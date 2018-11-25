Åžiddet maÄŸduru kadÄ±nlarÄ±n anÄ±sÄ±na oluÅŸturulan dijital anÄ±t sÃ¶kÃ¼ldÃ¼

Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸâ€™ta erkek ÅŸiddeti nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±nlar anÄ±sÄ±na yaptÄ±rÄ±lan dijital anÄ±t Ä°BB ekiplerince sÃ¶kÃ¼ldÃ¼.

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle UluslararasÄ± Mücadele Günü'nde, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ekipleri BeÅŸiktaÅŸ'daki ÅŸiddet nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±nlar anÄ±sÄ±na dikilen dijital anÄ±tÄ± söktü. Türkiye KadÄ±n Dernekleri Federasyonu “Bugün 25 KasÄ±m. Åžiddete devam. Sözün bittiÄŸi zaman” paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

Türkiye'de ÅŸiddet maÄŸduru kadÄ±nlarÄ±n anÄ±sÄ±na yaptÄ±rÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ'taki dijital anÄ±t bu gece Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan söküldü. Åžiddete maruz kalarak hayatÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±nlar için oluÅŸturulan anÄ±tÄ±n tam da 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle UluslararasÄ± Mücadele Günü'nde sökülmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türkiye KadÄ±n Dernekleri Federasyonu “Dün #363nedir diye sormuÅŸtuk. Malum 2018 yÄ±lÄ± içinde ÅŸiddete uÄŸrayarak öldürülmüÅŸ kadÄ±n sayÄ±sÄ±ydÄ±. Dikkat çekilmesi adÄ±na BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi BeltaÅŸ A.Åž tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan anÄ±t http://Ist.BB tarafÄ±ndan ÅŸu an sökülüyor. Bugün 25 KasÄ±m. Åžiddete devam. Sözün bittiÄŸi zaman” paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Dün #363nedir diye sormuÅŸtuk.Malum 2018 yÄ±lÄ± içinde ÅŸiddete uÄŸrayarak öldürülmüÅŸ kadÄ±n sayÄ±sÄ±ydÄ±.Dikkat çekilmesi adÄ±na BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi BeltaÅŸ A.Åž tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan anÄ±t https://t.co/bqfzeo3iJp tarafÄ±ndan ÅŸu an sökülüyor .

Bugün 25 KasÄ±m.Åžiddete devam

Sözün bittiÄŸi zaman. pic.twitter.com/uP9A0uT6E7 — Türkiye KadÄ±n Dernekleri Federasyonu (@tkdfederasyon) 24 KasÄ±m 2018

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