Erdoğan: Elektrik ve doğal gazda yüzde 10 indirim yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Yıl başından itibaren, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz" dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin Meclis Genel Kurulunda görüşüldüğünü ve yapılan oylamayla kabul edildiğini hatırlattı.

Bütçenin "Her açıdan ülkenin ihtiyaçlarına cevap veren 2019 senesini en verimli en başarılı, yeni hizmetlerle, yatırımlarla, birbirinden önemli projelerle değerlendirmeye imkan sağlayan bir bütçe" olduğunu savunan Erdoğan, "Rabbim sağlık, sıhhat ve güç verdiği müddetçe, mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğumuz aziz milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bütçe maratonunu başarıyla nihayete erdiren tüm dava arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı ruhunu Genel Kurulda da yaşatan tüm milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİĞİMİZ BÜTÇE DİSİPLİNİ'

Erdoğan, 2019 yılı bütçe giderlerinin 961 milyar lira, faiz hariç olarak 843,7 milyar lira olarak planladıklarını hatırlatarak, 2019 yılı için bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756,5 milyar lira, bütçe açığının 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla rakamının da 36,7 milyar lira olarak belirlendiğini söyledi.

Geride bırakılan yılın Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin 821,8 milyar lira, bütçe gelirlerinin 749,6 milyar lira, bütçe açığının 72,1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4,3 milyar olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildiren Erdoğan, "Bütçe disiplini önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Milletimizden topladığımız vergileri yine milletimizin istifadesine sunmayı esas alıyoruz." şeklinde konuştu.

'BAY KEMAL'E MÜJDE VERMEMİZ LAZIM'

"İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor." ifadelerini kullanan Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:

"Yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak, buradan şimdi Bay Kemal'a bir müjde vermemiz lazım, 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Bu, Bay Kemal için müjde mi yoksa çok farklı bir şey mi olur bilemem. Daha önemlisi Bay Kemal, cari açık azalıyor. Gelişmeler bize, sene sonunda cari işlemler açığını 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor. Enflasyonu da önümüzdeki yıl, hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız. Attığımız her adım büyümemizi, gelişmemizi, güçlenmemizi devam ettirmeyi hedefliyor. Mesela, önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre, dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan bir sıra yükselişle 12'nciliğe yükseleceğiz. Satın alma paritesi, döviz kurundan etkilenmediği için ülkelerin ve toplumların gerçek ekonomik güçlerini gösterme bakımından oldukça anlamlı bir ölçüdür. Yeni ekonomik programımızın ilk bütçesini böyle önemli bir başarıyla taçlandıracak olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Biz artık özellikle G20 toplantılarına girerken, bir taraftan dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olarak giderken, bir diğer taraftan da satın alma paritesine baktığımızda 12'nci ekonomi olarak gitmemizin ne denli önemli olduğunu varın düşünün."

KONUŞMADAN ÖNE ÇIKANLAR

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Bay Kemal'e yeni bir müjde vermek lazım. İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını göreceğiz.

* 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek

* Yıl başından itibaren, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz.

* Turizmde 2019 yılını (Şanlıurfa) 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan ediyoruz."

* Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz.

* Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacaktır.

* Asgari ücret kötü mü oldu? Nasıl buldunuz? Oylayalım kabul edenler... (Salondan alkışlar) Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

*Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur hakaretler değildir. Ana muhalefetin orada genel başkan yardımcısı veya sıfatı nedir onu da doğru dürüst bilmiyorum. Bilmeme de gerek yok zaten. Bu adamlarla ana muhalefet siyaset yapıyor.

* Neden CHP Sözcüleri bölücü örgüt ile aynı dili kullanarak bütçeye saldırıyor?

'AMERİKA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi) Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yaptığı açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımın bugün yarın bir Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Putin ile bir görüşmem olacaktır."

RUSYA ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINI DOĞRULAMADI

Erdoğan’ın "Putin'le bir görüşmem olacak" açıklamasının ardından açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Putin’in Erdoğan’la şu an için görüşme planı yok” dedi. (HABER MERKEZİ)