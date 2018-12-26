26 Aralık 2018 01:45
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 02:08

Fatih Portakal'a tehdit: %52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir

FOX TV önüne siyah çelenk bırakan Osmanlı Ocakları Fatih Portakal'ı 'En az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir' sözleriyle tehdit etti.

Fatih Portakal'a tehdit: %52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir

Ekran görüntüsü, 'Osmanlı Ocakları' YouTube hesabının 'Kırmızı yelekliler FOX tv önüne siyah Çelenk Bıraktı!' başlıklı videosundan alınmıştır.

    • Paylaş

    Kırmızı yelekler giyen Osmanlı Ocakları üyeleri, İstanbul Zeytinburnu’da bulunan FOX TV binası önünde siyah çelenk bıraktı. Burda konuşan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fatih Portakal'ı "Bilmelisin ki en az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir" sözleriyle tehdit etti.

    Siyah çelenke bir de kırmızı gül koyarak Portakal’a tepki gösterdiklerini söyleyen Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ey Portakal, HDP’nin çağrısına uyma. Sen HDP’li olma. Gel Türkiye Cumhuriyeti devletinin ay yıldızlı bayrağının yanında kal... Bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatana ihanet edenler var. Öldürülen teröristlere başsağlığı dileyen ey Portakal, seni kınıyoruz.”

    NE OLMUŞTU?

    Fransa'daki "Sarı Yelekliler" eylemlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlere ilişkin değerlendirmesini yorumlayan FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, iktidara yakın medya organları tarafından provokatörlükle suçlanmış ve hedef gösterilmişti. Hakkında suç duyurusunda bulunan Portakal, ölümle tehdit edilmişti.

    Kendisine ve ailesine yönelik tehditlere ilişkin konuşan Portakal, "Bir gün başıma bir şey gelirse, sebebi sizsiniz. Yandaş medyanın internet siteleri, televizyonları..." demişti.

    Portakal'ın hedef gösterilmesine neden olan açıklamaları şöyleydi:

    "Türkiye'de barışçıl protestoların dahi mümkün olamayacağını, barışçıl bir protesto yapmak için sokağa çıkanların karşısına polis memurlarının amirlerinden aldığı emirleri uygulamak zorunda olduğunu biliyorsunuz. Evet Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. İcraatın başında olduğu için söylüyor. Aslında gerçeği bilenler de var. Ben gerçeği görenlerdenim. Kendisi de bence gerçeği söylüyor. Samimi mi o sözünde? Bence değil. Ben samimi miyim sözümde? Ben samimi olduğumu düşünüyorum. Hadi bakalım, barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğalgaz zamlarını. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden? 'Dayak yerim' vesaire. 'Hakkımı arayacağım ama ne yaparım, başım derde girer mi girmez mi?'… Kaç kişi çıkar Allah aşkına söyler misiniz? İşte bu şekilde toplumsal muhalefeti, bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama malesef uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası."

    OSMANLI OCAKLARI KİMDİR?

    2009’da kurulan Osmanlı Ocakları, kamuoyunda AKP’ye yakınlığıyla biliniyor. 2016 yılında 68 bürosu bulunan Osmanlı Ocakları, “Kara devirdeki AK Osmanlıyız” diyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık sistemini savunuyor. Osmanlı Ocaklarının, Alperen Ocakları ile Ülkü Ocaklarına alternatif olarak kurulduğu iddia ediliyor. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Isparta şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, “Recep Tayyip Erdoğan’ın askerleriyiz” sözlerini kullanmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

    Hedef gösterilen Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

    Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse, sebebi yandaş medyadır

    Fatih Portakal, ölümle tehdit edildi

    ‘Sadece Osmanlı Ocaklarının yasaklanması yetmez’

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Irak hükümeti, Noel'i resmi tatil ilan etti
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Trump’la anlaşmanın ilk meyvesi, Menbic’de rejimle çatışma mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Amerikan değil, Kürt karşıtı!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Aydınlara gözdağı

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    ABD’nin çekilme kararı ve Türkiye’den erteleme

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Yıllar avutur mu insanı?

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Erdal Erzincan'la halk müziğimiz üzerine (2)

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Alt ligler tatilde
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Fatih Portakal'a tehdit: %52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir
    Fatih Portakal'a tehdit: %52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir

    FOX TV önüne siyah çelenk bırakan Osmanlı Ocakları Fatih Portakal'ı 'En az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir' sözleriyle tehdit etti.

    GÜNCELLENDİ
    Pek çok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
    Pek çok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

    Ülke genelinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde 26 Aralık günü (bugün) eğitime bir gün süreyle ara verilecek.

    Müjdat Gezen'in avukatı, soruşturma başlatan savcıyı şikayet edecek
    Müjdat Gezen'in avukatı, soruşturma başlatan savcıyı şikayet edecek

    Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen 'Bu uygulamayı yaptıran cumhuriyet savcısı mı başsavcı mı kimse bu kişiler hakkında şikayette bulunacağız' dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Tuğba Bulut ve 7 kişi tutuklandı
    Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Tuğba Bulut ve 7 kişi tutuklandı

    Aralarında Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Tuğba Bulut'un da bulunduğu 8 kişi, 'Terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da bir kişi metroda intihar etti
    İstanbul'da bir kişi metroda intihar etti

    Ataköy-Bahçelievler metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar ettiği aktarıldı. Metro seferlerinin normale döndüğü belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Milli Savunma Bakanlığı: Menbic'deki gelişmeleri takip ediyoruz
    Milli Savunma Bakanlığı: Menbic'deki gelişmeleri takip ediyoruz

    Suriye'nin kuzeyindeki cihatçı gruplar, Menbic sınırında toplanırken Suriye ordusu, Arima'da konuşlandı. MSB: Menbic'deki gelişmeleri takip ediyoruz

    GÜNCELLENDİ
    Yıllardır tehdit mesajları alan Sevinç Kul hukuki süreç başlattı
    Yıllardır tehdit mesajları alan Sevinç Kul hukuki süreç başlattı

    Kendisini taciz eden bir erkek tarafından tehdit mesajları aldığını söyleyen Sevinç Kul, sosyal medya hesabından hukuki süreç başlattığını duyurdu.

    İDO'dan sefer iptalleri
    İDO'dan sefer iptalleri

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Irak hükümeti, Noel'i resmi tatil ilan etti
    Irak hükümeti, Noel'i resmi tatil ilan etti
    Denizli’de 14 hayvan türüne ait fosil bulundu
    Denizli’de 14 hayvan türüne ait fosil bulundu
    GÜNCELLENDİ
    Tarih kitaplarını yeniden yazdıran keşif: Göbeklitepe
    Tarih kitaplarını yeniden yazdıran keşif: Göbeklitepe
    Noel Bayramı dünyada ve Türkiye'de kutlanıyor
    Noel Bayramı dünyada ve Türkiye'de kutlanıyor
    Erdoğan, Akpınar ve Gezen'i konuk eden Halk TV'yi RTÜK'e şikayet etti
    Erdoğan, Akpınar ve Gezen'i konuk eden Halk TV'yi RTÜK'e şikayet etti

    Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yorumları nedeniyle Halk TV'ye para cezası verilmesi ve programın 5 kez durdurulması talebiyle RTÜK'e başvuruldu.

    Sakçı: Valiliğin 'Suriyeli, Kürt lafları yok’ açıklaması gerçek değil
    Sakçı: Valiliğin 'Suriyeli, Kürt lafları yok’ açıklaması gerçek değil

    Sakarya'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kadir Sakçı’nın ağabeyi Fahrettin Sakçı: Valilik 'Suriyeli, Kürt lafları yok’ demiş. Bu laflar var.

    Beytüşşebap'ta 35 kişilik geçici işe bin 385 kişi başvurdu
    Beytüşşebap'ta 35 kişilik geçici işe bin 385 kişi başvurdu

    Şırnak Beytüşşebap'ta İŞKUR'un 35 kişiyi 6 ay süreyle geçici olarak istihdam edeceği işe bin 385 kişi başvuru yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Roboski katliamında oğlunu kaybeden babanın adalet arayışı sürüyor
    Roboski katliamında oğlunu kaybeden babanın adalet arayışı sürüyor

    Roboski Katliamı’nda 16 yaşındaki oğlunu kaybeden görme engelli Abdurrahman Encü: Sağ olduğum sürece Bilal’imi ve onu katledenleri unutmayacağım

    40. yılında Maraş Katliamı'na ayna tutan bellek: 2 Kadın 1 Katliam
    40. yılında Maraş Katliamı'na ayna tutan bellek: 2 Kadın 1 Katliam

    Gazete Fersude Kolektifi tarafından Maraş Katliamı tanıklığını anlatan, "2 Kadın 1 Katliam" isimli görüntülü bir hafıza çalışması yapıldı.

    Tunus’ta gazeteci kendini yaktı, protestolar başladı
    Tunus’ta gazeteci kendini yaktı, protestolar başladı

    Tunus’ta ekonomik şartları protesto etmek için kendisini yakan kameraman Abdurrezzak Zerki’nin ardından Kasrin'de eylemler düzenlendi.

    ODTÜ öğrencileri: Her zaman bizimle olan Evrensel’in yanındayız
    ODTÜ öğrencileri: Her zaman bizimle olan Evrensel’in yanındayız

    ODTÜ öğrenci toplulukları, Evrensel'e yönelik siyasi ve mali baskılara karşı dayanışma mesajı gönderdi.

    Ruhani: ABD’ye tecrit fırsatını değerlendiremedik
    Ruhani: ABD’ye tecrit fırsatını değerlendiremedik

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin uluslararası toplumda tecrit edildiğini, ülkesinin ise bu fırsatı değerlendiremediğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı

    Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle gözaltına alınan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

    İşçiler: Domatesin fiyatı inecekse asgari ücretin anlamı olur
    İşçiler: Domatesin fiyatı inecekse asgari ücretin anlamı olur

    Asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak belirlemesine işçiler ne diyor? 

    GÜNCELLENDİ
    Ülke genelinde soğuk hava etkili oluyor, İstanbul'da kar başladı
    Ülke genelinde soğuk hava etkili oluyor, İstanbul'da kar başladı

    Ülke genelinde soğuk hava ve yağış etkili oluyor. İstanbul'daki sağanak yoğun trafiğe neden oldu. Kentte kar yağışı etkili olmaya başladı.

    Ürosan’da anlaşma sağlandı: Patron dayatmasını geri püskürttük
    Ürosan’da anlaşma sağlandı: Patron dayatmasını geri püskürttük

    Tekirdağ'da bulunan Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu Ürosan’da anlaşma sağlandı, grev sona erdi.

    ODTÜ öğrencileri: Yasaklara geçit vermeyeceğiz
    ODTÜ öğrencileri: Yasaklara geçit vermeyeceğiz

    ODTÜ öğrencileri, okul içerisinde yapılmak istenen etkinliklere getirilen yasaklara ve ODTÜ Medya Topluluğu’nun kapatılmasına karşı rektörlüğe yürüdü.

    GÜNCELLENDİ
    Adana ve İstanbul Tabip Odası'ndan TTB duruşmasına çağrı
    Adana ve İstanbul Tabip Odası'ndan TTB duruşmasına çağrı

    Adana ve İstanbul Tabip Odası, TTB merkez konsey üyelerinin 27 Aralık'taki davasına katılım çağrısı yaptı.

    Samsun’da emek ve demokrasi güçleri kenti beraber yönetmek istiyor
    Samsun’da emek ve demokrasi güçleri kenti beraber yönetmek istiyor

    Samsun'da demokratik ve şeffaf bir yerel yönetim isteyen emek ve demokrasi güçleri bileşenleri, bir araya gelerek 'kent sözleşmesi' oluşturdu.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu: 2019 bütçesi tefecilere hizmet eden bir bütçedir
    Kemal Kılıçdaroğlu: 2019 bütçesi tefecilere hizmet eden bir bütçedir

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti grup toplantısında konuştu, seçimleri işaret ederek 'İnşallah 1 Nisan'da memlekette bahar havası esecek dedi.