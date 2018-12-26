Fatih Portakal'a tehdit: %52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir

Kırmızı yelekler giyen Osmanlı Ocakları üyeleri, İstanbul Zeytinburnu’da bulunan FOX TV binası önünde siyah çelenk bıraktı. Burda konuşan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fatih Portakal'ı "Bilmelisin ki en az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir" sözleriyle tehdit etti.

Siyah çelenke bir de kırmızı gül koyarak Portakal’a tepki gösterdiklerini söyleyen Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey Portakal, HDP’nin çağrısına uyma. Sen HDP’li olma. Gel Türkiye Cumhuriyeti devletinin ay yıldızlı bayrağının yanında kal... Bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatana ihanet edenler var. Öldürülen teröristlere başsağlığı dileyen ey Portakal, seni kınıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Fransa'daki "Sarı Yelekliler" eylemlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlere ilişkin değerlendirmesini yorumlayan FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, iktidara yakın medya organları tarafından provokatörlükle suçlanmış ve hedef gösterilmişti. Hakkında suç duyurusunda bulunan Portakal, ölümle tehdit edilmişti.

Kendisine ve ailesine yönelik tehditlere ilişkin konuşan Portakal, "Bir gün başıma bir şey gelirse, sebebi sizsiniz. Yandaş medyanın internet siteleri, televizyonları..." demişti.

Portakal'ın hedef gösterilmesine neden olan açıklamaları şöyleydi:

"Türkiye'de barışçıl protestoların dahi mümkün olamayacağını, barışçıl bir protesto yapmak için sokağa çıkanların karşısına polis memurlarının amirlerinden aldığı emirleri uygulamak zorunda olduğunu biliyorsunuz. Evet Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. İcraatın başında olduğu için söylüyor. Aslında gerçeği bilenler de var. Ben gerçeği görenlerdenim. Kendisi de bence gerçeği söylüyor. Samimi mi o sözünde? Bence değil. Ben samimi miyim sözümde? Ben samimi olduğumu düşünüyorum. Hadi bakalım, barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğalgaz zamlarını. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden? 'Dayak yerim' vesaire. 'Hakkımı arayacağım ama ne yaparım, başım derde girer mi girmez mi?'… Kaç kişi çıkar Allah aşkına söyler misiniz? İşte bu şekilde toplumsal muhalefeti, bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama malesef uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası."

OSMANLI OCAKLARI KİMDİR?

2009’da kurulan Osmanlı Ocakları, kamuoyunda AKP’ye yakınlığıyla biliniyor. 2016 yılında 68 bürosu bulunan Osmanlı Ocakları, “Kara devirdeki AK Osmanlıyız” diyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık sistemini savunuyor. Osmanlı Ocaklarının, Alperen Ocakları ile Ülkü Ocaklarına alternatif olarak kurulduğu iddia ediliyor. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Isparta şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, “Recep Tayyip Erdoğan’ın askerleriyiz” sözlerini kullanmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

Hedef gösterilen Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse, sebebi yandaş medyadır

Fatih Portakal, ölümle tehdit edildi