Cumali Atilla kimdir?

AKP'nin DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterilen Cumali Atilla'nÄ±n Ã¶z geÃ§miÅŸi.

Cumali Atilla, 1990 yÄ±lÄ±nda Erzincan Kaymakam adayÄ± olarak göreve baÅŸladÄ±. Dil eÄŸitimi ve yönetim sistemi konularÄ±nda çalÄ±ÅŸmalar yapmak üzere 8 ay Ä°ngiltere’de bulundu.

Yurda döndükten sonra Çorum UÄŸurludaÄŸ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliÄŸi görevini yürüttü.

Daha sonra sÄ±rasÄ±yla Giresun Piraziz, MuÅŸ Malazgirt, Bolu Mengen KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, DiyarbakÄ±r Vali YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Konya BeyÅŸehir, Ankara Etimesgut KaymakamlÄ±ÄŸÄ± görevlerinde bulundu.

Cumali Atilla, halen DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hizmetine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasÄ±dÄ±r.

DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesine, eÅŸ baÅŸkanlarÄ±n tutuklanmasÄ± sonrasÄ± atanan kayyÄ±m Etimesgut KaymakamÄ± Cumali Atilla 2016’dan beri DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesine atanan kayyÄ±m Cumali Atila göreve getirildiÄŸinde ilk iÅŸ olarak belediye binasÄ±nda bulunan Kürtçe ve Türkçe tabelayÄ± söktürmüÅŸtü. (HABER MERKEZÄ°)

KayyÄ±m yetkisiz sendika ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 16:40

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