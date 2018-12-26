Yurt, kar yağışı ve soğuk havanın etkisinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülke genelinde 6 ila 12 derece arasında azalacağı ve yurdun büyük bölümünde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu. Açıklamada, vatandaşlar ve sürücüler, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR YAĞIŞI

İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösterdikten sonra Avrupa yakasına da yayıldı.

Fotoğraf: Ali Kerem Bengi/DHA

Fotoğraf: İsa Almaçayır/DHA

Ankara’da kar yağışı etkili oldu. Çankaya ilçesinde bazı ağaçların dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayarak kırılıp caddeye düştüğü görüldü.

Gece boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürdü. Bazı vatandaşlar arabalarının üzerinden kar temizledi.

Fotoğraf: Abdulhamit Topal/AA

Meteorolojiden yapılan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı ülke genelinde hissedilir derecede (6-12 derece) azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek.

ADANA'DA OTOGAR SU ALTINDA KALDI

Adana’da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle merkez otogarı su bastı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Evleri de su bastı. Adana Merkez Otogarı’nda bulunan peronlarda ve bekleme salonları da suyla doldu.

Fotoğraf: Nuri Pir/DHA

Bazı otobüs seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Otogar esnafı, otogar kotunun alçakta kaldığı için her sağanakta su bastığını bildirdi. Sağanak nedeniyle kentte trafik de aksadı.

SİVAS'TA KÖY YOLLARI KAPANDI

Fotoğraf: AA

Sivas'ta, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 248 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 18, ilçelerden Akıncılar'da 14, Doğanşar'da 26, Hafik'te 30, Koyulhisar'da 35, Suşehri'nde 65, Zara'da 60 olmak üzere 248 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Öte yandan kent merkezinde kar sonrası beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

İl merkezinde özellikle ara sokaklarda yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ ile Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel mevkilerinde, yoğun kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Suşehri-Şerefiye kara yolunda ise ulaşım sağlanamıyor.

KIRIKKALE'DE 145 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kırıkkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle 145 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kırıkkale İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 6, ilçelerden Bahşili'de 3, Balışeyh'te 15, Çelebi'de 10, Delice'de 35, Karakeçili'de 2, Keskin'de 50, Sulakyurt'ta 20 ve Yahşihan'da 4 olmak üzere toplam 145 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

ÇANKIRI'DA 39 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Çankırı Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler buzlanma nedeniyle sıkıntılı anlar yaşadı.

DERSİM VE ERZİNCAN’DA TİPİ

Dersim ve Erzincan'da da kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede bir süredir devam eden kar yağışı Dersim’de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçelerden Ovacık'ta 32, Pülümür'de 40, Nazımiye'de 19 olmak üzere 91 köy yolu ulaşıma kapandı.

ERZİNCAN'DA HASTA 5 SAATTE KURTARILDI

Kar yağışı ve tipinin gece saatlerinde etkisini artırdığı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kapanan Kandil Köyü'nde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (58), İl Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Fotoğraf: Coşkun Menek/DHA

Bir kişinin rahatsızlandığı haberinin alınması üzerine İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapalı köy yolunu açmak için çalışma başlattı. Ekipler merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Kandil Köyü'nde yaşayan kalp hastası Ali Bozkurt'a 5 saatlik bir çalışmanın ardından ulaştı. Açılan köy yolunun fırtına nedeniyle tekrar kapanmasına rağmen yolu birkaç kez açan ekipler, sağlık görevlileri ile birlikte hastaya ulaştı. İlk müdahalesi ambulans içinde yapılan Bozkurt, Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da kent genelinde 42 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 2, ilçelerden Refahiye'de 18, Tercan'da 11, Çayırlı'da 7, Otlukbeli'de 2, Üzümlü'de de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

ARDAHAN VE AĞRI'DA DA KÖY YOLLARI KAPANDI

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan esinti, kar yağışını tipiye dönüştürdü.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yükseklerde kar ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Özellikle tırların zincirsiz geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ile Çıldır-Aktaş yollarında kar ve tipinin yanı sıra buzlanma da etkili oluyor.

İl geneli ulaşımın sağlanmadığı 7 köy yolunda da il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 21 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelinde 21 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilerek ekiplerin söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı arasında yapılması planlanan uçak seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

ZONGULDAK'TA KAR YAĞIŞI

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 köye ulaşım sağlanamıyor. Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle merkezde 6, Kozlu'da 10, Devrek'te 2, Gökçebey'de 10 ve Çaycuma'da 1 olmak üzere 29 köy yolu ulaşıma kapandı.

YOZGAT'TA 339 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 339 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 97, ilçelerden Akdağmadeni'nde 85, Yerköy'de 20, Sorgun'da 60, Şefaatli'de 20, Kadışehri'nde 22, Çekerek'te 10, Çayıralan'da 25 olmak üzere toplam 339 köy yolu ulaşıma kapandı. Sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler de kar ve buzlanma nedeniyle sıkıntı yaşadı.

KASTAMONU'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kar nedeniyle Devrekani'de 5, Ağlı ve Küre'de de 3'er köye ulaşım sağlanamıyor.

METEOROLOJİDEN UYARILAR

İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerleri ile Güneydoğu Anadolu'nun 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Bu bölgelerde vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

KUVVETLİ YAĞMURLAR

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiği kaydedildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları vurgulandı.

ZİRAİ DON UYARISI

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtilen açıklamada üreticilerin hazırlıklı ve tedbirli olunmaları gerektiği kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı