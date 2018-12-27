RTÜK’ün Halk ve Fox TV kararına tepki: ‘Saraylara layık’ çalışıyor

Birkan BULUT

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Cumhurbaşkanının hedef göstermesinin ardından Halk Arenası programına toplam 2 ay, Fox Ana Haber’e 3 gün verdiği durdurma cezası tepki topladı. CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşçı, başka televizyonlardaki küfürlü yayınlara inceleme yapılmazken Halk Tv’ye 3 günde ceza kesildiğine dikkat çekti. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş söz konusu basın ve ifade özgürlüğü hakkını ortadan kaldırmak olunca her şeyin ‘Saraylara layık’ hızda çalıştığını belirtirken, HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç ise AKP ve MHP’nin ellerindeki sayısal çoğunluğu her türlü baskı ve yasaklama yönünde kullandığını dile getirdi.

RTÜK, Cumhurbaşkanının hedef gösterdiği sunucu Fatih Portakal’ın sözleri gerekçesiyle Fox Ana Haber bültenine 3, sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in sözleri gerekçesiyle de Halk Arenası programına 5 kez program durdurma cezası verdi. Yılmaz Özdil’in aynı programda Cumhurbaşkanı hakkındaki sözleri nedeniyle de 3 program durdurma cezası verilince Halk Arenası programı 8 kez yani 2 ay boyunca yayınlanamayacak. RTÜK, ceza süresi boyunca yayınlanmayacak olan programlar yerine konulacak ikame programları ve süresini televizyon kanalına bildirecek.

‘İKİ ADIM SONRASI LİSANSLARIN İPTALİ’

Halk Tv ve Fox Tv’ye verilen cezalara dair konuştuğumuz RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, “Bu kararın nasıl alındığı çok önemli” dedi. Çünkü RTÜK’ün buradaki 3 gün gibi kısa bir sürede bir dosyayı rapora bağlayıp, kurul gündemine getirdiğini belirten Taşçı, RTÜK’ün bir buçuk yıl öncesinden hakaret-küfür içeren yayınlar hakkında değerlendirmeleri görmezden geldiğini söyledi. Taşçı, bütün yurttaşlara eşit gözle bakması gereken RTÜK’ün bazı kanallara şaşı bakmayı tercih ettiğini belirtti.

RTÜK’ün verdiği kararların gelinen noktada Türkiye’deki iktidarın görüşlerinden farklı çizgiye sahip yayın kuruluşlarının “Yeşil Yol’a” girdiğini söyledi. Muhalif televizyonların Yeşil Yol filmindeki gibi yürümeye başladığını ifade eden Taşçı, “İki adım sonra lisanslarının iptali, tamamıyla ekranlarının kapatılması riski var. Yeşil Yol’un sonu lisansın iptalidir. Çünkü bu televizyon kanalları aynı suçlamayla bir daha ceza alırlarsa 10 gün kanal yayını durdurulacak, bir daha aynı cezayı aldıklarında ise lisansları iptal edilecek” dedi.

‘HİÇBİR ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLLERİ YOK’

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, “AKP iktidarının RTÜK aracılığıyla tüm medya üzerinde kurduğu büyük bir baskı var. Hiçbir muhalif sese, eleştiriye tahammülleri yok” dedi. Bu nedenle az sayıda kalan yayın organları üzerinde de büyük bir baskı kurulduğunu belirten Oluç, söz konusu cezaların iktidarın düşünce ve ifade özgürlüğünden ne anladığını da ortaya koyduğunu söyledi. İktidarın kendisine yönelik hiçbir eleştiriyi duymak istemediğini ifade eden Oluç, büyük bir korku imparatorluğunun kurulduğunu ancak bunun da kendi korkularından kaynaklandığını dile getirdi. İktidarın bu yüzden son muhalefet kırıntılarını da susturarak tam bir hakimiyet kurmak istediğini ifade eden Oluç, sadece Halk Tv ve Fox Tv gibi yayın organlarına değil, konuşan ve yazanlara da soruşturmalar, tazminat davaları açıyorlar.

HDP’nin RTÜK’teki temsil hakkının gasbedildiğini hatırlatan Oluç, “Biz de temsil edilsek CHP gibi muhalefet şerhimizi söyler, kaşı oyumuzu kullanırdık. Ancak AKP-MHP çoğunluğuyla istedikleri kararı çıkarırlardı. Ellerindeki sayısal çoğunluğu her türlü baskı ve yasaklama yönünde kullanıyorlar, Anayasayı çiğniyorlar. Türkiye’nin imzaladığı demokratik sözleşmeleri de çiğniyorlar” dedi. AKP-MHP koalisyonunun her alanda yasakçı bir koalisyon olduğunu ifade eden Oluç, “Umarım önümüzdeki yerel seçimlerde bu koalisyonu geriletecek bir sonuç ortaya çıkar” dedi.

TGC: CEZALAR YASALARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Fox TV, Halk TV ve Tele1’e getirilen yayın durdurma ve para cezalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada “RTÜK’ün verdiği cezaların amacını aştığı, yasaların önüne geçtiği ve halkın haber alma hakkını engelleyen bir tutuma dönüştüğü” vurgulandı. RTÜK’ü tarafsız davranmaya davet eden TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı; Fox TV, Halk TV ve Tele1’e verilen yayın durdurma ve para cezaları, RTÜK’ün gazetecilik mesleğine doğrudan bir müdahalesidir ve Anayasa’ya aykırıdır. Cezalar ölçüsüz ve orantısızdır. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bu ceza kararlarıyla özellikle eleştirel yayıncılık yapan kuruluşlar, ekonomik olarak zayıflatılmakta, halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı engellenmektedir. Oysa RTÜK bir kamu kurumudur ve tarafsız olma sorumluluğu vardır.

Televizyon ve radyoların haber yaparken, cezalandırılma korkusu ve ceza tehdidi altında olması basın özgürlüğünün önündeki en büyük engeldir. Elbette ki ifade özgürlüğü bazı sınırlandırmalara tabi olabilir. Ancak RTÜK’ün bu tutumu kamusal meseleleri tartışmaktan caydırıcı bir rol oynayacak ve oto sansüre neden olacaktır.”