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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 16:52
FotoÄŸraf: DHA
Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ± kimdir?
24 KasÄ±m 2018 16:40
AKP'nin ElazÄ±ÄŸ Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ±'nÄ±n Ã¶z geÃ§miÅŸi.
1980 yÄ±lÄ±nda ElazÄ±ÄŸ'da doÄŸan Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ±, ilk, orta ve lise eÄŸitimini ElazÄ±ÄŸ'da tamamladÄ±.
FÄ±rat Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ±, akaryakÄ±t istasyonu, inÅŸaat ve güneÅŸ enerjisi sektöründe faaliyette bulunan aile ÅŸirketinde yönetici olarak görev yapÄ±yor.
Halen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten ÅžerifoÄŸullarÄ±, evli ve 3 çocuk babasÄ±. Genel seçimlerde AKP'den 27'inci dönem ElazÄ±ÄŸ 5'inci sÄ±ra milletvekili adayÄ±ydÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 16:52
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