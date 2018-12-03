AKP adayÄ± Zeybekci: Ä°zmirliler 'rakÄ±mÄ±za dokunma' diyor, eyvallah

AKP'nin Ä°zmir adayÄ± Nihat Zeybekci: Biz hep Ä°zmirâ€™i AK Partili yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, aslÄ±nda AK Partiâ€™yi Ä°zmirli yapmalÄ±yÄ±z .

Ä°zmir’den belediye baÅŸkan adayÄ± olan eski Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci Ä°zmir üzerine deÄŸerlendirmeler yaptÄ±.

Hürriyet’ten Ä°pek Özbey’e konuÅŸan Zeybekci, hayat tarzÄ±na müdahale edilmesinden endiÅŸe eden Ä°zmirliler için ‘Ä°zmir eÄŸer ‘EndiÅŸe hissediyorum’ diyorsa, bunu çok ciddiye almak lazÄ±m’ dedi ve “RakÄ±mÄ±za dokunma’… Eyvallah. Bugün insanlarÄ±n özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum” diye iddia etti. Zeybekci ayrÄ±ca, “Biz hep Ä°zmir’i AK Partili yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k, aslÄ±nda AK Parti’yi Ä°zmirli yapmalÄ±yÄ±z ve ideolojik duvarÄ±n ötesine geçmeliyiz…” ifadelerini kullandÄ±.

Röportajdan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

“Mahallenin en güzel kÄ±zÄ±, Ä°zmir'i kim istemez” dediniz, cinsiyetçilikle eleÅŸtirildiniz…

“Ä°zmir’i istiyor musunuz” diye sorduklarÄ±nda içimden geldiÄŸi gibi, bütün samimiyetimle söyledim. Mahallenin en güzel kÄ±zÄ± Ä°zmir, kim ona yakÄ±n olmak, kim ona hizmetkâr olmak istemez ki! Bir de Ä°zmir doÄŸuÅŸtan çok güzel bir ÅŸehir. Özenilerek yaratÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸehir. DoÄŸal güzellikleri, iklimi, imkânlarÄ±, tarihi, lokasyonuyla… Anadolu’nun en güzel ÅŸehri. Bunun gereÄŸi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Anadolu’nun zenginliklerini de üzerine süs olarak taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman dünyanÄ±n en güzel ÅŸehirlerinden biri olma potansiyeline sahip. Kim istemez ki böyle bir ÅŸehre hizmetkâr olmak. Kim istemez ki bu ÅŸehrin kalbini çalmak? Benim oradaki söylemime bir kadÄ±n-erkek iliÅŸkisi baÄŸlamÄ±nda bakmak bence büyük bir haksÄ±zlÄ±k, biraz da kÄ±sÄ±r bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± olur. Söylemimiz gayet samimi, doÄŸal. Bizim insanÄ±mÄ±zÄ±n aÄŸzÄ±ndan çok kolaylÄ±kla çÄ±kabilecek bir söylem. Cinsiyetçi demek gerçekten haksÄ±zlÄ±k…

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ±m röportajda “Ä°zmir sadece CHP’nin deÄŸil, demokrasinin, çaÄŸdaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n, huzurun kalesidir. Bu yüzden bizi seçiyorlar” demiÅŸti... Ä°zmirli’nin hayat tarzÄ± endiÅŸesini anlÄ±yor musunuz?

Ben ÅŸuna inanÄ±rÄ±m. ÇoÄŸunluk yanlÄ±ÅŸla ittifak etmez. DolayÄ±sÄ±yla çoÄŸunluk “Ben böyle hissediyorum” diyorsa doÄŸrudur. Orada olmasÄ± gereken ÅŸey, samimi, açÄ±k, ÅŸeffaf, dobra olarak kendimizi anlatmak. Ä°zmir eÄŸer “EndiÅŸe hissediyorum” diyorsa, bunu çok ciddiye almak lazÄ±m. Bugün 16 yÄ±ldan beri iktidar olan bir parti, nerede, hangi hayat tarzÄ± ya da inançla, özgürlükle ilgili negatif bir yaklaÅŸÄ±mÄ± olmuÅŸtur, bunu çok iyi anlatmamÄ±z lazÄ±m. Türkiye’de devrimcilik, özgürlük, liberallik, hoÅŸgörü anlamÄ±nda yaklaÅŸÄ±mlara bakacak olursak, gerçek sosyal demokrat, özgürlükçü parti olarak AK Parti’yi rakipsiz görüyorum. Bir noktaya geldiÄŸimizde nasÄ±l tahammülsüz hale gelebildiklerini CHP’nin bazÄ± uygulamalarÄ±nda görebildim bugüne kadar. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun bu söyleminde bile görüyorsunuz. Kendi kabiliyetsizliklerini siyasi bir sÄ±rçayla örtme giriÅŸiminden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil bu. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n “Acaba” diye bir soru iÅŸareti varsa, bunu ciddiye almamÄ±z lazÄ±m, alacaÄŸÄ±z da…

Daha önce anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z mÄ±?

Anlatma ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu sanmÄ±yorum. Ä°nsanlarÄ±n yeme-içme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla, kÄ±lÄ±k-kÄ±yafetleri, eÄŸitim ve söylem, her türlü ibadet özgürlükleriyle ilgili tereddüt oluÅŸturacak bir ÅŸey görmüyorum. Bugün Ä°zmir ile ilgili ÅŸunlarÄ± duymuyor deÄŸilim: “RakÄ±mÄ±za dokunma”… Eyvallah. Bugün insanlarÄ±n özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum. AK Parti’deki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bugün içkisini içebilen, namazÄ±nÄ± da kÄ±labilen, günü geldiÄŸinde orucunu tutabilen bir hoÅŸ görü alanÄ±na sahiptir. Türkiye’nin bir özeti gibidir AK Parti. Demek ki biz anlatamamÄ±ÅŸÄ±z. Ä°zmir’de bir anlatamama sorunumuz var. Özgürlükler ÅŸehridir, ilk hareketlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerdir. Cumhuriyet’in ilk yÄ±llarÄ±nda kurulan ilk çok partili partinin kurulduÄŸu, mitingini yaptÄ±ÄŸÄ± yerdir.

Hizmet götürülmese sadece ideolojik nedenlerle üst üste seçim kazanmak mümkün müdür?

Bu bizim de hatamÄ±z. KalkÄ±p da baÅŸkasÄ±na suç atmamÄ±za gerek yok. Demek ki anlatamadÄ±k. HatalarÄ±mÄ±zdan biri belki ÅŸu: Belki Ä°zmir’i AK Partili yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. AK Parti’yi Ä°zmir’li yapmamÄ±z lazÄ±m. Zaten Ä°zmirli. Bunu anlatmamÄ±z lazÄ±m. Ä°deolojik bir duvar örülmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Bizim Ä°zmir’de ideolojik duvarÄ±n öteki tarafÄ±na geçmemiz lazÄ±m. Göreceksiniz, bu dönemde bunu mutlaka aÅŸacaÄŸÄ±z. (HABER MERKEZÄ°)

Nihat Zeybekci kimdir?

Nihat Zeybekci: Ä°zmir mahallenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ±, kim istemez?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 12:11

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