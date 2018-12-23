EMEP: Asgari ücret insanca yaşayacak seviyeye çıkarılsın

Emek Partisi (EMEP) Bursa İl Örgütü yaptığı basın açıklamasıyla asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye getirilmesini istedi.

Osmangazi metrosu önünde yapılan açıklamada konuşan EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, “Geçen yılın asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karşısında erimiştir. 2019 asgari ücreti işçilerin kriz karşısında korunması için hayati öneme sahiptir. 16 yıldır iktidarda olan AKP hükümetleri bir kez bile işçiden yana tutum almamış asgari ücretin sefalet ücreti olmasına izin vermiştir” dedi.

2018’de doğal gaza yüzde 35, elektriğe yüzde 45, akaryakıta yüzde 32, gıda ürünlerine yüzde 44 zam yapıldığını belirten Özaydın, “Hükümet, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanacağı aralık ayının başında ise enflasyonu düşük gösterdi. Hükümet, ilk zamanlar doların artışını bahane ederek, ‘Dış güçlerin oyunu’, ‘Ekonomik savaş veriyoruz’ diyerek krizin gerçek nedenlerini ortaya koymamış, işçi ve emekçileri kandırmaya çalışmıştır. Türkiye’deki krizin temel nedenleri aşırı üretim, dışa bağlı ekonomi ve borç batağıdır. AKP Hükümeti 17 yılda birçok yeni zengin yaratmış, birçok patronu katbekat zengin etmiş, emekçileri ise daha fazla yoksullaştırmıştır. Şimdi de yaşadıkları krizin faturasını enflasyonla mücadele adı altında çıkardıkları Yeni Ekonomi Programı’yla işçilere ödetmek istemektedirler. Sermayenin krizinin faturasını işçi ve emekçiler değil patronlar ödesin istiyorsak, işyerlerimizde, fabrikalarda, bulunduğumuz sanayi havzalarında bir araya gelmekten başka yolumuz yoktur” dedi.

Açıklama sonrası EMEP üyeleri Osmangazi metrosu önünde bildiri dağıtımı yaptı. (Bursa/EVRENSEL)

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