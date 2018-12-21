21 Aralık 2018 12:29
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 12:38

Cam Keramik-İş Sendikası İSG anket değerlendirme raporu

Cam Keramik-İş Sendikası İSG anket değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Cam Keramik-İş Sendikası İSG anket değerlendirme raporu

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    Cam Keramik-İş Sendikası İSG anket değerlendirme raporuCam Keramik-İş Sendikası İSG anket değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı.

    Cam Keramik İş Sendikası olarak “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” konusu her zaman öncelikli gündemimiz olmuştur. Her yıl yaklaşık iki bin işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiği, binlercesinin sakatlandığı, yine binlerce işçimizin meslek hastalıkları nedeniyle sağlığını, hatta hayatını kaybettiği düşünüldüğünde, başta sendikalar olmak üzere çalışma hayatının tüm taraflarının daha çok sorumluluk üstlenmesi ve daha çok çaba harcaması gerektiği düşüncesindeyiz. Çalışma Bakanlığının desteği ile 2018 yılı içerisinde sekiz ayrı ilde gerçekleştirdiğimiz “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” eğitim seminerlerinde ve sonrasında katılımcılarla birebir yapılan anketlerde ortaya çıkan tabloyu ve değerlendirme raporumuzu özetle kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

    İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Çorum, Uşak, Bilecik ve Manisa illerinde çoğunluğu toprak iş kolundan olmak üzere 370 işçi eğitim seminerlerimize katılmış ve 240 katılımcı ile anket yapılmıştır ve şu sonuçlara ulaşılmıştır.

    1- Anketimize katılanların neredeyse tamamı çalıştıkları işyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerinin yeterli olmadığını ve iki, üç günde bir iş kazasının gerçekleştiğini dile getirmiştir. Ayrıca seminerlerimizin oldukça fayda sağladığını belirtmiştir.

    2- Katılımcılar en çok yaşanan iş kazalarının, kayıp düşme, ellerde kesilme, ayağa yük düşmesi, yanma, prese el sıkışması, elektrik çarpması ve trafik kazaları olduğunu belirttiler.

    3- İşyerlerinde sık görülen meslek hastalıklarına ise en çok bel ve boyun fıtığı, toz ve kimyasallardan kaynaklı solunum hastalıkları ve işitme kaybı cevabı verilmiştir. Bunların yanı sıra kireçlenme, sinir sıkışması, varis, romatizma ve psikolojik rahatsızlıklar dile getirilmiştir.

    4- Anketimize katılanların yüzde doksanı seminerden önce İSG kanunu hakkında bir bilgileri olmadığını, işyerinde de bu konuda eğitim almadıklarını ancak her yıl eğitim aldıklarına dair evraklar imzalatıldığını belirttiler.

    5- İSG kanunu ve uygulamalarda eksik ya da yanlış olan nedir sorumuza en çok denetimsizlik, eğitimsizlik ve İSG uzmanlarının veya firmalarının işverenden ücret alıyor olması gösterilmiştir. Uyarı tabelalarının eksikliği, ucuz ve kalitesiz ekipmanların tercih edilmesi ve fazla mesailerin yoğunluğu önemli ölçüde dile getirilen sorunlardır.

    6- İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için ne yapılmalı sorumuza verilen cevaplar oldukça önemlidir. İşverenlere dönük ceza ve yaptırımların ağırlaştırılması, denetim ve eğitimlerin arttırılması ve sendikalı olmanın önündeki engellerin kaldırılmasının yanı sıra denetimin sendikaların da içinde olduğu bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması ve İSG uzmanlarının devletin maaşlı çalışanları olması gerektiği vurgusu öne çıkmıştır.

    Cam Keramik-İş Sendikası olarak bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan eder, kamuoyuna saygı ile duyururuz.

    CAM KERAMİK-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ

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