Nihat Zeybekci kimdir?

AKPâ€™nin Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ismi geÃ§en Nihat Zeybekciâ€™nin Ã¶z geÃ§miÅŸi.

1 Ocak 1961’de Denizli’nin Tavas ilçesine baÄŸlÄ± PÄ±narlar beldesinde doÄŸdu. Marmara Üniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi Ä°ÅŸletme Bölümünü bitirdi. Ä°stanbul Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümünde yüksek lisans yaptÄ±.

Özel sektörde yöneticilik yapan Zeybekci, 1994’te kendi ÅŸirketini kurdu. Denizli Platform SözcülüÄŸü, Denizli Sanayi OdasÄ± Meslek Grubu ÜyeliÄŸi, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon Ä°hracatçÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Denizli Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Belediyeler BirliÄŸi BaÅŸkan VekilliÄŸi ve BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevlerinde bulundu.

AKP’den Denizli milletvekili seçildi, parti MKYK’sÄ±nda görev aldÄ±.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 61, 62, 63 ve 65. Hükümetlerde Ekonomi BakanÄ± oldu.

Ä°yi düzeyde Ä°ngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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