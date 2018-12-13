EMEP'in asgari ücret afiÅŸi ve Denizli ValiliÄŸinin izin talebine yanÄ±tÄ±
ValiliÄŸe gÃ¶re insanca yaÅŸanacak Ã¼cret, kamu dÃ¼zenini olumsuz etkiler
Denizli ValiliÄŸi, 'Asgari Ã¼cret, insanca yaÅŸayabileceÄŸimiz bir Ã¼cret olsun' afiÅŸine 'Kamu dÃ¼zenini olumsuz etkiler' diyerek izin vermedi.
Denizli ValiliÄŸi, Emek Partisi’nin (EMEP) "Asgari ücret, insanca yaÅŸayabileceÄŸimiz bir ücret olsun" afiÅŸi için yaptÄ±ÄŸÄ± izin baÅŸvurusunu "Kamu düzenini olumsuz etkiler" diyerek reddetti.
Emek Partisi Denizli Ä°l Örgütü, 30 KasÄ±m 2018 tarihinde Denizli ValiliÄŸine “Krizin faturasÄ±nÄ± ödemiyoruz, asgari ücret vergiden muaf olsun, asgari ücret insanca yaÅŸayabileceÄŸimiz bir ücret olsun” taleplerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± afiÅŸi için izin dilekçesi verdi. AfiÅŸlerin 3-13 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda asÄ±lmasÄ± talebiyle verilen izin dilekçesine ret yanÄ±tÄ± 12 AralÄ±k'ta geldi ve 13 AralÄ±k’ta tebliÄŸ edildi.
ValiliÄŸin izin talebinin reddine iliÅŸkin gerekçesinde “Söz konusu talebiniz kamu düzeni ve genel asayiÅŸi olumsuz etkileye bileceÄŸinden dolayÄ± Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünün ilgili yazÄ±sÄ± ile uygun görülmemiÅŸtir” ifadeleri yer aldÄ±. (Denizli/EVRENSEL)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 18:47
Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandÄ±