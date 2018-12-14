Tren kazasÄ± nasÄ±l oldu, ihmaller nelerdi?

9 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ankara tren kazasÄ± nasÄ±l oldu ve kazaya yol aÃ§an ihmallere iliÅŸkin ÅŸu ana kadar ortaya Ã§Ä±kanlar neler?

Ankara - Konya seferini yapan Yüksek HÄ±zlÄ± Tren aynÄ± hattaki kÄ±lavuz treniyle çarpÄ±ÅŸtÄ±. 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 92 kiÅŸi yaralandÄ±. Peki kaza nasÄ±l oldu ve kazaya yol açan ihmallere iliÅŸkin ÅŸu ana kadar ortaya çÄ±kanlar neler?

Kaza, 13 AralÄ±k saat 06.36'da marÅŸandiz istasyonunda meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere 06.30'da Yüksek HÄ±zlÄ± Tren GarÄ±'ndan hareket eden yüksek hÄ±zlÄ± tren, yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonrasÄ± yüksek hÄ±zlÄ± trenin iki vagonu, 4 dakika sonra raydan çÄ±kÄ±p üst geçidin ayaÄŸÄ±na çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle üst geçidin bir bölümü çöktü.

Kaza yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada trenin hÄ±zÄ±nÄ±n 80 - 90 km civarÄ±nda olduÄŸu söylendi.

KONTROL LOKOMOTÄ°FÄ° Ä°LE TREN ÇARPIÅžTI

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, “Yüksek hÄ±zlÄ± tren, yol kontrolü yapan lokomotife çarptÄ±. Kontrol lokomotifinin o rayda olmamasÄ± gerekiyordu. ÇarpÄ±ÅŸma sonrasÄ± tren raydan çÄ±karak üst geçide çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle üst geçit trenin üstüne çöktü” denildi.

‘SÄ°NYALÄ°ZASYON OLMADAN HÄ°ZMETE AÇILDI’

BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ± (BTS) eski Genel Sekreteri Ä°shak KocabÄ±yÄ±k, KayaÅŸ - Sincan arasÄ±nda hizmet veren BaÅŸkentray'Ä±n sinyalizasyon sistemi bitmeden seferlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KocabÄ±yÄ±k, trenlerin trafiÄŸinin elektrikli sinyallerle merkezden idaresi sisteminin (TSÄ°) deÄŸil, trenlerin trafiÄŸinin merkezden telefonla idaresi (TMÄ°) sisteminin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Sinyalizasyon olsa trenlerin nerede olduÄŸunun Ä±ÅŸÄ±klÄ± panelden takip edilebileceÄŸini belirten KocabÄ±yÄ±k, “Ancak TMÄ°'de telefonla ulaÅŸabilirsiniz. Ankara - Sincan arasÄ±nda olduÄŸunu öÄŸrenirsiniz ama tam olarak nerede olduÄŸu belli deÄŸildir” dedi.

‘SÄ°NYALÄ°ZASYON YOKSA VATANDAÅž BÄ°LMELÄ°’

UlaÅŸÄ±m UzmanÄ± Erhan Öncü de kazayla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: “HÄ±zlÄ± trenin açÄ±lmasÄ± için sinyalizasyon ÅŸart. Saatte 250 km hÄ±z yapan bir aracÄ±n bu ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± oldukça hatalÄ±. Sinyalizasyon yoksa vatandaÅŸ bilmeli. Bir hastaya ölüm riski varsa, ameliyata girmeden söylenmesi gerektiÄŸi zorunluluÄŸu gibi bir ÅŸeydir bu. VatandaÅŸa en azÄ±ndan söylenmesi gerekiyordu” diye konuÅŸtu.

‘YOLCULAR KANDIRILIYOR’

Ä°hmallerin kazayla birlikte öÄŸrenildiÄŸini belirten Öncü, “Yolcu kandÄ±rÄ±lÄ±yor. Kamu kurumlarÄ± ÅŸeffaf olmadÄ±ÄŸÄ± için neyin ne olduÄŸunu bilmiyoruz. Konu kapalÄ± ve karanlÄ±k bir kutu” dedi. Yetkililerin sorunu çözmek yerine birbirlerinin açÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapatmakla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Öncü “AynÄ± durum Çorlu tren kazasÄ±nda görüldü. Uygun olmayan bilirkiÅŸi raporlarÄ± ile bozuk düzenin devam etmesi saÄŸlanÄ±yor” dedi.

BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k SendikasÄ± (BTS) Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°smail Özdemir, kaza ile ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunurken kendisiyle konuÅŸtuÄŸumuz sÄ±rada kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden makinist arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n cenazesinde olduÄŸunu söyleyerek, “ArtÄ±k siyasi çÄ±karlar uÄŸruna, insanlarÄ±n hayatÄ± heba edilmesin” dedi. Kazadan sonra 3 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özdemir, “Sorumlular bu 3 kiÅŸi deÄŸil ki. Uygulanan sistem demode bir sistem. Haziran seçimlerine yetiÅŸtireceÄŸiz diye erken açÄ±lan hattÄ±n otomasyon iÅŸlemleri tamamlanmadÄ±. Bu uyarÄ±larÄ± her defasÄ±nda yaptÄ±k. ArtÄ±k popülist politikalarla insanlarÄ±n hayatÄ± heba edilmesin. Teknik ekip ve mühendisler tamam demeden siyasilerin baskÄ±sÄ±yla bu iÅŸler yapÄ±lmasÄ±n” diye konuÅŸtu.

‘EKSÄ°KLÄ°KLERÄ° VARKEN Ä°ÅžLETMEYE AÇILIYOR’

HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, demir yolunda çalÄ±ÅŸanlarla görüÅŸtüklerini ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n kendilerine ihlalleri anlattÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. KerestecioÄŸlu, “Sinyalizasyon sistemi yok. Eksiklikleri devam eden, tamamlanmayan bir hat iÅŸletmeye açÄ±lÄ±yor. Demiryolcular bize ‘ArtÄ±k 3 aylÄ±k kursla makinist olunuyor’ diyorlar. Önceden 6 yÄ±lda makinist olunuyordu. 30 yÄ±l önce personel sayÄ±sÄ± 43 bin kiÅŸi çalÄ±ÅŸÄ±rken ÅŸimdi 17 bin kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan bahsediyorlar.”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “BTS yetkililerinden edindiÄŸimiz bilgilere göre; facianÄ±n demiryolu hattÄ±nda bulunmasÄ± gereken sinyalizasyon sistemlerinin, hazÄ±r durumda bulunmamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir. Söz konusu sinyalizasyonun devrede olmamasÄ±, hatlar üzerindeki trafiÄŸin, manuel haberleÅŸme yoluyla yönlendirilmesini zorunlu kÄ±lmasÄ±, faciaya davetiye çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hatta güvenlik manuel olarak saÄŸlanÄ±yor. Bu nedenle hattaki iletiÅŸim eksikliÄŸi, zamanÄ±nda makas deÄŸiÅŸtirilememesine yol açtÄ± ve facia meydana geldi.

Ä°lk tespitlere göre kazanÄ±n meydana gelmesinde yüksek hÄ±zlÄ± trenle kafa kafaya çarpÄ±ÅŸan kÄ±lavuz trenin, koordinasyonsuzluk nedeniyle hattan zamanÄ±nda çekilmemesi rol oynadÄ±. Rutin yol kontrolüne çÄ±kan ve Konya treninin çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± YHT istasyonuna doÄŸru dönen tek lokomotiflik kÄ±lavuz tren, YHT trenine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gerekli makas deÄŸiÅŸikliÄŸi zamanÄ±nda yapÄ±lamadÄ± ve iki tren karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Burada makas deÄŸiÅŸikliÄŸinin yaklaÅŸÄ±k iki dakika geç yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor.

Ä°ki trenin koordinasyonsuz hareket etmesine ise sinyalizasyon yerine dolaylÄ± iletiÅŸimin kullanÄ±lmasÄ± neden oldu.

Manuel sistemde trenler konumlarÄ±yla ilgili telsiz ya da telefonla kumanda merkezine bilgi veriyor, kumanda merkezi de trenlerin konumuna göre makas deÄŸiÅŸtirme talimatÄ± veriyor.

9 ARALIK’TA TARÄ°FE DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° YAPILMIÅž

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, YHT tarifesinde, daha önce 06:40'ta yapÄ±lan sefer, 9 AralÄ±k'ta tarife deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilerek 06:30'a alÄ±nmÄ±ÅŸ.

TELSÄ°ZLER Ä°NCELEMEYE ALINDI

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda haberleÅŸmeyi saÄŸladÄ±ÄŸÄ± söylenen telsizlerin incelenmek üzere emniyete gönderildiÄŸi öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

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