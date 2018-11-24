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FotoÄŸraf: DHA
Mustafa Demir kimdir?
24 KasÄ±m 2018 16:51
AKP'nin Samsun BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi Mustafa Demir'in Ã¶z geÃ§miÅŸi.
18 Ocak 1961'de, Trabzon'un ÅžalpazarÄ± ilçesinde doÄŸan mimar ve sanayici Mustafa Demir, 22 ve 23'üncü dönemlerde Samsun MilletvekilliÄŸi yaptÄ±. Demir, 60'Ä±ncÄ± Hükümet'te BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Ä°skân BakanlÄ±ÄŸÄ± görevini üstlendi.
Yusuf Ziya YÄ±lmaz'Ä±n milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± için istifa etmesinin ardÄ±ndan 3 MayÄ±s 2018 tarihinden beri Samsun BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini Zihni Åžahin yürütüyor. (DHA)
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