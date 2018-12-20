20 Aralık 2018 01:22

Genç işçilerin sendikalı dergisi: Genç Emek

“Genç Emek, gençlerin emek dünyasındaki yerini özel bir mercek altına alan bir dergi.”

Genç işçilerin sendikalı dergisi: Genç Emek

Fotoğraf: Evrensel

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    Hazal GÖÇMEN
    Dilan ORTAKÇI
    Ankara

    Tez-Koop-İş Sendikası’nın yayın hayatına yeni başlayan, genç işçi ve emekçilere yönelik çıkardığı Genç Emek dergisinin yazı ekibinde bulunan Zeynep Öztürk ve Ekin Evliya ile dergi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

    Genç Emek dergisini tanımak istiyoruz, genel hatları ile derginizden bize bahsedebilir misiniz?
    Ekin: Genç Emek, Türkiye’de çok benzeri olmayan bir örnek olarak bir sendikanın emeğe dair çıkardığı bir gençlik dergisi, gençlerin emek dünyasındaki yerini özel bir mercek altına alan bir dergi. Dergiyi 3 aylık periyotla çıkarıyoruz, ilk sayımızı 19 Mayıs gününde yayımladık. Dergimizi editörümüz Hakan Koçak ve sendikada çalışan uzman arkadaşlar ile kolektif bir biçimde emek sunarak çıkarıyoruz.
    Zeynep: Sendikamızın neredeyse yarısı kadın ve büyük bir çoğunluğu da genç işçilerden oluşuyor. Bu durum üzerine sendikamızın bir kadın dergisi çıkartması kararı, genel başkan ve yönetim kurulu tarafından alınmıştı. Bunun ardından bir gençlik dergisinin çıkmasının da gerekli olduğu düşünülerek Genç Emek’in çıkması yönünde karar alındı. Kimi özellikleri açısından hem amatör diyebileceğimiz bir dergi hem de yazı ekibimiz, editörümüz açısından baktığımızda da profesyonel bir dergi. Bu iki biçimiyle beraber genç işçilere, emekçilere daha çok hitap edebiliyor dergimiz. 

    Sendikaya üye olan genç işçilerin derginin yazılmaya sürecine katkıları nasıl oluyor?
    Ekin: Dergi için hedeflediğimiz durum; özellikle genç üyelerimizden dergiye sürekli yazı, yorum, şiir, hikaye gibi her türlü içeriğin akması. Dergi kısa bir süredir çıkıyor ve üyelerimiz tarafından da yavaş yavaş benimsenmeye başladı. İlerleyen süreçte dergimiz üyelerimiz tarafından daha çok okundukça ve benimsendikçe bunun miktarının da artacağını düşünüyorum.  
    Zeynep: Dergimiz bir sendika dergisi olması sebebi ile bol söyleşili ve işçilerin kendisini anlatabildiği bir dergi olmalı, bunun farkındayız. Bu mekanizmanın kurulması için daha örgütlü, sistematik hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de biraz erken, gelecek zamanlarda daha iyi olacak. Kısaca dergimiz yeni doğdu ve gelişiyor diyebiliriz. Ayrıca dergimiz herkese açık, üyelerimiz başta olmak üzere genç işçi ve emekçilerden, öğrencilerden gelecek yazılar dergimizde yer alabilir. 


    İŞÇİ SINIFI ÖRGÜTLENMELİ
    Özellikle OHAL süreciyle beraber işçi haklarına, mücadele olanaklarına yönelik ciddi bir tahribat ve kıyım söz konusu. Bu duruma yönelik derginin çalışmaları nasıl ilerliyor?
    Ekin: Dünyaya baktığımızda ekonomik krizin ve beraberinde gelen siyasal krizin olduğunu görüyoruz, birkaç senedir bunun emareleri varken son bir iki yıldır bu durumda ciddi bir artış yaşandı. Türkiye’de de bunun yansımalarını görüyoruz. İşsizlik artıyor, işçi sınıfının haklarına yönelik saldırılar yaşanıyor. İşçi sınıfının ise tek bir karşı koyma yolu var: Örgütlü bir direnç göstermesi. Bu direncin bir parçası da gençler, dergide yer verdiğimiz direnişlerden de görüyoruz ki kadın ve genç işçiler daha direngen bir pozisyondalar. O yüzden derginin başlıca amacı, genç işçilere yönelik bir bilinçlendirme alanı olmak ve onların seslerini duyurabilecekleri bir mecra sunmak.
    Zeynep: Bir örnekle şöyle ifade edebilirim: Genç Emek dergisi olarak Flormar ve Cargill direnişine gittik. Flormar direnişinde dergimizin editörü Hakan Koçak işçilerle dayanışmayı ifade eden bir konuşma yaptı. Daha sonra bunun haberini yaptık, dergi ekibi olarak işçilerle de sohbet ederek direnişe yakından bakmaya çalıştık.

    Dergiye dair genç işçi ve emekçilerden geri dönüşler nasıl, genç üyeler dergi hakkında ne düşünüyor?
    Zeynep: Şube ziyaretlerine gittiğimizde çeşitli değerlendirmeler alıyoruz. Kimisi “Çok beğendim, böyle bir şeye çok ihtiyaç vardı.” diyor, kimisi de “Dergi bizim sesimizi duyuruyor.” diyor. Bu açıdan sevindirici oluyor bizim için. Ziyaretlerimizde, birebir sohbetlerimizde dergiye dair eleştiriler, fikirler, öneriler duyuyoruz. Öte yandan genç bir üyenin sendika ile bağının kuvvetlenmesi açısından dergi önemli bir araç. İşçi kendi derdini, sorunu dergide gördüğünde “Benim sesimi duyan birileri var.” diyor.
    Ekin: Somut bir örnek olarak şunu söyleyebilirim. İkinci sayımızdan başlayarak her sayımızda belirlediğimiz şubemizin üyesi olan gençlerin çalışma koşullarını, dertlerini, sıkıntılarını, sendikal yaşamlarını anlatan röportajlar ve yazılar dizisi oluşturuyoruz. İkinci sayımızda Antalya şubeyi işlemiştik ve o zamanlar ben de Antalya’da bir etkinliğin haberini yapmaya gitmiştim. Benim dergi ile ilgili çalışma yürüttüğümü öğrenen işçiler; dergideki yazılar, kendilerinin yazmak istediği konular hakkında sorular sormuşlardı. Şöyle bir şeyi görebildim orada: Türkiye’de işçiler toplumun geniş bir kesimini oluşturmasına rağmen sesi en az duyulan kesim. O yüzden işçilerin seslerini duyurabilecekleri bir alan bulabilmeleri çok önemli. Dergimiz de geliştikçe, daha çok işçiye ve emekçiye ulaştıkça geri dönüşlerin artacağını düşünüyorum.

    “İŞÇİ SINIFI GENÇLEŞİYOR”

    Türkiye’de işçiler arasında sendikalaşma oranının hayli düşük olduğunu görüyoruz, bu oran genç işçilerin arasında daha da az durumda. Böylesi bir tabloda bir sendikanın genç işçilere, emekçilere özel bir dergi çıkarmasının anlamı nedir? 
    Ekin: Bu noktada derginin iki temel derdi var diyebiliriz. İleriye dönük bakış açısıyla ilki, işçi sınıfının içerisinde ciddi bir gençleşme eğilimi var. Her yıl 40 milyon yeni genç işçi, emekçi işgücü piyasasına dahil oluyor. Bu sürecin içerisinde sendikalaşma oranı bu kadar düşükken sendikaların bir şekilde gençlere hitap etmesi, gençlerin örgütlenmesinin önünün açılması, buna dair her türlü çabanın desteklenmesi gerekiyor. Biz de dergiyi böylesi bir çaba olarak değerlendiriyoruz. İkincisi Tez-Koop-İş’in özelinde kadın ve genç işçilerin sayısı diğer diğer iş kollarına göre daha fazla. O yüzden kendi sektörümüze özel bir gayret olarak derginin çıkarılmasını önemli olarak görüyorum. 
    Zeynep: Sendikaların gençler içerisinde çalışmalar yapması çok önemli. Avrupa’daki sendikal faaliyetlere baktığımızda da gençlik yapılarının öne plana çıkarıldığını, bu noktada ciddi çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Dergimizde de genç işsizlere ve çalışma hayatı içerisinde sorun yaşayan genç işçilere hitap etmek istiyoruz. Ayrıca derginin doğum günü etkinliğinde genç üyelerimizin yoğun katılımından ve olumlu yorumlarından sonra da bir gençlik dergisi çıkararak ne kadar doğru bir karar verdiğimizi tekrardan görmüş olduk.

     

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