Öğrenci evi yemek tarifleri

Eyyup ÖZDEMİR

Gaziantep Üniversitesi/Aşçılık Bölümü

Mis gibi kokan bir menemen ve yanında içtikse içesimiz gelen bir ayran. Ne mi bu? Öğrenci evinde iki arkadaş kafa kafaya verip aç karnımızı hayallerle avutma sofrası. Belki güleceksiniz, “Hayal ede ede menemeni mi hayal eder insan?” diye. Bundan 6 ay önce olsa, ekonomik kriz tam hissedilmediği için biz de kendi kendimize gülerdik. Ama soğan ve patatesin euro ve dolar kuruyla yarıştığı, hatta onları geçtiği bu zamanda menemenin hayali bile baya lüks bence. Madem böyle, biz de öğrenci evlerinde ucuz maliyetli yapılabileceğini düşündüğümüz yemeklerin tariflerini sizinle paylaşalım dedik.



Salçalı spagetti (zaten katabileceğimiz başka bir şey yok):

Malzemeler:

Bir paket makarna (1.25 TL)

Bir yemek kaşığı salça (mümkünse annemizin memleketten yolladığı olsun)

Çeyrek soğan (15 Kuruş)

Bir yemek kaşığı margarin (20 Kuruş)

İki çay kaşığı tuz (1 Kuruş)

6 su bardağı su

Ve bolca sevgi (bedava)

Toplam maliyet: 1.60 TL.

Yapılışı:

Ketıla suyumuzu koyuyoruz. Su kaynamadan spagettimizi içine aktarıyoruz ve üstüne bir çay kaşığı tuzu boşaltıyoruz. Su kaynadıktan sonra makarna kıvamına gelene kadar tavaya koyduğumuz yağı kızartıyoruz. Ardından küp küp doğradığımız soğanları tavaya aktarıyoruz. Soğanlar kızarmaya başladıktan sonra salçamızı ekliyoruz. Üzerine bir çay kaşığı tuzu aktarıyoruz. Suyunu süzdüğümüz makarnayı bir kez soğuk sudan geçirdikten sonra tavaya aktarıyoruz. Son olarak sevgimizi de katarak tavada iyice karıştırıyoruz. Makarna hazır.

Aynısı evde daha ucuz

Malzemeler:

100 gr. Kıyma (3 TL)

1 adet bayat ekmek (1 TL)

Bir baş soğan (60 Kuruş)

Bir yemek kaşığı sıvı yağ (10 Kuruş)

İki çay kaşığı tuz (1 Kuruş)

Yarım çay kaşığı karabiber (3 Kuruş)

Bir su bardağı yoğurt (30 Kuruş)

İsteğe göre sarımsak da eklenebilir.

Toplam maliyet 5.04 TL.

Yapılışı:

Kıymayı yağ ve soğan ile tavada kavurun. Ardından tuz ve karabiber boca edin. Bayat ekmekleri küçük küçük doğradıktan sonra bir tabağa dizin. Üzerine yoğurdu yayın ve pişen kıymayı da ekleyin. Mis gibi “aynısı evde daha ucuz” yemeye hazır. Afiyet olsun.

Çorba (şefin speciali):

Gönül isterdi annemizin çorbası kadar vitaminli olsun ama ne yazık ki elitliğimizden ödün vermiyoruz.

Malzemeler:

İki domates (1.50 TL)

Bir kaşık salça (mümkünse annemizin memleketten yolladığı olsun)

Yarım su bardağı şehriye (50 Kuruş)

Bir yemek kaşığı sıvı yağ (10 Kuruş)

Yarım yemek kaşığı tuz (3 kuruş)

Üç çay kaşığı kuru nane (5 kuruş)

Bir tavuk bulyon (25 Kuruş)

Dört su bardağı su (stüdyo daire ise bedava)

Maliyeti: 2.43 TL.

Yapılışı:

Tencereye yağımızı koyuyoruz. Ardından rendelenmiş domateslerimizi tencereye aktarıyoruz. Hiç beklemeden salçamızı da ekledikten sonra karıştırarak kavuruyoruz. Sonrasında şehriyeleri de ekleyerek biraz daha karıştırıyoruz. Şehriyeler de kavrulmaya başladıktan sonra tavuk bulyonu ve önceden kaynattığımız suyu tencereye katıyoruz. Suyu aktardıktan sonra tuzu da ilave ediyoruz. Çorbamız kaynadıktan sonra üzerine kuru naneyi serperek servise hazır hale getiriyoruz.

Eğer ben sosyal medyada paylaşabileceğim bir yemek yapmak istiyorum diyorsanız, en uygun fiyata şekilli patates de menümüzde mevcut.



Şekilli patates:

Malzemeler:

Bir patates (1.25 TL)

75 gram kaşar (3 TL)

Çeyrek top tereyağı (3,5 TL)

Toplam maliyet: 7.75 TL.

Yapılışı (Öğrenci evinde fırının olmadığını var sayarak tencerede hazırlanışını anlatıyoruz):

Büyük ocağın üstüne 3-4 kez katlanmış alüminyum folyoyu koyuyoruz. Üzerine tenceremizi yerleştirip soyduğumuz patatesi en kısık ateşte 25 dakika pişiriyoruz. Piştikten sonra patatesimizi ince ince doğruyoruz. Ardından kaşarımızı ve tereyağımızı da patatesle aynı orantıda diliyoruz. Bir patates, bir kaşar, bir patates, bir tereyağı olacak şekilde malzemelerimizi sıralıyoruz. Ardından düzgün bir şekilde tencereye yerleştiriyoruz ve 10 dakika daha pişiriyoruz. Pişen yemeği tencereden tabağımıza yerleştirdikten sonra isteğe göre ketçap ve mayonez ekleyebiliriz. Fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştığımız yemeği afiyetle yiyebiliriz.