.

    GEZEN'İN SÖZLERİ ELEŞTİRİ SINIRINI AŞMIŞ!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı üzerinden yaptığı başvuru üzerine RTÜK harekete geçti. RTÜK uzmanları, Fatih Portakal'ın sunduğu ana haber bülteni ile duayen sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Erdoğan hakkında konuştuğu televizyon programlarını inceledi.

    Halk TV'de 21 Aralık günü yayınlanan “Uğur Dündar ile Halk Arenası” programını inceleyen uzmanlar 3 gün sonra verdiği raporda, Müjdat Gezen'in “Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, herkese haddini bil diyor kardeşim böyle bir şey bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim vatandanseverliğimi sorgulayamazsın, haddini bil” sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığını savundu.

    AKPINAR NEFRET DUYGULARI OLUŞTURMAYA ÇALIŞMIŞ!

    Uzmanlar, Metin Akpınar'ın da “Bizim bu kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala, kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmde olduğu gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür” sözleriyle toplumda nefret duyguları oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

    Raporda bu gerekçelerle “Irk, din, dil, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” ve “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” ilkelerinin ihlal edildiği savunuldu.

    PORTAKAL'IN SÖZLERİ GERÇEKLİK VE DOĞRULUK İLKESİNİ İHLALMİŞ!

    RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan diğer raporda, Fatih Portakal'ın "Hadi bakalım, barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğalgaz zamlarını. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden? 'Dayak yerim' vesaire. 'Hakkımı arayacağım ama ne yaparım, başım derde girer mi girmez mi?'… Kaç kişi çıkar Allah aşkına söyler misiniz? İşte bu şekilde toplumsal muhalefeti, bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama malesef uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası" sözlerinin “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır” ilkelerini ihlal ettiği değerlendirildi.

    RTÜK BAŞKAN YARDIMCISI CEZA ÖNERİSİNİ YÜKSELTTİ

    Ancak RTÜK Başkan Yardımcısı  İlker Ilgın bunu yetersiz görerek, Portakal'ın sözlerinin RTÜK Yasası'ndaki “Irk, din, dil, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” ilkesini ihlal ettiğini savundu.

    AYNI MADDEDEN CEZA ALINIRSA KANALLAR KAPATILACAK

    Uzmanlar raporlarının ardından RTÜK konuyu görüşmek üzere bugün toplandı. Toplantının ardından oy çokluğuyla RTÜK Kanunu 8. maddesi 1. fıkrası (b) bendindeki “Irk, din, dil, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” ilkesini ihlal ettikleri gerekçesiyle Halk TV'ye 5 kez, Fox TV'ye ise 3 kez program durdurma cezası verildi. Kararın tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde, aynı maddeden ikinci kez ceza almaları durumunda FOX TV ve Halk TV kapatılacak.

    CHP'Lİ ÜYELER: RTÜK İNFAZ MAKAMINA DÖNÜŞTÜ

    RTÜK'te bulunan CHP'li üyeler karara tepki gösterdi. RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen, en masum açıklamaların bile belli merkezlerin hedef göstermesi ile suç sayıldığını söyledi. RTÜK'ün iktidarın susturma mekanizmasının bir dişlisi gibi kullanıldığını ifade eden Demirdöğen, “Bir grup tarafından hedef gösterilen kişi ve kurumlar için RTÜK ne yazık ki infaz makamına dönüşmüştür. Mizahı ve ironiyi algılamaktan yoksun kişilerin, en azından, açıklayacakları fikirleri olanlardan korkmaması gerekir” dedi.

    'GÖREV SÜRESİ RTÜK'E GELDİ, O DA GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ'

    RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında verilen kararı “Cumhurbaşkanının işaretiyle yargının ardından RTÜK’ün de harekete geçerek yaptırım kararı vermesine ilişkin hızı doğrusu göz yaşartıcı. Anlaşıldı ki, görev sırası RTÜK’e geldi, o da görevini yerine getirdi. Bu kadar hızlı rapor düzenleyip karar alabilen RTÜK’ten aynı hızı bu ülkenin kurucusu Atatürk’e “zurnanın son deliği” denilen televizyon yayınları için de bekliyorum. Metin Akpınar’ın, barıştan, demokrasiye sahip çıkmanın kıymetinden söz ettiği konuşmanın cezalandırıldığı yerde, 'oluk oluk kan akıtmaktan', 'boğazların kesilmesinden' söz edenlerin değerlendirmesi düşünce özgürlüğü sayılıyor sanırım” diye konuştu.

    ŞİKAYETTE SARAY-MUHALEFET AYRIMCILIĞI

    RTÜK, Cumhurbaşkanının gündeme getirmediği konularda ise aynı hızı göstermedi. 9 Kasım günü '24' logolu kanalda sunuculuğunu Ersoy Dede'nin yaptığı “Esas Mesele” programına katılan Taceddin Kutay, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker hakkında “Şov yapıyor p.zevenk” demişti. Bunun üzerine Şeker, 23 Kasım günü RTÜK'e şikayette bulundu. Ancak hala Kutay hakkında bir rapor hazırlanmadı.

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