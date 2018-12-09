EMEPâ€™ten imza kampanyasÄ±: Asgari Ã¼cret yÃ¼kseltilsin

Emek Partisi, Kayseri'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± imza kampanyasÄ± ile asgari Ã¼cretin insanca yaÅŸanacak bir Ã¼cret olmasÄ± ve vergiden muaf tutulmasÄ±nÄ± istiyor.

Emek Partisi (EMEP) Kayseri Ä°l Örgütü, asgari ücretin insanca yaÅŸanacak bir ücret olmasÄ± ve vergiden muaf tutulmasÄ± talebiyle Cumhuriyet MeydanÄ±nda imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Emek Partisi Kayseri Ä°l BaÅŸkanÄ± Eylem SarÄ±oÄŸlu, “Emekçilerin alÄ±m gücü düÅŸmüÅŸtür. Hükümet, patronlara teÅŸvikler verirken iÅŸçileri emekçileri açlÄ±ÄŸa ve yoksulluÄŸa mahkum etmiÅŸtir. Asgari ücret görüÅŸmelerinde iÅŸçilerin talepleri dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r” dedi.

Yeni Ekonomi ProgramÄ±’nda hükümetin kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± fona devri konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z vereceÄŸini ve saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±yla sosyal güvenlik harcamalarÄ±ndan kÄ±sÄ±tlamaya gidileceÄŸini ifade ettiÄŸini belirten SarÄ±oÄŸlu, “Bu tablo krizin tüm yükünün emekçilere çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n göstergesidir. Onun için kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmemesi, iÅŸten atmalarÄ±n yasaklanmasÄ± imza kampanyamÄ±zÄ±n temel talepleridir” diye konuÅŸtu.

SarÄ±oÄŸlu, “Asgari ücretin insanca bir seviyeye yükseltilmesi için aydÄ±nlatma çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Aslolan ise iÅŸçilerin kendi iÅŸyerleri baÅŸta olmak üzere taleplerini dile getirmesi ve mücadele etmesinden geçiyor” dedi.

Ä°ÅŸçilerin ilgisinin yoÄŸun olduÄŸu stant akÅŸam 18.00’de son bulacak. Toplanan imzalar TBMM’ye gönderilecek. (Kayseri/EVRENSEL)

Asgari ücreti konuÅŸuyoruz Herkese AçÄ±k Grup · Gruba KatÄ±l Bu grupta, asgari ücretin ne kadar olmasÄ±, daha da önemlisi, nasÄ±l belirlenmesi gerektiÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’daki asg...

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