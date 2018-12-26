28 ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Yurt genelinde 17 ilde, 11 ilin ise ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerin aldığı kararlar ile çok sayıda ilde okullar tatil edildi.

Kar yağışının yoğun olduğu Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Çorum, Kırşehir, Karaman, Tokat, Aksaray, Konya, Yozgat, Amasya, Kırıkkale, Çankırı, Uşak ve Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya'da ise Gediz ilçesi hariç kent merkezi ve diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.

Denizli'de Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde, Samsun'un Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçeleri ile Canik, Tekkeköy, Salıpazarı ve Alaçam'da taşıma merkezli okullarda, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde, Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde eğitime bugün için ara verildi.

Bolu'nun Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verilirken Dersim'in Ovacık, Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık ve Keles ile Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.

ANKARA'DA ÜNİVERSİTELER DE EĞİTİME ARA VERDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası başkentteki birçok üniversite eğitime ara verme kararı aldı.

Üniversitelerin sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden yapılan duyurulara göre, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesinin yanı sıra Hacettepe Üniversitesinin Beytepe yerleşkesinde eğitime bir süreyle ara verildiği belirtildi.

Yüksek İhtisas Üniversitesi de Bağlum yerleşkesinde eğitime bir gün ara verildiğini duyururken, Balgat yerleşkesinde ise ders ve sınav programlarında değişiklik olmadığını açıkladı.

Bilkent Üniversitesi ise sabah derslerinin ve sınavların saat 12.30'a kadar iptal edildiğini, öğleden sonraki derslerin durumunun ise sabah saatlerinde yapılacak değerlendirmeden sonra ilan edileceğini bildirdi.

BOLU

Bolu'da da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde 26 Aralık'ta eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in tatil kararını Twitter'dan açıklaması öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından sıcaklığın eksi derecelere düşmesi buzlanmaya neden olacağı için okulların 26 Aralık'ta tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden Bolu genelinde ilk-orta öğretim okulları ve liseler 26 Aralık günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

Meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden Bolu genelinde ilk-Orta öğretim Okulları ve Liseler 26Aralık 2018 günü 1gün süre ile tatil edilmiştir — Ahmet Ümit (@valiahmetumit) 25 Aralık 2018

Vali Ümit'in açıklaması öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Öğrenciler, Vali Ümit'in paylaşımının altına kısa sürede çok sayıda yorum yaptı. Öğrencilerin yorumları arasında, "Allah razı olsun vali amcacığım", "Klimanız arabanızı ısıtsın inşallah" sözleri yer aldı.

Fotoğraf: DHA

Kar yağışının Bolu'da hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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SAMSUN

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Müdürlüğe bağlı okullarda eğitime 26 Aralık'ta ara verilecek.

GİRESUN

Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, ayrıca köylerden taşıma ile kent merkezindeki okullara gelen öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

Bulancak ilçesinde ise Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Derecikalan,Tandır, Bayındır, Ahurlu, Damudere, Erdoğan, İcilli, Elmalı ve Büyükada köylerinde de eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

AKÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iki üniversitenin de eğitime bugün ara verdiği, engelli ve hamile memurların da izinli olduğu belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada da Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir günlük ara verildiği duyurulmuştu.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün süreyle idari izinli sayıldıkları aktarılmıştı.

AMASYA

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" paylaşımında bulundu.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

DENİZLİ

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Denizli Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçelerinde bugün eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında ayrıca, "Pamukkale ilçemizde, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar ve Akdere mahallelerimizdeki okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Babadağ ilçemizde de kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü taşıma kapsamındaki öğrencilere okullar tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ÇORUM VE KASTAMONU

Çorum ve Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip ve Mecitözü ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

KONYA

Konya'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki okullar tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklama göre, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma dolayısıyla merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Açıklamada ayrıca, "İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gaziler, özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

ÇANKIRI

Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitime 26 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.

Ayrancı, üniversitedeki engelli ve hamile memurların da izinli olduğunu ifade etti.

ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 26 Aralık Çarşamba günü ara verileceği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayıldığı vurgulandı.

TOKAT

Tokat'ta yoğu kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bu arada il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de devam eden kar yağışı, olası don ve buzlanma nedeniyle il genelindeki eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının bugün için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KIRŞEHİR, AKSARAY, YOZGAT, KARAMAN

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, Aksaray, Karaman ve Yozgat'ta kar yağışı ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

NİĞDE

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

Çiftlik Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı nedeni ile ilçedeki okulların bugün için 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı.

OVACIK

Dersim'in Ovacık ilçesinde okullar, kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle Nazimiye, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerinde 91 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açmak için çalışma yaptığı belirtildi. Ovacık ilçesinde ise kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Ovacık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile köylerde bulunan tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

BURSA VE BALIKESİR

Bursa ve Balıkesir'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Balıkesir Valiliği de Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. (HABER MERKEZİ)

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