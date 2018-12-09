Hasta tutuklu Sise BingÃ¶lâ€™Ã¼n durumu kÃ¶tÃ¼ye gidiyor

Hasta tutuklu Sise BingÃ¶l'e 15 gÃ¼n iÃ§inde verilmesi gereken 'cezaevinde kalamaz' raporu 1 ay olmasÄ±na raÄŸmen hala verilmedi.

SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan dolayÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve 15 gün sonra hazÄ±rlanacaÄŸÄ± söylenen rapor 1 ay olmasÄ±na raÄŸmen hazÄ±rlanmadÄ±. Raporu hazÄ±rlanmayan hasta tutuklu Sise Bingöl’ün durumu ise kötüye gidiyor. AvukatÄ± GülÅŸen Özbek, rapor ulaÅŸÄ±r ulaÅŸmaz Bingöl’ün tahliyesi için baÅŸvuru yapacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Tarsus T Tipi KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi’nde tutulan 85 yaÅŸÄ±ndaki hasta tutuklu Sise Bingöl hakkÄ±nda hazÄ±rlanmasÄ± beklenen rapor hâlâ ortada yok. Ancak Bingöl’ün durumu kritik, hasta tutuklunun saÄŸlÄ±ÄŸÄ± her geçen gün kötüye gidiyor.

Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (TUAYDER) EÅŸbaÅŸkanÄ± Ebedin AktaÅŸ bu yüzden hastanenin “cezaevinde kalamaz” raporu verdiÄŸini belirtiyor. Ancak rapor henüz avukatlara ulaÅŸmÄ±ÅŸ deÄŸil. Mezopotamya AjansÄ±’ndan Cemil UÄŸur’a konuÅŸan Bingöl’ün avukatÄ± GülÅŸen Özbek, heyetten bir doktorun imzasÄ±nÄ±n eksik olmasÄ±ndan kaynaklÄ± raporun geciktiÄŸini söyledi. Özbek, Mersin Üniversitesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanmasÄ± beklenen raporun kendilerine ulaÅŸÄ±r ulaÅŸmaz Bingöl’ün tahliyesi için baÅŸvuru yapacaklarÄ±nÄ± belirtti.

ADALET BAKANLIÄžI’NA ÇAÄžRI

Bingöl’ün son durumu hakkÄ±nda bilgi veren AktaÅŸ, “Kendi ihtiyaçlarÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na karÅŸÄ±layamÄ±yor, yanÄ±nda olan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle yaÅŸamÄ±nÄ± idame ediyor” dedi ve yetkililere seslendi: “Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’na çaÄŸrÄ±mÄ±z; Sise Ana’nÄ±n bir an önce tahliye edilmesi yönündedir. Var olan hukuksal yasalara raÄŸmen zaten 85 yaÅŸÄ±n üzerinde yatalak olan ve kendi ihtiyaçlarÄ±nÄ± göremeyen bir insanÄ±n kendi evinde yaÅŸamÄ±nÄ± idame ettirmesi gerektiÄŸi net olarak belirtilmiÅŸtir.”

Bingöl’ün durumunun cezaevi ortamÄ±nda her geçen gün daha kötüye gittiÄŸini kaydeden Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Mersin Åžube EÅŸbaÅŸkanÄ± HakkÄ± Demir de benzer bir çaÄŸrÄ±da bulunuyor. Bingöl’ün son zamanlarÄ±nÄ± köyünde geçirmek istediÄŸini belirten Demir, “Bunun yerine getirilmesi, insani bir davranÄ±ÅŸtÄ±r. Kendi ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayan birinin cezaevinde tutulmasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r” dedi.

2 YILI AÅžKIN SÜREDÄ°R CEZAEVÄ°NDE

Kendi beyanÄ±na göre 85 yaÅŸÄ±nda olan Sise Bingöl, 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir cezaevinde tutuluyor. YaÅŸlÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± algÄ±lama yeteneÄŸini kaybetmiÅŸ olan Bingöl, mide, ÅŸeker, astÄ±m, tansiyon gibi hastalÄ±klarla mücadele ediyor. Tek baÅŸÄ±na yaÅŸamÄ±nÄ± sürdüremeyen Bingöl, diÄŸer tutuklularÄ±n yardÄ±mÄ±yla günlük ihtiyaçlarÄ±nÄ± giderebiliyor. Bingöl’ün yaÅŸ ve hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklÄ± durumunun kötü olduÄŸu, çocuklarÄ±nÄ±n ismini dahi hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Bingöl için MuÅŸ Devlet Hastanesi’nce verilen raporda “SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n cezaevinde kalmaya elveriÅŸli olmadÄ±ÄŸÄ±” tespiti yapÄ±ldÄ±. Ancak buna raÄŸmen Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu’nca verilen raporda “Cezaevinde kalmasÄ±nÄ±n hayatÄ± için tehlike arz etmediÄŸi” denilerek tahliyesi engellendi. Son olarak Bingöl, 2 KasÄ±m’da saÄŸlÄ±k kuruluna hem hastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili son durumlarÄ±n tetkiki hem de cezaevinde kalmaya elveriÅŸli olup olmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili rapor çÄ±karÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Mersin Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. 8 gün boyunca hastanede tedavi edilen Bingöl için raporun 15 gün sonra hazÄ±rlanacaÄŸÄ± belirtildi. Ancak, bir ay geçmesine raÄŸmen rapor henüz hazÄ±rlanmadÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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