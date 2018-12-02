EMEP: Ä°nsanca bir yaÅŸam iÃ§in asgari Ã¼cret vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lsÄ±n

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli Ä°l Örgütü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasÄ± öncesi basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada "Ä°nsanca bir yaÅŸam için asgari ücret vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lsÄ±n" talebi dile getirildi.

Ä°zmit Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± önünde gerçekleÅŸtirilen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda "Ä°nsanca bir yaÅŸam istiyoruz", "Asgari yaÅŸamak istemiyoruz", "Krizin yükü patronlara" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. HDP, ÖDP, Halkevleri, SYKP, KESK ve TMMOB üye ve yöneticilerinin de destek verdiÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± çevredeki vatandaÅŸlar da ilgiyle takip etti.

'HÜKÜMET, SENDÄ°KALARIN TALEBÄ°NÄ° GÖRMEZDEN GELDÄ°; MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° VE CUMHURBAÅžKANI MAAÅžINA ZAM YAPILDI'

AçÄ±klamada basÄ±n metnini EMEP Ä°zmit Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Reyhan BaÅŸaran okudu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2019 yÄ±lÄ± için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± 6 AralÄ±k tarihinde gerçekleÅŸtireceÄŸini aktaran BaÅŸaran, asgari ücret görüÅŸmelerinin 7 milyona yakÄ±n emekçiyi ilgilendirdiÄŸini belirtti. Temel tüketim ürünleri ve hizmetlere gelen zamlar karÅŸÄ±sÄ±nda asgari ücretin adeta kuÅŸa döndüÄŸünü belirten BaÅŸaran, "YaÅŸam koÅŸullarÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸan, zamlar nedeniyle beli bükülen emekçilerin kayÄ±plarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± isteyen sendikalar, hükümete eylül ayÄ±nda asgari ücretin 2 bin liraya çÄ±karÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. SendikalarÄ±n talebi AralÄ±k ayÄ±ndaki görüÅŸmelerde artÄ±ÅŸÄ±n 2 bin lira üzerinden yapÄ±lmasÄ±ydÄ±. Hükümet hep yaptÄ±ÄŸÄ± gibi milyonlarca iÅŸçinin bu talebini görmezden geldi ve alay edercesine milletvekili maaÅŸlarÄ±na zam yapÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n maaÅŸÄ±na yüzde 26 zam yapÄ±larak, maaÅŸÄ± 74 bin 500 TL olurken, emekçilere ise 'AralÄ±k ayÄ±nÄ± bekleyin' dendi" ifadelerini kullandÄ±.

'ASGARÄ° ÜCRETLÄ°, AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAÅžAMAYA MAHKUM EDÄ°LÄ°YOR'

Bugün asgari ücretin net 1603 lira olduÄŸunu söyleyen BaÅŸaran, "Türk-Ä°ÅŸ'in kasÄ±m ayÄ± açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre; dört kiÅŸilik bir ailenin saÄŸlÄ±klÄ±, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasÄ± gereken aylÄ±k gÄ±da harcamasÄ± tutarÄ±, yani açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1943 lira. Rakamlar ortada. Bu gerçeÄŸi elbette ki hükümette, komisyon görüÅŸmelerine katÄ±lan patron temsilcileri de biliyor. Patronlar kâr peÅŸinde koÅŸarken, hükümette bir tercih yapÄ±yor. Bir patron partisi olarak da tercihi hep patronlardan yana oluyor. Asgari ücretli bile isteye açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda bir yaÅŸama mahkum ediliyor" dedi.

'ASGARÄ° ÜCRETLÄ° VERGÄ° YÜKÜ ALTINDA Ä°NÄ°M Ä°NÄ°M Ä°NLÄ°YOR'

TÜÄ°K verilerine göre bir yÄ±l içerisinde süt, yoÄŸurt, beyaz peynir, kaÅŸar peyniri ve tere yaÄŸda enflasyonun yüzde 25'i geçtiÄŸini hatÄ±rlatan BaÅŸaran, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Son bir yÄ±lda yumurtanÄ±n fiyatÄ± yüzde 62,22 arttÄ±. Asgari ücretlinin sofrasÄ±ndan eksik etmediÄŸi, edemediÄŸi patates, soÄŸan son 1 yÄ±lda yüzde 37 zamlandÄ±, taze meyvede zam oranÄ± yüzde 33. Hele bebeÄŸi olan bir iÅŸçinin bebek mamasÄ± ve bezine gelen zamlar nedeniyle gözüne uyku girmez oldu. Son 1 yÄ±lda bebek bezi yüzde 38, bebek mamasÄ± yüzde 70 oranÄ±nda zamlandÄ±. Bu rakamlar bilinmez, bu rakamlar ulaÅŸÄ±lmaz deÄŸil. Bu rakamlarÄ± açÄ±klayan bir devlet kurumu. Asgari ücretlinin gerçeÄŸi hükümetçe, patronlarca bilinmez deÄŸil. Ama gerçek baÅŸka. Gerçek bu görüÅŸmelerden iÅŸçiler lehine bir kararÄ±n hiç bir zaman çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±. Ä°ÅŸçi sendikasÄ±nÄ±n da itiraz edip, çÄ±kan zam oranÄ±na ÅŸerh koymaktan ileri bir tutum almadÄ±ÄŸÄ± da hepimizin malumu."

Asgari ücretlinin vergi yükü altÄ±nda inim inim inlediÄŸini aktaran BaÅŸaran, "YÄ±lbaÅŸÄ±nda yüzde 15 kesilen vergi miktarÄ± ekim ayÄ±nda yüzde 20'ler seviyesine çÄ±kÄ±yor. Temel ihtiyaçlar için yapÄ±lan harcamalardan alÄ±nan dolaylÄ± vergiler de cabasÄ±. Ä°nsanca bir yaÅŸam için asgari ücret vergiden muaf tutulmalÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

2018'in ilk on ayÄ±nda en az 1640 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini de belirten BaÅŸaran, "Bu süreçte Kocaeli’de en az 70 iÅŸçi iÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. En fazla iÅŸ cinayetinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iller sÄ±ralamasÄ±nda Ä°stanbul’dan sonra ikinci sÄ±rada Kocaeli yer alÄ±yor. Ä°ÅŸ cinayetlerinin Kocaeli ilçelerine daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda 13 ölümle ilk sÄ±rayÄ± Gebze alÄ±yor. En son Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze mevkiinde yaÅŸanan iÅŸ cinayetinde 3 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Maliyet hesabÄ±yla patronlarÄ±n önlem almamasÄ±nÄ±n, kar hÄ±rsÄ±nÄ±n ve ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±n denetimsizliÄŸinin bedelini iÅŸçiler kanÄ±yla, canÄ±yla ödüyor" dedi.

'BÄ°RLEÅžÄ°RSEK BÄ°RLÄ°KTE AÅžABÄ°LÄ°RÄ°Z'

Emek Partisi olarak, asgari ücretle geçinen 7 milyonu aÅŸkÄ±n emekçiye ve gerçekten mücadeleden yana sendikalara çaÄŸrÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren BaÅŸaran, "Gelin, bu orta oyununu bozalÄ±m. Gelin, asgari ücretin insanca yaÅŸayacak bir seviyeye çÄ±karÄ±lmasÄ± için birlikte mücadele edelim. Ä°ÅŸyerlerinde, fabrikalarda, mahallelerde asgari ücret en düÅŸük memur maaÅŸÄ± seviyesine çÄ±karÄ±lsÄ±n talebini hep birlikte dile getirelim. Ä°nsanca bir yaÅŸam için asgari ücret vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lsÄ±n" dedi.

Ä°ÅŸ cinayetlerinin son bulmasÄ±nÄ±, gerekli denetimlerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±, patronlarÄ±n cezasÄ±z kalmamasÄ±nÄ± istediklerini ifade eden BaÅŸaran, "Temel tüketim ürünlerine gelen zamlar geri çekilsin, fiyatlar dondurulsun. AçlÄ±k, yoksulluk kaderimiz deÄŸildir. BirleÅŸirsek bize reva görülen yoksulluÄŸu, yoksunluÄŸu da birlikte aÅŸabiliriz" diyerek basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±. (Kocaeli/EVRENSEL)

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