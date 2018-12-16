Facia hattÄ±nda sinyalizasyon yoktu, trafik 4 gÃ¼n Ã¶nce deÄŸiÅŸmiÅŸti

Ankara'da 9 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tren kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hatta sinyalizasyon olmadÄ±ÄŸÄ± belgelendi. Hatta trafik bilgileri 4 gÃ¼n Ã¶nce deÄŸiÅŸtirildi.

TCDD Genel MüdürlüÄŸünün, Ankara’da 9 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi yüksek hÄ±zlÄ± tren (YHT) kazasÄ±ndan 4 gün önce gönderdiÄŸi yazÄ±, söz konusu hatta sinyalizasyon sistemi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair son noktayÄ± koydu. AyrÄ±ca kazadan 4 gün önce trafik bilgilerinin deÄŸiÅŸtirildiÄŸi görüldü.

Cumhuriyet'ten Alican UludaÄŸ'Ä±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 7 AralÄ±k 2018 tarihli yazÄ±da, UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Cahit Turhan’Ä±n “Sinyalizasyon olmazsa olmaz bir sistem deÄŸil”, “Bu sistemin olmamasÄ±ndan dolayÄ± demir yollarÄ±nda iÅŸletme yapÄ±lamaz diye bir ÅŸey yok” ve “Bu soru doÄŸru bir soru deÄŸil. Sinyalizasyon sistemleri demir yolu sistemlerinde bulunan, hatlarÄ±nda bulunan bir sistem” gibi yanÄ±tlar verdiÄŸi sinyalizasyon sistemine iliÅŸkin “15 Mart 2018 tarihinde Ankara-Sincan YHT hatlarÄ±nÄ±n iÅŸletmeciliÄŸi sinyalsiz açÄ±ldÄ±” deniliyor.

TCDD’nin kazadan 4 gün önce istasyon müdürlüklerine gönderdiÄŸi yazÄ±yla, nisan ayÄ±ndan bu yana YHT hatlarÄ±nÄ±n iÅŸleyiÅŸi için izlenen trafik düzenlemesinin de deÄŸiÅŸtirildiÄŸi görüldü. YazÄ±da 9 AralÄ±k’tan itibaren zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda manevra yapÄ±lmamasÄ± talimatÄ± verildi. Tek yön olarak iÅŸleyen hatlar böylece geliÅŸ ve gidiÅŸ ÅŸeklinde kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. YazÄ±da, elle makas tanziminden yaÅŸanan zorluklara iÅŸaret edilirken trafik sisteminde yapÄ±lan bu deÄŸiÅŸiklikten 4 gün sonra kaza meydana geldi.

Cumhuriyet’ten Alican UludaÄŸ’Ä±n haberinin tamamÄ±nÄ± okumak için tÄ±klayÄ±n.

YAZIDA NE DENÄ°LÄ°YOR

TCDD Genel MüdürlüÄŸünün 8. Bölge MüdürlüÄŸü (YHT Ankara) Trafik ve Ä°stasyon Yönetimi Servis MüdürlüÄŸü, kazadan önce, 7 AralÄ±k 2018’de, YHT Ankara Trafik ve Ä°stasyon Yönetimi Servis MüdürlüÄŸüne “YHT, H1, H2 Yollar ve Ankara Gar Trafik Düzenlemeleri” konulu bir yazÄ± gönderdi.

Genel müdürlüÄŸün emri ile Ankara-Sincan YHT hatlarÄ±nÄ±n trafiÄŸinin düzenlenmesinde bölge müdürlüÄŸünün yetkilendirildiÄŸi anlatÄ±lan yazÄ±da, “15 Mart 2018’de Ankara-Sincan arasÄ± YHT hatlarÄ±nÄ±n sinyalsiz iÅŸletmeciliÄŸe açÄ±lmasÄ±yla YHT’ler genel kaide olarak Ankara 12. yola kabul edilip 10. yoldan sevk edilmekteydi” denildi.

YazÄ±da, 9 AralÄ±k’tan itibaren kÄ±ÅŸ dönemi hareket çizelgesinin uygulanacaÄŸÄ± belirtilerek, “Ankara YHT Gar doÄŸu peron kapÄ±larÄ±nÄ±n kapatÄ±lacak olmasÄ±, Ankara DoÄŸu’da, DoÄŸu ve Güney ekspreslerinin iÅŸletilmesiyle tren trafiÄŸinin artmasÄ± ve buna paralel elle makas tanziminde yaÅŸanan sorunlar göz önünde bulundurularak, kÄ±ÅŸ dönemi hareket çizelgesiyle birlikte, zaruri haller dÄ±ÅŸÄ±nda Ankara DoÄŸu tarafÄ±nda manevralarÄ±n bitmesiyle YHT’ler Ankara Gar 11-12-13 yollarÄ±ndan kabul ve sevk edilecektir” denildi.

Tren trafiklerine iliÅŸkin bildirimlerin telsizler ve GSM-R denilen telefonlarla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da anlaÅŸÄ±lan yazÄ±da, Ankara BatÄ±’dan, 3 yoldan trafik düzenlemesi ile birlikte uyulacak kurallar ve emirlerde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

BAKAN TURHAN: SÄ°NYALÄ°ZASYON OLMAZSA OLMAZ DEÄžÄ°L

Meslek örgütleri, 9 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 92 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kazada sinyalizasyon sisteminin bulunmamasÄ±nÄ±n büyük rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan ise dün Meclis Genel Kurulunda CHP'li milletvekillerinin 'istifa' yazÄ±lÄ± dövizleri ve sloganlarÄ±yla protesto edilmesinin ardÄ±ndan birleÅŸime ara verildikten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Sinyalli hat uzunluÄŸunu son 9 yÄ±lda 5 bin 746 kilometreye ulaÅŸtÄ±rdÄ±k. DemiryollarÄ±mÄ±zda günde sinyalizasyon sistemiyle 746, trafik memuru ile 493 adet tren taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k hizmeti veriyor. Olmazsa olmaz deÄŸil" dedi.

Türkiye'de yaklaÅŸÄ±k 12 bin kilometrelik demir yolu hattÄ±nÄ±n 5 bin 746 kilometresi sinyalizasyon sistemine sahip.

SÄ°NYALÄ°ZASYON SÄ°STEMÄ° OLMAMASININ SAKINCALARI

BBC Türkçe'ye konuÅŸan bir uzman sinyalizasyon sistemi olmamasÄ± durumunda yaÅŸanabilecekleri ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

“HÄ±zla giden bir tren karÅŸÄ±sÄ±nda engel gördüÄŸünde hemen durabilmesi mümkün deÄŸil. Bu nedenle sinyalizasyonla önceden bildirim saÄŸlanÄ±r. DemiryollarÄ±nda saatte 80-100 kilometre hÄ±zla giden bir treni ancak birkaç yüz metrede durdurmak mümkün olabilir. Demiryolunda makinistin görüÅŸ mesafesi 250-300 metredir, treni bu mesafede durdurabilmesi mümkün deÄŸil. Bu yüzden sinyalizasyon sistemleri iki tren arasÄ±nda birkaç kilometre mesafe bÄ±rakÄ±r."

HAT YENÄ°DEN KULLANIMA AÇILDI

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek HÄ±zlÄ± Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kÄ±lavuz lokomotifin çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± MarÅŸandiz Ä°stasyonu'ndaki hat, onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla yeniden baÅŸlandÄ±. 13 AralÄ±k'ta gerçekleÅŸen kaza sonucu 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Kazada, hatta sinyalizasyon sistemi bulunmamasÄ±nÄ±n önemli rol oynadÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Hat, sinyalizasyon sistemi olmadan kullanÄ±lmaya devam edilecek.

AA'nÄ±n haberine göre Yenimahalle'deki MarÅŸandiz Ä°stasyonu'nda oluÅŸan enkazÄ±n vinç yardÄ±mÄ±yla hattÄ±n yanÄ±ndaki boÅŸ alana kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, raylarda ve elektrik iletim hatlarÄ±nda oluÅŸan hasarÄ±n onarÄ±mÄ± da tamamlandÄ±.

ÇalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, hasarlÄ± raylar ve enerji iletim hatlarÄ± yenilendi. OnarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hat, tren seferlerinde kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Hattan ilk olarak saat 06.10'da Ankara YHT GarÄ±'ndan kalkarak Ä°stanbul Pendik'e giden YHT geçti. Daha sonra Sincan-KayaÅŸ arasÄ±nda hizmet veren banliyö treni, kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hattÄ± kullandÄ±.

MarÅŸandiz Ä°stasyonu'na gelen YHT ve banliyö treni, istasyonda durmadan düÅŸük hÄ±zda geçiÅŸ yaptÄ±. Her iki trenin geçiÅŸinde sorun yaÅŸanmadÄ±.

Öte yandan, bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle istasyonun kapalÄ± tutulduÄŸu görüldü. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 09:42

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