26 Aralık 2018 12:17
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 13:53

Hulusi Akar ile Özgür Özel tartışmasında bugüne kadar yaşananlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki tartışma nasıl başladı, kim ne dedi?

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Hulusi Akar ile Özgür Özel tartışmasında bugüne kadar yaşananlar

Fotoğraf: DHA

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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında 17 Aralık'ta TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmanın yankıları sürüyor.

    Erdoğan'ın "Önce tazminat, ardından ceza" diyerek Özgür Özel'e tyargı tehdidinde bulunmasının ardından, Hulusi Akar da tazminat davası açtı, suç duyurusunda bulundu. 

    Erdoğan'ın da dahil olduğu tartışma nasıl başladı, kim ne dedi? Açıklamaları ve gelişmeleri sırasıyla derledik. 

    İHSAN ÇARALAN YAZDI: KAFANIZA TABANCA DAYANDIĞINDA ‘HAYIR’ DİYECEK KAÇ KİŞİ VAR?

    ÖZGÜR ÖZEL, AKAR’IN ATATÜRK’E ‘FİRAVUN’ DİYEN PAKDİL’İ ZİYARET ETMESİNİ ELEŞTİRDİ 

    ■ CHP Grup Başkan Vekili Özel, dün gece (17 Aralık’ı 18 Aralık’a bağlayan gece), Meclis Genel Kurulu'ndaki Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alarak, Bakan Hulusi Akar'ı eleştirdi. Akar'ın, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları cezaevindeyken, "Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi” diye sitem ettiğini öne süren Özel, buna rağmen Akar'ın, Atatürk'e “firavun” diyen Nuri Pakdil'i ve “TSK'ye hakareti alışkanlık haline getiren” Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ettiğini söyledi.

    AKAR YANIT VERDİ

    ■ Özel'e yanıt veren Hulusi Akar,  Hasdal'daki arkadaşlarını ziyaret etmediği eleştirilerine, “Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım ben” diye yanıt verdi.

    Akar Nuri Pakdil ziyareti için de "Ben teröriste gitmedim, hırsıza gitmedim, uğursuza gitmedim. Gittiğimiz yer hasta ziyaret niteleğinde, cumhurbaşkanımızın ödül verdiği sanat ve edebiyat adamı" dedi. 
    Akar konuşması sırasında CHP kürsüsünden yükselen eleştirilere de yüksek sesle tepki gösterdi. 

    ÖZGÜR ÖZEL: SEN SİLAH ARKADAŞLARININ BEDDUASINI ALAN BİR ADAMSIN

    ■ Akar'ın açıklamalarının ardından tekrar söz alan Özgür Özel, Akar’ın “bir dinleyin yav” diye bağırmasına “Bir atanmış olarak seçilmişleri azarlayamazsınız, önce haddinizi bilin" dedi. Özel ayrıca, “Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler, sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın" sözlerini sarf etti. 

    BÜLENT TURAN: BU İTHAMLAR TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELLERİNİ OVUŞTURMASINA NEDEN OLUR

    ■ AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da tartışmaya dahil oldu. 18 Aralık günü AA muhabirine, değerlendirmelerde bulunan Turan, "Unutmayınız ki 15 Temmuz'da kafasına silah dayandığına bile safını belli eden bir komutanın şahsını ancak amacını gerçekleştiremeyen FETÖ bu kadar ağır hedef alır." dedi.

    Turan ayrıca, “Özel'in, Milli Savunma Bakanımıza yönelik ithamları, terörle etkin mücadele edilen, bölgede farklı hesapların ve tezgahların kurulduğu bu dönemde, başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütü mensuplarının ellerini ovuşturmasına neden olur” ifadelerini kullandı. 

    ÖZEL: BİR GECEDE PARTİLİ BAKAN OLMUŞ BİRİSİ ELEŞTİRİLERE KATLANMALI

    ■ CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aynı yazılı açıklama yaparak, Turan’a yanıt verdi. "Demokrasi varsa Genelkurmay Başkanı da Milli Savunma Bakanı da eleştirilir. Hele hele Genelkurmay Başkanı iken bir gecede partili bakan olmuş birisinin, takım elbise giydiyse eleştirilere katlanmasından daha doğal bir şey yoktur” dedi. 

    ÖZGÜR ÖZEL: BU SORULARI SORMAYA DEVAM EDECEĞİM

    Akar'ın, bütçe görüşmelerinde 15 Temmuz gecesiyle ilgili eleştirilerin hiçbirine yanıt vermediğini ve konuyu çarpıttığını ifade eden Özel, şunları kaydetti: “Yanıtlanmayan eleştirilerim çok açıktır. Hulusi Bey, 2013 Yüksek Askeri Şurası, Balyoz Davası, kumpas mağdurlarını ziyaret etmemesi, buna karşın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarını ziyaret etmesi ile seçimlere militarizm bulaştırdığı başta olmak üzere yaptığım eleştirilerin hiçbirine makul bir yanıt vermemiştir. Bu soruları sormaya, iddialarımın arkasında durmaya devam edeceğim. Atanmış bir bakan, seçilmiş milletvekillerine had bildiremez; kendisini genelkurmay başkanı, milletvekillerini emir erleri sanan bir anlayışla TBMM Genel Kurulunda sesini yükseltemez. Bu, milli iradeye, yüce parlamentoya saygısızlıktır.” dedi

    ÖZEL: AKAR, ELEŞTİRİLERE YANIT VERMEDİ

    ■ CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yine aynı gün (18 Aralık) parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özel şu açıklamalarda bulundu: “Balyoz davasındaki tutumuna yapılan eleştirilere hiçbir cevap vermemiş, sadece bir askeri cezaevine yaptığı ziyareti, sanki Balyoz davası sanıklarıyla dayanışmış gibi göstermiştir. Oysa ki 3. Kolordu Komutanıyken, yapması zorunlu olduğu, kendisine bağlı olan bir askeri cezaevini ziyaret etmiştir. Bugün temas ettiğimiz, bize teşekkürlerini ileten çok sayıda silah arkadaşı çok net olarak şunu söylemiştir, 'Askeri cezaevi dışında hiçbir yere gitmemiş ne Silivri'ye ne diğer sivil cezaevlerine ne de başka yerlerdeki askeri cezaevlerine ziyaretlerde bulunmamış, kendilerini sahipsiz bırakmıştır.' Şimdi Hulusi Akar'a açıkça söylüyoruz, eğer bir şahitliğe başvurulacaksa kendisine kamuoyunun önünde Balyoz sanıkları ve hayatını kaybetmiş Balyoz-Ergenekon sanıklarının yakınlarının tanıklığında kameralar önünde başvurmayı teklif edebiliriz.

    ÇELEBİ’DEN AKAR’A YANIT

    ■ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın adres olarak gösterdiği CHP’li Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından “Sayın Bakan esir düşmüş subaylarını 3. Kolordu Komutanı iken kendisine bağlı Hasdal Cezaevinde, Kara Kuvvetleri Komutanı iken Mamak Askeri Cezaevinde ziyaret etmiştir. Subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil" yanıtı verdi. Çelebi, Hulusi Akar’ın Cem Çakmak, Ali Tatar ve Murat Özenalp’in cenazelerine gitmediğini de söyledi. (CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hapisteki dava arkadaşlarını cezaevindeyken ziyaret etmediğini söylemişti. Hulusi Akar ise ziyaret ettiğini, Ergenekon kumpasında tutuklanan CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye sorulması gerektiğini söyledi.

    ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E YARGI TEHDİDİ: ÖNCE TAZMİNAT SONRA CEZA

    ■  25 Aralık’taki AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tartışmaya dahil oldu ve Özel’e yargı tehdidinde bulundu. Erdoğan’ın sözleri şöyle: 

    Hele hele Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur değildir. Bu edep yoksunu kişilerden, sıfatı nedir bilmiyorum bilmeme de gerek yok, bu kişilerle ana muhalefet politika yapıyor. Bunu milletimize iyi anlatmalıyız. Bunlar yeri gelir terör örgütüyle el ele kol kola yürürler, yeri gelir onların diliyle konuşurlar, yeri gelir bu millete onların ağzıyla saldırırlar.

    Yeri gelir, terör örgütünün ileri gelenlerini cezaevinde ziyaret ederler. Milli Savunma Bakanımıza bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız. Bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, ardından ceza. Bu ülkede 40 yılı aşkın silahlı kuvvetlerimizde görev yapmış bir kabine mensubu arkadaşımıza bu şekilde saldırma hakkında sahip değil.

    ÖZEL ERDOĞAN'A YANIT VERDİ: HODRİ MEYDAN

    ■ CHP'li Özel de, aynı gün Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi

    "Hodri meydan. Halep oradaysa arşın burada. Söylediklerimizin hangisinde hakaret var? Tazminat dediğin hakarete olur. Kime hakaret etmişiz? Suç varsa ceza olur. Söylediklerimizin hangisi suç? Bir suç varsa bizim söyleyip de Hulusi Akar'ın içinden çıkamadıkları, söyledikleri suçtur. Neden rahatsız oldun?  Gücün yetiyorsa Özgür Özel'e açtır davayı, gücün yetiyorsa Özgür Özel'e, CHP'ye ver hapis cezasını. Senden korkmuyoruz. Biz korkarsak senin karşında, Türkiye diz çöker. Biz de ayaktayız, Türkiye de ayakta. Sana meydan okuyoruz" dedi.

    AKAR DAVA AÇTI

    ■ Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Hulusi Akar da harekete geçti ve 26 Aralık'ta kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu, tazminat davası açtı. (HABER MERKEZİ)

    Hulusi Akar'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu ve tazminat davası

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