MHP'den yerel seÃ§im kararÄ±: 3 ilde aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z

MHPÂ Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli: MHP, Ä°stanbul'un yanÄ± sÄ±ra Ankara ve Ä°zmir'den aday gÃ¶stermeyecek. AKP'nin adaylarÄ± kim olursa olsun desteklenecek

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesinde Antalya'da partisinin 81 il baÅŸkanÄ± ve 130 belediye baÅŸkanÄ±yla bir araya geldi.

Bahçeli partisinin Antalya kampÄ±nda konuÅŸtu. "MHP, Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n tarafÄ±ndadÄ±r" diyen Bahçeli, yerel seçimlerde Ä°stanbul Ankara ve Ä°zmir de aday göstermeyeceklerini açÄ±kladÄ±. Bahçeli, "AKP'nin adaylarÄ± kim olursa olsun destekleyeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. KonuÅŸmasÄ±nda CHP, HDP ve Ä°P hedefine alan Bahçeli "Nerede ortak aday çÄ±karÄ±rsa mücadele edeceÄŸiz. KarÅŸÄ±larÄ±nda bizi bulacaklar" diye konuÅŸtu.

Bahçeli'nin konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

- "Hiç kimse davadan önemli, vazgeçilmez deÄŸildir. Ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, neyi amaçladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, nereye varmak istediÄŸimizi dar ufkuyla çürük ahlakÄ±yla sorgulayÄ±p dedikodu çarkÄ±nda dönenler yoldan çÄ±kÄ±p yolunu ÅŸaÅŸÄ±ranlardÄ±r. Yoldan çÄ±kan davanÄ±n önünde engeldir. Ben diyenler, sinsi planlar yapanlardÄ±r."

- "MHP zirveye çÄ±kacaksa, bireysel zirve arayÄ±ÅŸlarÄ±ndan bireysel atÄ±lÄ±mlardan uzak durmak asÄ±ldÄ±r, esastÄ±r. Ahlaki ve fikri kayma yaÅŸayanlar geri dönmezse bize sadece gereÄŸini yapmak düÅŸecektir"

- "24 Haziran seçimlerinde aziz miletimiz seçim yapmÄ±ÅŸtÄ±r. 9 Temmuz 2018'de yeni hükümet sisteminin bakanlar kurulu ErdoÄŸan tarafÄ±ndan açÄ±klanmÄ±ÅŸ, böylece Türkye Cumhuriyet sistemiyle yönetilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi bir milattÄ±r. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi Türk milletinin baÅŸarÄ±sÄ±dÄ±r. Yeni hükümet sisteminden geri dönüÅŸ yoktur."

YEREL SEÇÄ°MLER

"Önlem alÄ±nmazsa yeni sistem emekleme safhasÄ±ndayken öldürücü bir darbe yiyecektir. Türkiye Cumhuriyetinde belirsizliÄŸe neden olacak, hükümetin meÅŸruiyeti sorgulanacaktÄ±r."

- "CHP-Ä°P-HDP-FETÖ boÅŸ durmuyor, malum çete Türkiye'nin kuyusunu kazÄ±yor, el birliÄŸi yapmÄ±ÅŸlar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ölüm fermanÄ±nÄ± hazÄ±rlÄ±yorlar."

- "AÄ°HM'in DemirtaÅŸ kararÄ± rezilliktir. PKK-FETÖ ortaklÄ±ÄŸÄ± iÅŸ baÅŸÄ±ndadÄ±r. PKK Avrupa Ä°nsan HaklarÄ±na çoktan nüfus etmiÅŸtir. Türkiye'nin haklÄ± tezlerini gölgelemeye yetmeyecektir."

- ""Aman belaya bulaÅŸmayalÄ±m düÅŸüncesinde olamayÄ±z. Konu TürklüÄŸün varlÄ±ÄŸÄ± olursa, deÄŸil bunlarÄ±n aÄŸa babalarÄ± dünya üzerimize gelse telaÅŸla geriye çekilen namettir, nimetsizdir."

- "23 Ekim'de yerelde ittifak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n artÄ±k kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸtim. BazÄ± müessif beyanlar, üstten ve üst perdeden konuÅŸmalar yerelde ittifak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sekteye uÄŸratmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda yerelde ittifak çalÄ±ÅŸmalarÄ± soÄŸumaya alÄ±ndÄ±. YanÄ±ltÄ±cÄ± beyanlar Cumhur Ä°ttifakÄ± çatlÄ±yor ifadelerine kapÄ± araladÄ±."

'ANKARA, Ä°STANBUL VE Ä°ZMÄ°R'DE ADAY GÖSTERMEYECEÄžÄ°Z'

- "Elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koyacaÄŸÄ±z ve fedakarlÄ±k yapacaÄŸÄ±z. Buradan ilan ediyorum MHP Ä°stanbul'un yanÄ± sÄ±ra Ankara ve Ä°zmir'de aday göstermeyecek. AKP'ni adaylarÄ± kim olursa olsun desteÄŸimiz tam olacak. PazarlÄ±k ve gizli anlaÅŸma olmamÄ±ÅŸtÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 13:52

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