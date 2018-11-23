Mehmet Ã–zhaseki kimdir?

AKPâ€™nin Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± adaylarÄ± arasÄ±nda adÄ± geÃ§en Mehmet Ã–zhasekiâ€™nin Ã¶z geÃ§miÅŸi.

1957 yÄ±lÄ±nda Kayseri’de doÄŸdu. Ä°lk ve orta öÄŸrenimini Kayseri’de tamamladÄ±ktan sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik MühendisliÄŸi Bölümü’nü kazandÄ±. Ankara’daki eÄŸitimini “siyasi ÅŸartlar gerekçesiyle” yarÄ±da bÄ±raktÄ±ktan sonra aynÄ± yÄ±l Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandÄ±. Buradan mezun olduktan sonra, avukatlÄ±k stajÄ±nÄ± Kayseri Adliyesi’nde yaptÄ±. Ancak avukatlÄ±k mesleÄŸini hiç icra etmedi.

Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile ÅŸirketinin baÅŸÄ±na geçti. 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi’nden Melikgazi Belediye BaÅŸkanÄ± seçildi. Kayseri BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Åžükrü Karatepe‘nin Ankara 1 No’lu DGM‘den bir yÄ±llÄ±k hapis ve beÅŸ yÄ±l siyasetten uzak kalma cezasÄ± almasÄ± üzerine 23 Haziran 1998 tarihinde BüyükÅŸehir Belediye Meclisi’nde yapÄ±lan seçimle BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na getirildi.

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi oyla 3. kez BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na seçildi.

29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4. ve 5. kez BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na seçildi. Özhaseki, Kayseri’de 5. kez üst üste BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± seçilen ilk isim oldu.

1983’ten bu yana bünyesinde yer aldÄ±ÄŸÄ± Refah Partisi’nin kapatÄ±lmasÄ±yla 1998-2001 arasÄ±nda Fazilet Partisi’nde yer alan Özhaseki, 2001’den bu yana AKP bünyesinde yer alÄ±yor.

Tarihi Kentler BirliÄŸi'nin 2004-2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 7 yÄ±l baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Özhaseki, 10 Åžubat 2015’te AKP’den milletvekilliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ± için istifa etti.

7 Haziran ve 1 KasÄ±m seçimlerinde AKP Kayseri milletvekili olarak seçildi.

Evli ve 4 çocuk babasÄ± olan Mehmet Özhaseki, iyi düzeyde Ä°ngilizce ve Arapça biliyor.

Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor Onursal BaÅŸkanÄ± olan Mehmet Özhaseki, aynÄ± zamanda Okan Üniversitesi DanÄ±ÅŸma Kurulu üyesi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 16:36

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