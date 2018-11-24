Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ± kimdir?

FotoÄŸraf: DHA

Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ± kimdir?

    • 24 KasÄ±m 2018 16:40

    AKP'nin ElazÄ±ÄŸ Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ±'nÄ±n Ã¶z geÃ§miÅŸi.

    1980 yÄ±lÄ±nda ElazÄ±ÄŸ'da doÄŸan Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ±, ilk, orta ve lise eÄŸitimini ElazÄ±ÄŸ'da tamamladÄ±. 

    FÄ±rat Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ±, akaryakÄ±t istasyonu, inÅŸaat ve güneÅŸ enerjisi sektöründe faaliyette bulunan aile ÅŸirketinde yönetici olarak görev yapÄ±yor. 

    Halen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten ÅžerifoÄŸullarÄ±, evli ve 3 çocuk babasÄ±. Genel seçimlerde AKP'den 27'inci dönem ElazÄ±ÄŸ 5'inci sÄ±ra milletvekili adayÄ±ydÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

    ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 16:52
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