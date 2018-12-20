20 Aralık 2018 01:42

Politik İktisat Atölyesi devam ediyor...

Politik İktisat Atölyesi devam ediyor...

Politik İktisat Atölyesi devam ediyor...

    • Paylaş

     

    Çukurova Üniversitesi Politik İktisat Atölyesi öğrencileri

    Çukurova Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan Politik İktisat Atölyesi yaklaşık iki aydır her hafta düzenli bir şekilde öğrencilerin katılımı ile gerçekleştiriliyor. Bu iki aylık süreç içerisinde ekonomideki temel kavramlardan insanlık tarihindeki ekonomik yapılara, kapitalizmin kendi içerisindeki dönemlerden kadınların geçmişten bugüne konumlarına kadar birçok konuyu konuşup tartışma fırsatı yarattık. Tabi bu konuları güncel yaşanan gelişmelerle birlikte ele almaya çalıştık. Atölyemiz, bu konuları tartışırken fakültede işlenen derslerin dışında, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebildiği ve görüşlerini çekinmeden söyleyip tartışabildikleri bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Politik İktisat Atölyesi öğrencileri olarak bu sayıda atölye katılımcılardan birkaç görüşü aktarmak ve atölyemizden bahsetmek istedik. Görüşlerini aldığımız arkadaşlar ile hemfikir olduğumuz nokta, atölyenin öğrenciler için yararlı ve kıymetli olduğu yönünde. Ayrıca farklı görüşlerden öğrencilerin bir arada olması tartışmaları renklendiriyor.
    Selin: “Atölye bana yeni fikirler katmakla beraber rahatça görüşlerimi söyleyebildiğim bir ortam yarattı.. Beni dinleyen insanlar var, ben de onların görüşlerini keyifle dinliyorum. Ayrıca atölye, insanlarında benim gibi düşünebildiğini, farklı görüşte olduklarımla empati kurmayı ve bir sorunun temeline inmeyi öğretti.”
    Özge: “Bize yığın gözüyle bakan üniversite hocalarının tek tip derslerinin dışında kendimizin özgürce konuşup, üretip, bilinçlendiğimiz bir oluşum olan atölyede, konuştukça üniversite gençliği olarak paylaştığımız sorunlar dâhil her şeyin politik olduğunun farkına vardık.”
    Mehmet: “Atölye biz öğrenciler için çok iyi oldu. Bir araya gelip bir konu hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. İleride de daha büyük kalabalığın içinde çekinmeden düşüncelerimi aktarabilmek ayrıca özgüvenimi kazanmak için bir zemin oluşturuyor.”
    Sozdar: “Politik iktisat atölyesi farklı fikirlerin bir araya geldiği bir ortam oluşturdu. Bu zaman zaman bizim için yeni bakış açıları olsa da  bazen de tartışmayı körelttiği oldu. Fakat üniversitemizde bu tip oluşumlar çok sınırlı olduğu için politik iktisat atölyesinin kıymeti bilinmeli.”
    Ayşe: “Birkaç arkadaşın bir araya gelerek araştırıp, okuyup, düşünüp bir şeyler paylaştığı bir ortamdan fazlası oldu politik iktisat atölyesi benim için. Farklı bakışlara açılan bir kapı, havada kalan tartışmaların içini dolduran kaliteli zaman ve hepsinden önemlisi düşünceleri ne olursa olsun geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz için umut oldu. Umut kelimesinin içini doldurmak gerek, umut ama neye umut? Gençliğin bir araya gelmesine umut, okumasına düşünmesine, kendisine dayatılanları analiz etmesine doğruyu yanlışı süre gelen saptamaların ötesine taşımasına umut olması gibi.”

    Sıfatlı hukukun sıfatlı hukukçuları

    İpek SARICA
    Kıbrıs 
    Doğu Akdeniz Üniversitesi

    “Sen ey savcı, Anayasa ileride
    Onu geri itemezsin, itemez!
    Suçluları bırakıp da, suçsuzu
    Zindanlarda tutamazsın, tutamaz!”
    diye sesleniyor eski bir plaktan çıkan cızırtılarla Aşık İhsanî. Yetmişlerden bu yana geçen elli yılda hala şikayetlerimiz aynı. Haklarında AİHM kararı olmasına rağmen hala bırakılmayan Selahattin Demirtaş’lar, 19’unda öldürülen gençlerin salınan katilleri...
    HUKUK EĞİTİMİ GÜLLÜK GÜLİSTANLIK
    Böyle düzenin içinde ben gerçekten de “hukuk” mu okuyorum yoksa önünde “sıfat bulunan bir hukuk” mu okuyorum? Üstünler hukuku, iktidarın hukuku, mevcut düzenin hukuku gibi bir hukuk ve bana bu sıfatlı hukuk eğitimi içinde şekillenmiş sıfatlı bir hukuk sisteminin sıfatlı bir hakimi, sıfatlı bir savcısı, sıfatlı bir avukatı olmam için eğitim veriliyor.
    Günün iktidarı kendini meşrulaştırmak için kendi hukukunu yaratır. Hukuk eğitimini de kendi hukukuna göre hazırlar ve verir. Kendi ülkemizde de durum böyle. 
    İktidar kendi hukuk düzenine aykırı bir işlem yaptığını hukuk eğitimine yansıtmaz. Hukuk eğitiminde her şey güllük gülistanlıktır; hiçbir şeyin olan ile alakası yoktur. Derste öğretilen yargının bağımsızlığıdır ama üstünde düğme olmayan cübbelerini iliklemeye çalışan yargıçlar görürüz. Derste öğretilen AİHM kararlarının bağlayıcılığıdır ama “AHİM kararları bizi bağlamaz” diyen iktidar sahiplerini dinleyen ve dediklerini uygulayan yargıçlar vardır. Diğer tarafta da Tahir Elçi’ler!
    DÜZENİN HUKUKU, HUKUKUN DÜZENİ
    Hukuk düzeninde olan değişiklik hukuk eğitimine öyle bir yansır ki değişiklik gökten zembille inmiş zannedersiniz. Avrupa Birliği’ne girebilmek için değiştirilen kanunları sanki hiçbir neden olmadan değiştirilmiş gibi anlatılır. İktidarın güçleri elinde toplayıp kendinden başka hiçbir gücün olmaması için yapmış olduğu anayasa değişikliği sanki gökten inmiştir. Hiçbir şeyin nedeni sorgulanmaz ve tartışılmaz; öğretilen sadece varlıktır ve varlığın var olduğudur.
    En az iki canlının olduğu yerde hukuk oluşur. Hukuk her zaman vardı ve olacaktır. Hukuk bir süreçtir. Kütüphaneden kitap aldığınızda, bakkaldan su aldığınızda, hayvan beslediğinizde, attığınız adımda her yerde ve her şeyde vardır. Sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimler insanın yapı taşıyken ve bundan dolayı hukukun da yapı taşıyken sadece hukuk sosyolojisi gösterilir. Ne insan ne de toplum öğretilir.
    Mevcut hukuk düzeni sermayeyi çıkarlarını korumaya, iktidar sahiplerini güçlendirmek için var. Kendisinin ihtiyacı olan şeyleri bilmemizi ister. İhtiyacı olan şeylerden fazlasını bilenleri çürütmeye çalışır. KHK ile işten çıkarır, hukuksuzca yargılar, okuldan atar, iddianame olmadan hapse koyar, idam eder, en olmadı öldürür. Mevcut düzen kendini korkuyla meşrulaştırıyor.

     

     

    ÖNCEKİ HABER

    Öğrencilerin zamlarla imtihanı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    'Yerlilik ve millilik' dene dene 'içeride de dövizle borçlanma'ya gelindi!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Fırat’ın doğusu, Türkiye’nin batısı

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Yeni yıl ve asgari ücretin belirlenmesine bir adım kala

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Kurumsal işyeri kavramının gizledikleri

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Sokağa çıkma meselesi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    İnsan ve doğa

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    noktasız virgülsüz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı

    Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından Maraş Katliamı'na 'Maraş olayları' ifadesini kullanması tepki çekti. Takipçileri, 'olay değil, katliam' dedi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin 'Suriye' açıklamasına dünyadan gelen ilk tepkiler
    ABD'nin 'Suriye' açıklamasına dünyadan gelen ilk tepkiler

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından Rusya, İngiltere ve İsrail'den açıklama geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Pentagon doğruladı: Suriye'den asker çekmeye başladık
    Pentagon doğruladı: Suriye'den asker çekmeye başladık

    Beyaz Saray'ın 'ABD askeri çekiliyor' açıklamasının ardından Pentagon da 'Suriye'den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık' açıklaması yaptı.

    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama
    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama

    Kahramanmaraş Valiliği, 2018 yılı sonuna kadar il genelinde yapılacak her türlü toplantılara ve yürüyüşlere yönelik yasaklama kararı aldığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    'Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye müzakereleri sürecek'
    'Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye müzakereleri sürecek'

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye müzakerelerinin süreceğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler

    ODTÜ’de gençlik örgütlerinin düzenleyeceği etkinlikler öncesi adeta sıkıyönetim ilan edildi.

    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir
    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir

    Akademisyen Erhan Keleşoğlu ABD'nin Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışına onay vermesini değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu

    İstanbul'u etkisi altına alan sağanak nedeniyle bazı yerlerde su baskınları yaşandı. Beylikdüzü'de ise kar başladı.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    2018’de hayatını kaybeden 50 önemli isim
    2018’de hayatını kaybeden 50 önemli isim
    Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası
    Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası
    Türkiye’ye kırılan heykeller
    Türkiye’ye kırılan heykeller
    GÜNCELLENDİ
    Ayşen Gruda'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor
    Ayşen Gruda'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor
    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki tartışma nasıl başladı, kim ne dedi?

    Sezai Temelli: Kentlerimize ve sandıklarımıza sahip çıkacağız
    Sezai Temelli: Kentlerimize ve sandıklarımıza sahip çıkacağız

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yerel seçim gezileri kapsamında Van’da partililerle bir araya geldi.

    Mansur Yavaş CHP'lileri heyecanlandırmasa da ikna etti
    Mansur Yavaş CHP'lileri heyecanlandırmasa da ikna etti

    CHP’nin Ankara’da Mansur Yavaş’ı büyükşehir belediye başkanlığına aday göstermesinin ardından kulislerde Yavaş tartışması başladı.

    'Sorunun çözümü savaş değil diyalog'
    'Sorunun çözümü savaş değil diyalog'

    Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon açıklamalarını değerlendiren siyasi partiler, sorunun savaşla değil diyalogla çözülmesi çağrısı yaptı.

    İZBAN’da 7 taşeron makinist günde 11 saat çalıştırılıyor
    İZBAN’da 7 taşeron makinist günde 11 saat çalıştırılıyor

    Demiryol-İş üyesi işçilerin taleplerini yok saymaya devam eden İZBAN yönetimi, taşeron makinistlerle grev kırıcılığı yaparak seferleri sürdürüyor.

    Cerrahpaşa birçok ameliyatı yapamaz hale getirildi
    Cerrahpaşa birçok ameliyatı yapamaz hale getirildi

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk: Cerrahpaşa 51 yıllık tarihinde böyle bir şeyle karşılaşmamıştır.

    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?

    Evrensel Yazarı Mithat Fabian Sözmen ile 2018'de sporda öne çıkanları konuştuk.

    Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye beyanının tam metni
    Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye beyanının tam metni

    2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Yazarımız ve TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye sunduğu beyanını yayımlıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası
    Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası

    'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla yargılanan TİHV Başkanı ve Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    'Hayata Dönüş' operasyonun yıl dönümü: 'Faillere madalya verildi!'
    'Hayata Dönüş' operasyonun yıl dönümü: 'Faillere madalya verildi!'

    'Hayata Dönüş' operasyonunun yıl dönümü kapsamında yapılan açıklamalarda cezaevi katliamları kınandı, faillere madalya verildiği hatırlatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi

    Sıla'nın şikayeti üzerine hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama'dan iddianame hazırlanan Ahmet Kural, 5 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

    EMEP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterecek
    EMEP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterecek

    Emek Partisi, Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi ve 'sermayenin gerici faşist partilerine teslim edilen' ilçeler için aday çıkaracağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD, Türkiye'ye Patriot satışına onay verdi
    ABD, Türkiye'ye Patriot satışına onay verdi

    ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolarlık Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

    Hrant Dink cinayeti davası: Cinayetten önce bilgi paylaşılmadı
    Hrant Dink cinayeti davası: Cinayetten önce bilgi paylaşılmadı

    Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

    Bahçeli: Görüşme ihtiyacı yok; Erdoğan’ın tasarrufuna saygılıyız
    Bahçeli: Görüşme ihtiyacı yok; Erdoğan’ın tasarrufuna saygılıyız

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ve MHP genel başkanlarının görüşeceği iddiasına ilişkin konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Madende çalışan işçi, 53 yıl önce ölen madenciye ait cesedi buldu
    Madende çalışan işçi, 53 yıl önce ölen madenciye ait cesedi buldu

    Yeni Çeltek Kömür işletmesinde çalışan işçi, tam çürümemiş madenci cesedine ulaştı. Cesedin, 53 yıl önce ölen bir madenciye ait olduğu düşünülüyor.