Nihat Zeybekci: Ä°zmir mahallenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ±, kim istemez?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu BaÅŸkanvekili Nihat Zeybekci, gazetecilerin Ä°zmir adaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sorusuna tepki Ã§ekecek yanÄ±t verdi.

Ä°zmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu BaÅŸkanvekili Nihat Zeybekci, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n, AKP'den Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için aday gösterileceÄŸinin konuÅŸulduÄŸunu hatÄ±rlatmasÄ± üzerine, “Ä°zmir mahallenin en güzel kÄ±zÄ±, kim istemez” dedi.

Ege Ekonomik Forumu'na katÄ±lan eski Ekonomi BakanÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu BaÅŸkanvekili Nihat Zeybekci, verilen arada basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. AKP'den Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için aday gösterileceÄŸinin konuÅŸulduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lÄ±p, bu konudaki düÅŸüncesi sorulan Zeybekci, “Henüz daha kesinleÅŸen bir ÅŸey yok ama ola ki partimizin ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bu yönde bir teveccühü olur da bize böyle bir görev tevdi edilirse, bu bizim için öncelikli olarak bir onur olur, benim için ÅŸeref olur” ifadelerini kullandÄ±.

Henüz kendisine ulaÅŸan bir teklif olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Zeybekci, “Takdir edersiniz ki böyle ÅŸeylerin öncelikli olarak partimiz tarafÄ±ndan tebliÄŸ edilmesi lazÄ±m. Bize ÅŸu anda yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan böyle bir teklif yok” diye konuÅŸtu.

BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n 'Siz Ä°zmir'i istiyor musunuz' sorusunu da yanÄ±tlayan Nihat Zeybekci, “Ä°zmir mahallenin en güzel kÄ±zÄ±, kim istemez. Ä°zmir, Anadolu'nun en güzel kÄ±zÄ±, en güzel ÅŸehri. DoÄŸuÅŸtan en güzel ÅŸehri. HayÄ±rlÄ±sÄ± olsun” dedi. (Ä°zmir/DHA)

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